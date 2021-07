Transition Technologies debiutuje w Zielonym Indeksie

Wdrażając w różnych spółkach innowacyjne rozwiązania technologiczne, grupa kapitałowa Transition Technologies odgrywa istotną rolę w pośrednim zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych (GHG). Także sama redukuje ślad węglowy swojej działalności i ma ambitne plany szybkiego osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Relatywne emisje GHG

Działania zmniejszające emisje GHG

zmiany związane z infrastrukturą biur oraz dojazdami do pracy;

dalsze prace nad produktami, które sprzyjają osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu;

zmiana świadomości wśród klientów TTSA dotycząca znaczenia ochrony środowiska naturalnego, szczególnie w energetyce, skutków zmian klimatu i możliwości ich ograniczania przez wdrażanie nowoczesnych technologii.

Kierunek – Zieleń

biuro warszawskie zasilane jest energią produkowaną przez własne panele słoneczne, umieszczone na dachu budynku. W całej GKTT są jeszcze dwa biura zasilane fotowoltaiką – w Ostrowie Wielkopolskim i Kielcach;

spółki TT wymieniają floty samochodów; z napędu tradycyjnego przechodzą na elektryczny i hybrydowy. Według planów z 2019 r., do końca 2022 r. we flocie TTSA nie będzie ani jednego samochodu spalinowego. Dla pracowników w okresie wiosenno-letnim udostępniane są także hulajnogi elektryczne do dojazdów do pracy lub do poruszania się po mieście, np. w celu spotkania się z klientem;

spółki grupy promują w wewnętrznych akcjach docieranie pracowników do pracy rowerami, pieszo lub komunikacją miejską, jako alternatywę dla samochodów;

wszystkie zamawiane przez spółki materiały biurowe i gadżety pochodzą z recyklingu lub są zrobione z materiałów najmniej szkodzących środowisku;

spółki przykładają starań, by skracać łańcuchy dostaw i starają się korzystać z firm lokalnych.

Plany dekarbonizacji działalności

Spółka TT wykazuje zarazem, że w latach 2019-2020 jej podstawowa działalność, tj. produkcja oprogramowania, nie pociągnęła żadnej emisji CO2. Ich gros w 2020 r. przypadło natomiast na emisje pośrednie – 66,96 ton, które stanowiły prawie 67 proc. łącznych emisji. Ich wolumen został zredukowany w 2020 r. (w porównaniu rdr) o 7,8 proc. Natomiast aż o 54,5 proc. zmniejszona została w 2020 r. emisja pośrednia.W 2020 r. na 1 mln zł przychodów Transition Technologies SA (151,6 mln zł) przypadła emisja 660 kg CO2e. W porównaniu do 2019 r. (925 kg), jej poziom zmalał o 28,8 pp, przy mniejszych o 3,6 proc. przychodach.W 2020 r. na 1 mln zł EBITDA spółki przypadła emisja 44,86 ton CO2e, a jej poziom obniżył się w porównaniu z 2019 r. (66,34 ton) o 67,6 pp, przy mniejszej wartości EBITDA o 5,7 proc.Patrz też: Bardzo dobry kwartał dla Transition Technologies. Sprzedaż i zyski w górę Na jednego pracującego w Transition Technologies SA przypadła w 2020 r. emisja 1,21 ton CO2e. To mniej niż w 2019 r. (1,67 ton) o 27,5 pp, choć liczba pracowników zmalała o 4,6 proc.Do tak dużej redukcji GHG przez TTSA przyczynia się m.in. projekt TTgoesGreen, którego głównym celem jest osiągnięcie do końca 2022 r. neutralności klimatycznej przez całą Grupę Kapitałową TT.Projekt ten dzieli się na trzy obszary działań, o różnym efekcie zmniejszania śladu węglowego przez TTSA, zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego. Są to:Zarazem pierwsze działanie ma bezpośredni wpływ na redukcję GHG przez spółkę TT i grupę kapitałową.Wdrażając założenia tego projektu, dotychczas podjęto przykładowo następujące działania:Jak informuje zarząd TTSA, do końca 2022 roku wszystkie spółki tej grupy mają stać się neutralne klimatycznie. Będzie to możliwe m.in. dzięki wspomnianej wymianie floty na pojazdy z napędem elektrycznym i hybrydowym. Pozostałe emisje ma skompensować efekt, jaki uzyska się dzięki zasadzeniu jeszcze w tym roku własnego lasu.