Transport, atom i OZE - nowa strategia APS Energia

Zarząd i Rada Nadzorcza APS Energy przyjęły strategię działania grupy na lata 2022-2026. Strategia zakłada rozwój spółki w sektorze infrastruktury kolejowej, transportu i trakcji, energetyki atomowej, magazynów energii, e-mobility i energetyki odnawialnej.

500 mln zł przychodów

Rynki strategiczne

Rynki wschodnie

Rynki europejskie

Rynki Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej

- Celem nadrzędnym Grupy jest osiągnięcie wzrostu wartości dla akcjonariuszy oraz zapewnienie dodatniej dynamiki przychodów na poziomie średniego wzrostu sprzedaży (CAGR-35 proc.), czyli docelowo ponad 500 mln złotych w 2026 r., przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej w perspektywie najbliższych lat. Określając ten oczekiwany poziom sprzedaży nie uwzględniamy wpływu spółki handlowej Red Muksun - czytamy w dokumencie.Roczne przychody w wys. 500 mln zł to bardzo duży wzrost w stosunku do obecnych wyników, w 2020 r. przychody grupy APS Energia osiągnęły wartość 85,4 mln zł, co oznacza spadek w skali roku o 36,6 proc.Założenia dotyczące wzrostu grupy opierają się na rozwoju organicznym i w ramach tego zakładana jest budowa nowego obiektu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym w celu stworzenia zasobów pod produkcję urządzeń dla dziedziny magazynowania energii i OZE. Nowa inwestycja byłaby prowadzona w latach 2023-2024.Ze względu na istotne ryzyko i niepewność, co do dalszego rozwoju pandemii Covid-19 przyjęty scenariusz rozwoju opiera się na założeniu ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie.Strategia zakłada wzmacnianie pozycji oraz dalszy rozwój na perspektywicznych rynkach geograficznych.Na rynku polskim celem Grupy APS Energia jest zwiększenie wartości sprzedaży w sektorze transportu i trakcji, energetyce (w przyszłości energetyce atomowej) oraz magazynach energii.Planowane w najbliższych latach inwestycje w modernizację taboru kolejowego umożliwią zbudowanie silnej pozycji na rynku, dzięki opracowanym i opracowywanym urządzeniom, które spełniają najwyższe oczekiwania klientów co do jakości i niezawodności.Kolejnym strategicznym sektorem rynku krajowego będą magazyny energii. Sektor ten będzie newralgicznym elementem stabilności systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii. Spółka posiada już zarówno referencje, jak i doświadczenie w dostarczaniu tego typu urządzeń na rynku. Widoczny jest ogromny potencjał tego rynku, dlatego prowadzone działania zmierzają do uruchomienia własnej produkcji gotowych magazynów energii dla zakładów przemysłowych oraz sieci przesyłowych czy obiektów dystrybucji energii.Kolejnym perspektywicznym sektorem krajowym, na którym grupa ma szansę w sposób istotny zaistnieć jest sektor atomowy. Podejmowane kroki na szczeblach rządowych oraz w sektorze prywatnym, co do budowy pierwszych bloków elektrowni atomowych powinny umożliwić wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia w zakresie dostaw dla energetyki atomowej na rynkach WNP.Spółka liczy również na pozyskanie znacznych zamówień w sektorze usług AKPiA, gdzie aktywną działalność prowadzi spółka zależna ENAP S.A.Znaczący wpływ na otoczenie rynkowe w kraju będzie miał kierunek zmian legislacyjnych np. w zakresie magazynowania energii. Kierunek oraz szybsze podejmowanych zmian w procesie legislacyjnym umożliwi zbudowanie przyjaznego otoczenia dla zwiększenia inwestycji w magazyny energii.Grupa APS Energia nie zmienia swojej strategii na najbliższe lata, co do utrzymania dynamiki wzrostu w ramach działalności eksportowej na najbardziej perspektywicznych rynkach krajów byłego ZSRR, a w szczególności w Rosji, Kazachstanie i w Uzbekistanie.Dzięki nowo powstałej w 2021 r. spółce zależnej w Federacji Rosyjskiej dedykowanej do sprzedaży urządzeń dla rynku T&T spodziewany jest istotny wzrost zamówień z tego sektora.Rynek T&T w Rosji z uwagi na bardzo dobre perspektywy i planowane nakłady na modernizację pozwala na zbudowanie kolejnej odnogi sprzedaży T&T poza granicami kraju. Możliwe jest to m.in. dzięki zakończonemu procesowi testowania nowych systemów zasilania dla trakcji jezdnej w kraju.Grupa w ramach głównych celów strategicznych planuje również aktywną sprzedaż w sektorze energetyki atomowej. W ocenie zarządu posiadane kompetencje w zakresie zrealizowanych już projektów atomowych oraz perspektywy dla trakcji i transportu pozwolą na utrzymanie pozycji drugiego newralgicznego kierunku geograficznego sprzedaży Grupy, zaraz po rynku Polskim. Wejście z gotowym produktem w postaci magazynów energii na rynki wschodnie uzależnione jest od możliwości produkcyjnych, zmian legislacyjnych oraz szybkości implementacji magazynów energii na tych krajach.Grupa zamierzać wzmacniać swoją pozycję na rynku czeskim oraz w innych krajach, głównie poprzez działalność spółki zależnej ENAP w segmencie AKPiA, która już teraz korzysta z dużego potencjału nowych zamówień głównie na rynku niemiecki, austriackim, skandynawskim, czy brytyjskim.Oprócz zwiększenia sprzedaży przemysłowych systemów zasilania awaryjnego grupa zamierzać rozpocząć sprzedaż urządzeń dedykowanych dla sektora T&T oraz w dalszej pespektywie magazynów energii. Zakłada się, że oferta grupy będzie kierowana głównie do sektora energetyki, przemysłu, obszaru wydobycia wraz z przesyłem gazu i ropy, ich przetwarzania (kombinaty przetwórstwa węglowodorów, rafinerie i petrochemie) oraz OZE.Grupa nadal zamierza prowadzić aktywne działania umożliwiające realizowanie sprzedaży na rynkach azjatyckich, jak również zwiększenie sprzedaży w najbliższych latach na rynkach Afryki oraz Ameryki Północnej.Firma APS Energia została założona w 1995 roku. Obecnie grupa zatrudnia blisko 370 osób w 7 krajach i produkuje urządzenia do przedsiębiorstw energetycznych na całym świecie.Akcje APS Energia są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.