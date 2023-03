Trudny okres dla Trakcji. Rok 2022 ze stratą

Wstępne szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy Trakcja w 2022 r. wyniosły 1,5 mld zł. Grupa miała ujemny wynik EBITDA na poziomie 180,6 mln zł i stratę brutto w wys. 326,4 mln zł.

Zarząd spółki Trakcja poinformował o utworzeniu odpisów aktywów obejmujących spółki PEUiM, Dalba oraz PDM. Wartość odpisu to 592 tys. zł. Dodatkowo dokonano odpisu na spółki należące do grupy AB Kauno Tiltai, jego wartość to 7,1 mln zł.

Trakcja poinformowała także o rozwiązaniu odpisów aktywów dotyczących inwestycji w spółce zależnej AB Kauno Tiltai (odwrócenie odpisu w kwocie 4,7 mln zł) oraz inwestycji w spółce zależnej BTW (odwrócenie odpisu w kwocie 12,1 mln zł).

Poinformowano również o utworzeniu odpisu aktualizującego dotyczącego spółki BTW, jego wartość to 868 tys. zł.

Jak zaznaczono, utworzone i odwrócone odpisy aktualizujące mają charakter niepieniężny i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki i grupy Trakcja.

Podano także wstępne, szacunkowe wyniki grupy i spółki Trakcja.

Wstępne szacunkowe przychody ze sprzedaży grupy Trakcja w 2022 r. wyniosły 1,5 mld zł. Grupa miała ujemny wynik EBITDA na poziomie 180,6 mln zł i stratę brutto w wysokości 326,4 mln zł.

Z kolei wstępne szacunkowe wyniki finansowe spółki Trakcja za rok 2022 wyniosły 823,7 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł minus 159,6 mln zł a strata brutto była na poziomie 44 tys. zł 290,5 mln zł.

Trakcja podkreśla, że zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

Ostateczne wyniki finansowe spółki i grupy zostaną przekazane 6 kwietnia 2023 roku.

Trakcja SA jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie, jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W czerwcu 2022 r. Trakcja SA dokonała podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, które w całości zostały objęte przez PKP Polskie Linie Kolejowe, w konsekwencji czego w sierpniu 2022 r. PKP PLK przejęły kontrolę nad grupą.