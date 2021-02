Transformacja energetyki jest kosztowna, ale bez niej zapłacimy znacznie więcej

Na temat Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji energetyki w Polsce rozmawialiśmy w ramach EEC Trends z byłym premierem RP, obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzym Buzkiem oraz z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką. Mimo różnic w zakresie przynależności politycznej, obaj są zgodni, że zmiana polskiego modelu energetyki opartego na węglu jest niezbędna.

Kurtyka: przedłużanie systemu opartego na węglu niemożliwe

Według szefa resortu klimatu dotychczasowy system energetyczny budowany w większości w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia kończy swoją żywotność.- To nie jest tak, że możemy jakimiś zaklęciami przedłużać funkcjonowanie instalacji, które docierają do kresu swoich technicznych możliwości. Nasza transformacja energetyczna - jakkolwiek byśmy jej nie nazwali - to rozwój nowych inwestycji, budowa nowych mocy wytwórczych - przekonywał.Zobacz: Ceny prądu będą mocno rosły Minister zauważył, że o ile za PRL-u byliśmy największym eksporterem węgla i statków, o tyle w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w naszej gospodarce urzeczywistniają się współczesne trendy. Zwrócił uwagę, że w III kwartale 2020 r. Polska wyeksportowała do Niemiec baterie litowo-jonowe za 2 mld zł.- To jest 5 razy więcej niż w 2019 r. Jesteśmy największym w Europie i piątym na świecie producentem tej ropy XXI wieku. Poza tym pomiędzy 2019 a 2020 rokiem nasz udział w produkcji autobusów elektrycznych wzrósł z 10 do 46 proc., czyli co drugi autobus w UE jest produkowany w Polsce. Dzięki temu pokazujemy, że potrafimy fantastycznie zainwestować, pod warunkiem, że podejmujmy działania odpowiednio wcześnie. To jest sedno - skwitował.