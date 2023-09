Wiele mówi się o silnikach elektrycznych w transporcie samochodowym, ale w napędy elektryczne wchodzą także inne sektory transportu. - Światowy rynek statków z napędem elektrycznym był w 2021 r. wart niespełna 5 mld dolarów - mówi Leszek Stokłosa, prezes Fabryki Damel.

W 2021 r. żeglugą śródlądową przetransportowano w Polsce 3,46 mln ton ładunków. To przede wszystkim towary z grupy rud metali oraz inne produkty górnictwa i kopalnictwa (40,3 proc).

W ruchu turystycznym 120 statków pasażerskich żeglugi śródlądowej przewiozło łącznie 986,4 tys. osób.

Światowy rynek statków z napędem elektrycznym był w 2021 r. wart niespełna 5 mld dol. Do 2030 r. obroty rynku sięgną jednak ponad 16 mld dol.

Samorządy lokalne coraz częściej decydują o wprowadzaniu stref ciszy również na leżących w obszarze ich administracji akwenach. Na jeziorach i rzekach objętych takimi strefami obowiązuje ograniczenie emitowanego hałasu do 45 dB, co w praktyce oznacza eliminację sprzętu wodnego napędzanego silnikiem spalinowym.

Perspektywiczny rynek, większy niż potencjał lądowy

- Silniki elektryczne do napędu łodzi oraz różnej kategorii statków i okrętów są wykorzystywane od dziesiątek lat. Przykładem są stery strumieniowe, które w wersji elektrycznej są niczym innym jak silnikiem elektrycznym pracującym w reżimie pracy dorywczej. Żegluga to dla producentów silników elektrycznych ciekawy i rozwojowy rynek. Rynek, który pod względem swojej wielkości i złożoności rozwiązań zdecydowanie jest większy od wszystkiego, co znamy z lądu - mówi Leszek Stokłosa, prezes Dąbrowskiej Fabryki Maszyn Elektrycznych Damel.

Do jednostek profesjonalnych zaleca się silniki o mocy od 15 kW. Silniki o mocach od 45 kW do 300 kW zasilane z przekształtników umożliwiają napędzanie statków o masie całkowitej do 450 t.

Przykładowo pchacz typu Bizon, wykorzystywany m.in. na Odrze, jest wyposażony w dwa silniki o mocy po 160 KM (ok. 118 kW). Warto też zauważyć, że zazwyczaj w tych rozwiązaniach jak najbardziej wskazana jest praca dwóch silników w parze równoległej.

Jeszcze w 2022 r. część operatorów białej floty przekonywała, że nie ma technicznych możliwości zamiany silników spalinowych na silniki elektryczne – argumentując, że brakuje rozwiązań dla ważących po kilka tysięcy ton jednostek.

- Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że opór przed elektryfikacją floty wiąże się przede wszystkim z wydatkiem, który mają ponieść armatorzy bez wsparcia ze strony państwa lub władz samorządowych. Jednak podejmując takie czy inne decyzje, powinniśmy rozważyć różne koszty. Podstawową korzyścią z przejścia na napęd elektryczny jest usunięcie niebezpieczeństwa wycieków substancji ropopochodnych z nieszczelnej instalacji paliwowej oraz podczas tankowania i utrzymywania stacji paliw (zbiorników z paliwem) bezpośrednio przy rzekach, kanałach i jeziorach - przekonuje dr Artur Polak, dyrektor Działu Rozwoju spółki Damel.

Baterie dla statków elektrycznych można łatwo wymieniać

Zasięg jednostki zależy od pojemności zastosowanych baterii, zarządzania magazynem energii, warunków meteorologicznych i prądu wody.

W Europie w eksploatacji jest ok. 15 tys. statków śródlądowych w krajach nadreńskich i ponad 3 tys. statków w krajach naddunajskich.

W jednym z projektów statku z napędem elektrycznym zakładano, że planowany statek o długości 26 m, służący do żeglugi śródlądowej, będzie mógł osiągać zasięg 300 km. Sercem układu napędowego ma być silnik elektryczny zasilany trzema akumulatorami klasyfikowanymi przez DNV. A waga baterii wynosi 74 ton.

