Trochę zimy i wielki problem. Rewolucja ma słabe strony

Przeszło 4 mln ludzi bez energii elektrycznej, bez możliwości ogrzewania, czy dostępu do wody nadającej się do picia. Kilka dni ostrej zimy spowodowało, że tak właśnie wyglądała rzeczywistość w Teksasie, stanie USA, który mając ogromne złoża surowców energetycznych, coraz mocniej stawia na niestabilną energetykę wiatrową.





Ceny prądu poszybowały ostro w górę

Jak piszą związkowcy, w ocenie lewicowo-liberalnych mediów w USA, część elektrowni gazowych w Teksasie została wyłączona z powodu braku gazu ziemnego, a nie w wyniku destabilizacji całego systemu. Za komentarz do tej kuriozalnej tezy - wskazuje śląsko-dąbrowska Solidarność - niech posłuży informacja, że w Teksasie wydobywa się miesięcznie więcej gazu ziemnego niż w Polsce zużywamy w ciągu całego roku. W tym stanie znajduje się też blisko jedna dziesiąta amerykańskich magazynów tego surowca.Kryzys energetyczny w Teksasie i medialną debatę wokół jego przyczyn skomentował Tucker Carlson, publicysta konserwatywnej telewizji Fox News, który stwierdził, że brak energii w Teksasie można porównać jedynie ze śmiercią głodową w supermarkecie.- Takie coś jest możliwe tylko, gdy ktoś zrobi to celowo i Teksas właśnie to zrobił - powiedział Carlson. - Zielona energia nieuchronnie oznacza blackouty. Oznacza mniej niezawodną sieć energetyczną, a to z kolei oznacza porażki, takie jak to w Teksasie. To nie podlega dyskusji. To jest obiektywna prawda - wskazał.Jeśli mieszkańcom Teksasu nie dadzą do myślenia słowa Carlsona, z pewnością zrobi to lektura lutowych rachunków za prąd. Z powodu kryzysu ceny energii w tym stanie poszybowały w kosmos. - Szczęśliwcy, którym podczas ataku zimy nie odcięto prądu, mają do zapłacenia rachunki nawet 70 razy wyższe niż normalnie - wskazuje śląsko-dąbrowska Solidarność.