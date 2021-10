Transition Technologies MS do 2025 r. chce być spółką zeroemisyjną

Jeszcze przed planowaną pod koniec 2021 r. ofertą publiczną spółka Transition Technologies MS (TTMS), dostawca outsourcingu IT dla globalnych korporacji, opublikował swój pierwszy raport niefinansowy ESG dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych.

Inwestycja w edukację

Bezpieczeństwo danych

Od Białegostoku po Singapur

Spółka inwestuje w edukację nowego pokolenia specjalistów IT. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi oferuje studentom staże oraz praktyki. Spółka wypracowała własny program szkoleń wewnętrznych zwany akademiami.Ich absolwenci mogę znaleźć w TTMS stałe zatrudnienie dołączając do zespołów realizujących projekty w kluczowych dla spółki technologiach. Z propozycją praktyk spółka dociera do studentów przez portale internetowe oraz biorąc udział w takich wydarzeniach, jak targi pracy, organizowane webinaria czy dni otwarte.Bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie w działalności TTMS. Spółka wykorzystuje najbardziej zaawansowane specjalistyczne rozwiązania i systemy informatyczne oraz ponadprzeciętne środki w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa informacji.Są one oparte m.in. na normach ISO/IEC27001 - system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, który obliguje TTMS do corocznych audytów i stałego kontrolowania jakości systemów.Współpraca z międzynarodowymi organizacjami z sektorów farmaceutycznego czy obronnego wymaga spełnienia dodatkowych procedur, czego przykładem jest uzyskana przez spółkę akredytacja PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative), potwierdzająca spełnianie szeregu wymogów pozwalających na prace w tej branży czy uzyskanie koncesji MSWiA określającej standardy pracy w projektach dystrybucji i wytwarzania, wdrażania i utrzymania oprogramowania dla policji i wojska.Transition Technologies MS należy do grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce. Podstawowe usługi świadczone przez TTMS to rozwój i utrzymanie systemów IT, kompleksowa realizacja projektów, konsulting IT, szkolenia e-learningowe, dedykowane centra obsługi.Wśród wykorzystywanych przez TTMS technologii, kompetencji są m.in.: platforma Salesforce, Adobe Experience Manager (AEM), cloud computing, rozwiązania Microsoft, systemy klasy Enterprise, Data Science, Business Intelligence. W 2020 r. przychody TTMS wyniosły 102,5 mln zł.W Polsce TTMS, poza główną siedzibą w Warszawie i Offshore Developement Center, ma także biura w Białymstoku, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Wrocławiu.Oprócz spółek-córek w Malezji oraz Wielkiej Brytanii, zagraniczne przedstawicielstwa grupy TTMS znajdują się w USA (San Francisco i Tampa), Austrii i Singapurze.Posiada ona również status Centrum R&D na terenie Francji, w efekcie współpracy z długoletnim klientem - Schneider Electric.