Są one umieszczone w dwóch kontenerach TEU. Baterie są na pokładzie, więc można je wymienić za pomocą dźwigu w porcie, oraz pod pokładem – te można ładować ze stacji usytuowanej na nabrzeżu. Statek ma moc pozwalającą na pchanie barki o masie 2 tys. t z maksymalną prędkością 22 km/h przy 85-procentowym obciążeniu silnika. Akumulatory zapewniają moc dla silnika 500 KM / 400 kW. Dla porównania pchacze z silnikiem Diesla mają moc 1000 KM / 800 kW.

Napędy elektryczne pomimo zmniejszenia mocy znamionowej silników dzięki większej przeciążalności i większej dynamice pracy zwiększyły zdolności manewrowe w niesprzyjających warunkach meteorologicznych.

- Problemem ekonomiki transportu jest dystans pokonywany po jednym naładowaniu baterii. Wśród rozwiązań tego problemu znajduje się lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury energetycznej portów rzecznych i dostosowanie pojemności zastosowanych zasobników energii - wyjaśnia Artur Polak.

A może hybryda? To również możliwe rozwiązanie

Jeszcze innym rozwiązaniem, które może zrewolucjonizować żeglugę, są napędy hybrydowe. To stare i sprawdzone pomysły, które swój światowy debiut miały w 1895 r., kiedy to połączono silnik parowy z napędem elektrycznym. W 1897 r. silnik parowy zastąpiono benzynowym.

Zastosowanie napędu hybrydowego możliwe jest również w żegludze śródlądowej.

- Przy założeniu, że jednostka ma silniki generujące prąd, a takie elementy jak wentylatory, śruba, która wprowadza statek w ruch, czy windy są napędzane elektrycznie. Silniki wytwarzają prąd, który jest ładowany do baterii i przy okazji używany przez wszystkie urządzenia, które go potrzebują. Ponadto istnieją układy, które mierzą, badają i włączają silniki sekwencyjnie po to, żeby silnik spalinowy pracował na stałych obrotach i cechował się jak największą sprawnością. Podobnie jak w samochodach hybrydowych, utrzymujemy stałe obroty, żeby jak najekonomiczniej wykorzystać paliwo kopalne - zapewnia Artur Polak.

W Holandii wprowadzono statki, których zasięg i ładowność poprawiono poprzez zwiększenie zapasu energii elektrycznej – wypełnienie 20-stopowych kontenerów bateriami.

Polskie stocznie kreują zmiany. Pierwsze obiekty z napędem elektrycznym

W stoczni Damen w Koźlu powstaje katamaran elektryczny (E-Kat) dla niemieckiego armatora. Nowy, szybki statek został specjalnie zaprojektowany – zgodnie ze specyfikacjami firmy żeglugowej Norden-Frisia – do użytku na Morzu Wattów we wschodniej Fryzji.

Zanurzenie konstrukcyjne katamaranu wynosi tylko 1,2 m, dzięki czemu będzie mógł on szybko dotrzeć na wyspę nawet przy niskim stanie wody Morza Wattów – akwenu pomimo nazwy niebędącego morzem, który obejmuje przybrzeżne wody Zatoki Niemieckiej (południowo-wschodnia część Morza Północnego), Holandii i Danii, położonego pomiędzy kontynentem a łańcuchem Wysp Fryzyjskich.

Układ napędowy oparty będzie na dwóch silnikach elektrycznych (każdy po 600 kW), które napędzą dwie śruby oraz dwa dziobowe pędniki elektryczne (każdy po 75 kW).

Według firmy analitycznej MarketsandMarkets światowy rynek statków z napędem elektrycznym był w 2021 r. wart niespełna 5 mld dol. Do 2030 r. obroty rynku sięgną jednak ponad 16 mld dol.

- Rozwój tego rynku zależy od regulacji prawnych. Chcemy w tym rozwoju uczestniczyć, Damel chce w tym segmencie rynku budować swoją przyszłość - podsumowuje Leszek Stokłosa.