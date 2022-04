Transformacja nie działa. PGE chce zmian w unijnym systemie

Zdaniem największej grupy energetycznej w Polsce w obecnych realiach polityczno-gospodarczych pożądane byłoby zawieszenie systemu EU ETS. Nie ma na to jednak zgody politycznej, dlatego konieczne są zmiany w unijnym systemie, które służyłyby przewidywalności i stabilizacji rynku CO2. Wśród nich jest ograniczenie dostępu do rynku instytucjom finansowy. - Już dziś zapalają się czerwone lampy - ocenił Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Wnioski z raportu Compass Lexecon

Zawieszenie potrzebne, zmiany konieczne

Trzy kluczowe zmiany ETS wg. PGE

Zapalają się czerwone lampy

W samym raporcie sporządzonym dla PGE znajdujemy informację, że w odpowiedzi na nasilającą się w 2021 r. ogólnoeuropejską debatę, KE zwróciła się do ESMA o zbadanie wzorców zachowań handlowych na rynku EU ETS oraz potencjalnej potrzeby podjęcia ukierunkowanych działań.W marcu 2022 r. ESMA opublikowała swój finalny raport, w którym stwierdzono, że nie ma dowodów na to, że ceny EUA nie odzwierciedlają sytuacji na rynku, tj. że na rynku EU ETS występuje nadmierna spekulacja. Ale jednocześnie jednak ESMA stwierdziła, że wejście na rynek nowych graczy (funduszy inwestycyjnych, częściowo także spoza UE) i ich strategia “kup i trzymaj” uzasadnia przyszły monitoring rynku, gdyż mogą zmniejszać dostępność uprawnień dostępnych w obrocie.W raporcie stwierdzono także, że choć trudno to udowodnić empirycznie, pewne wskaźniki sugerują, że podmioty finansowe mają coraz większy wpływ na rynek EU ETS, co mogło przyczynić się do wzmocnienia niektórych z ostatnich zmian w uwarunkowaniach rynkowych.I tu raport wskazuje, że rosnąca liczba funduszy inwestycyjnych jest skorelowana ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 (EUA), otwarte pozycje przekraczające potrzeby w zakresie zabezpieczeń (hedging) wzrosły w latach 2018-2020, a zmienność cen i trendy cenowe obserwowane w czasach dużej niepewności regulacyjnej i reform rynkowych można interpretować jako budowanie pozycji spekulacyjnych.W ramach raportu zostały zidentyfikowane rozwiązania, które pozwoliłyby na złagodzenie negatywnych skutków spekulacji, a także na szerszą poprawę funkcjonowania rynku. Te rozwiązania to m.in. stosowanie stałych środków służących poprawie monitorowania i nadzoru rynku iwdrożenie różnych środków mających poprawić stabilizację cen uprawnień do emisji, aby ograniczyć znaczące wahania cen CO2.PGE ocenia za pożądane zawieszenie systemu EU ETS, ale jak stwierdził prezes Wojciech Dąbrowski, nie ma na to zgody politycznej i dlatego grupa wychodzi z propozycją zmian w EU ETS.- Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że zawieszenie ETS jest niemożliwe z politycznego punktu widzenia aczkolwiek byłoby to rozwiązanie najbardziej pożądane, aby w tym niestabilnym czasie przede wszystkim politycznie, a w konsekwencji gospodarczo, dyrektywę ETS zawiesić - mówił Wojciech Dąbrowski.- Ale nie ma na to zgody politycznej i nie będzie przynajmniej na razie i dlatego wychodzimy z propozycją bardzo konkretnych rozwiązań które miałyby zreformować ETS i dostosować go do aktualnej sytuacji, skłonić takie kraje jak Polska do konsekwentnej i sprawiedliwej transformacji - mówił Wojciech Dąbrowski.PGE podczas konferencji prasowej wskazała na trzy główne postulowane przez firmę propozycje zmian w EU ETS, a są to ograniczenie dostępu do rynku ETS dla instytucji finansowych, zmiany w funkcjonowaniu rezerwy systemu EU EST - MSR ( Marekt Stability Reserve) i zmiany w art. 29a dyrektywy EU ETS, który przynajmniej w zamyśle miał być swoistym wentylem bezpieczeństwa cenowego, ale wszystko wskazuje na to, że są marne szanse na jego skuteczne zastosowanie.- Po pierwsze, uważamy, że niezbędne jest ograniczenie dostępu do rynku ETS dla instytucji finansowych. Z raportu ESMY wynika, że nawet 2/3 całości uprawnień, które dzisiaj są na rynku jest trzymane przez instytucje finansowe, które realizują strategie „buy nad hold” dla przyszłych zysków – mówiła Wanda Buk, wiceprezes zarządu PGE ds. regulacji.Podała także, że również z raportu ESMY możemy wyczytać, że 70 proc. z instytucji finansowych ma lokalizację na Kajmanach. - Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że instytucje mające lokalizacje na Kajmanach inwestujące na rynku finansowanym w uprawnienia do emisji CO2 nie są szczególnie zainteresowane dekarbonizacją w Europie, są zainteresowane swoim zyskiem - dodała.