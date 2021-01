Trudny dzień dla Columbusa. Akcje potaniały o 16 proc.

11 stycznia był trudnym dniem dla akcjonariuszy Columbus Energy, ponieważ tego dnia walory spółki potaniały o 16,03 proc. Przyczyną takiej przeceny była zapowiedź nowej emisji akcji, której łączna wartość przy obecnym kursie wynosi aż 1,64 mld zł. Na koniec sesji za jeden papier spółki płacono 48,70 zł.

Przyspieszona ścieżka rozwoju

OZE na GPW nadal ma przyszłość

- Przeważająca część akcji nowych emisji z programu managerskiego, konwersji obligacji serii E i umów pożyczek (łącznie będzie to ok. 28 mln akcji), jest kierowana do inwestorów, którzy są objęci umową lock-up, a wszystkie nowe akcje również automatycznie podlegają tej umowie – wyjaśnia Dawid Zieliński.W przypadku objęcia wszystkich akcji nowej emisji i rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego, łączna liczba akcji Columbus Energy będzie wynosiła 68 773 650 sztuk, a kapitał zakładowy wyniesie 129 982 198,50 zł.Ostateczna liczba wyemitowanych akcji spółki będzie zależna od uchwał najbliższego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy oraz od tego, w jakim zakresie inwestorzy ostatecznie zrealizują przysługujące im uprawnienia.- Rozwój naszej organizacji wymaga działań zmierzających do tego, aby zapewnić jej maksymalny dostęp do gotówki na poziomie setek milionów złotych i więcej poprzez pozyskiwanie kapitału od banków oraz innych inwestorów kwalifikowanych – mówi Dawid Zieliński.Zaznacza, że w normalnym trybie taki proces trwa wiele lat, a w dużej części przypadków nigdy nie następuje.- My wybraliśmy szybszą drogę po to, aby móc lewarować nasze działania operacyjne i inwestycje. Działania, które do tego prowadziły, i które teraz wykonujemy poprzez realizację naszych zobowiązań, nie tylko obniżą zobowiązania spółki o 44 mln zł, ale też zamkną wszystkie zobowiązania do konwersji instrumentów dłużnych w stosunku do inwestorów. Ukonstytuuje się też dzięki temu finalny akcjonariat, tak by nasi potencjalni inwestorzy mogli wyeliminować ryzyko rozwodnienia w przyszłości. Jest to ostatni krok w kierunku wznowienia procesu przeniesienia notowań akcji Columbus na rynek główny GPW, który otwiera drzwi do większej płynności i wiarygodności spółki. Wszystko po to, aby Columbus stał się największą prywatną firmą w Polsce w sektorze nowoczesnej energetyki - dodaje Dawid Zieliński.Komunikaty spółki spotkały wzbudziły duże poruszenie wśród inwestorów indywidualnych. Nie powinno to wpłynąć na całą branżę OZE.- Zamieszanie związane z konwersją zobowiązań spółki Columbus na akcje oraz programu motywacyjnego nie wpłynie znacząco na branżę OZE. Jest to sprawa wewnętrzna spółki, a właściwie jej akcjonariuszy. Sektor energii odnawialnej jest zieloną wyspą sektora energetycznego i ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. W dużej mierze napędzane będą one przez rozwój elektromobilności dla której tego rodzaju źródło energii będzie w przyszłości niezwykle ważne - komentuje dla WNP.PL Paweł Biedrzycki, analityk portalu StrefaInwestorow.pl.Columbus Energy był jedną z gwiazd pierwszego półrocza 2020 r. na GPW, wtedy akcje spółki podrożały o kilkaset procent. Na początku sierpnia 2020 r. za jedną akcję płacono 110 zł. Od tamtego czasu walory systematycznie tanieją. Co prawda w połowie grudnia obserwowane było lekkie odbicie, ale po ostatnich spadkach już niewiele z niego zostało.