Transformacja energetyczna zwiększa popyt na ważny surowiec

Transformacja energetyczna zwiększa popyt na uran i winduje jego ceny.

Ceny uranu zapewne utrzymają kurs wzrostowy i zakończą 2023 rok na ponad 50 proc. wyższych poziomach, ponieważ rosnące obawy związane ze zmianami klimatycznymi przyspieszają globalne przejście na czystsze źródła energii, w tym energię jądrową.

Oczekuje się, że ceny spot uranu wzrosną do 75-80 dolarów za funt do końca grudnia, co będzie efektownym zakończeniem roku, w którym do tej pory ceny uranu wzrosły o około 36 proc.

Jak przypomina Reuters, przy obecnym poziomie około 66,25 dolara za funt ceny są najwyższe od katastrofy w Fukushimie w 2011 roku. Ich szczyt osiągnął poziom 140 dolarów za funt w 2007 roku.

Wytwórcy energii jądrowej starają się gromadzić zapasy, żeby zabezpieczyć się przed problemami po stronie podaży.

W branży wskazuje się, że ceny uranu będą rosły z roku na rok do czasu, gdy świat znajdzie inne źródło nieprzerwanej mocy podstawowej na dużą skalę, które będzie się charakteryzować niskim śladem węglowym.

Prognozowano, że popyt ze strony reaktorów jądrowych na ten rok wyniesie 65 650 ton pierwiastkowego uranu (tU), przy czym Światowe Stowarzyszenie Jądrowe prognozuje, że do 2030 roku wzrośnie o 28 proc. i prawie dwukrotnie do 2040 roku - do 130 000 tU.

Nacisk na poprawę bezpieczeństwa energetycznego po inwazji Rosji na Ukrainę, pobudził popyt. Natomiast dostawy uranu pozostają ograniczone ze względu na niedoinwestowanie nowych projektów produkcyjnych, czy ryzyko transportu wynikające z niepewności geopolitycznej. Przez to przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem uranu znalazły się w tym roku w gronie najlepiej radzących sobie grup spółek z branży surowców i górnictwa.