- I to jest największy problem rynku ETS, że de facto nie służy on dzisiaj zielonej transformacji, służy właśnie zarabianiu przez tych którzy na zarabianiu się skupiają. Jest to jeden z nielicznych rynków emisyjnych , które są w sposób nieograniczony dostępne dla instytucji finansowych. Uważamy, że ograniczenie możliwości funkcjonowania instytucji finansowych na tym rynku jest niezbędne do tego, aby wyeliminować bardzo mocno wpływającą na rynek spekulację – komentowała Wanda Buk.Stwierdziła, że można byłoby ograniczyć funkcjonowanie instytucji finansowych na rynku CO2 na przykład przez wprowadzenie limitów indywidulanych bądź generalnych dla wszystkich instytucji finansowych, które mogłyby obejmować uprawnienia do emisji do konkretnego poziomu.- Po drugie, uważamy, że absolutnie niezbędna jest reforma MSR, który miał być mechanizmem reagującym na nieprawidłowości na rynku. Obecnie mamy około 1,5 mld uprawnień na rynku. Zgodnie z MSR kiedy na rynku jest więcej niż 839 mln uprawnień do emisji wchodzimy w mechanizm przewidziany w przepisach i zaczynamy ściągać uprawnienia z rynku- wyjaśniała Wanda Buk.Argumentowała że biorąc pod uwagę, że 2/3 uprawnień na rynku jest w rękach instytucji finansowych, które "nie są chętne do tego żeby sprzedawać je każdego dnia, tylko trzymają uprawnienia dla swoich przyszłych zysków widać, że wcale tej nadwyżki, o którą działanie MSR jest oparte, tak naprawdę na rynku nie ma."- W związku z tym uważamy, że należy odejść od zasady, że MSR zaczyna reagować wtedy, kiedy całkowita liczba uprawnień do emisji w obiegu jest zbyt duża. Powinniśmy referować do progu cenowego, po którego osiągnięciu MSR powinien działać - mówiła Wanda Buk.Trzeci postulat PGE dotyczy zmiany artykułu 29a dyrektywy ETS. Mówi on, w uproszczeniu, że jeżeli dłużej niż przez 6 kolejnych miesięcy ceny uprawnień są ponad trzykrotnie wyższe od średniej ceny uprawnień CO2 w dwóch poprzednich latach, to państwa członkowskie m.in. mogą przyspieszyć sprzedaży na aukcji części liczby uprawnień, która ma być sprzedana na aukcji.Wanda Buka wskazywała, że średnia cena uprawnień do emisji CO2 zgodnie z oceną wpływu przez dekadę 2021-2030 miał wynosić 50 euro za tonę CO2, a w lutym 2022 ta cena przekroczyła 90 euro za tonę.- Widać jak dalece rzeczywistość rozmija się z tym co przewidywała KE, a mimo tego, że ceny drastycznie rosły i widzimy, że rynek działa nieprzewidywalnie nie można było wykorzystać art. 29a. Dlatego, że przesłanka z tego artykułu nie został wypleniona, co oznacza, że mechanizm, który miał stabilizować rynek został zaprojektowany w sposób, który nie pozwala mu tego rynku stabilizować- komentowała Wanda Buk.Wiceprezes podała, że PGE w przypadku art. 29a proponuje odejście od multiplikatorów cenowych na rzecz wyznaczania, tak jak w przypadku MSR, progu cenowego, od którego uprawnienia są uwalniane na rynek.Wojciech Dąbrowski stwierdził, że propozycje PGE są zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska Jego zdaniem dzisiaj jednak nie ma zgody politycznej na zawieszenie EST, dlatego to rozwiązaniem, które mogłoby wpłynąć „na zmianę tej niekorzystnej sytuacji w w ETS, jest jego zreformowanie. Zmiany, które proponujemy wydają się konstruktywne i nierozbijające systemu".Wojciech Dąbrowski stwierdził, że już „zapalają się czerwone lampy”, które świadczą o tym, że korekta system ETS jest potrzebna.- My jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, ale w pewnym sensie jestem też rzecznikiem mniejszych przedsiębiorstw, przede wszystkim ciepłowni samorządowych, które dzisiaj mają bardzo poważne problemy z zakupem Co2. Wielu prezesów tych przedsiębiorstw mówi, że po prostu nie kupi CO2, bo ich nie stać - poinformował Wojciech Dąbrowski.- Nie będzie zgody politycznej na to, aby ciepło w małej miejscowości nagle skoczyło o 100 proc. więc już dzisiaj zapalają się czerwone lampy ostrzegające, że transformacja jest przeciwskuteczna, że po prostu małe przedsiębiorstwa przestana kupować CO2, przestaną prowadzić jakąkolwiek transformację - stwierdził Wojciech Dąbrowski.