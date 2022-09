Trwa sprawdzian rynku mocy. Okres zagrożenia do godz. 21

Dzisiejsza napięta sytuacja bilansowa wynika, jak mówi dyrektor Konrad Purchała z PSE z m.in. bardzo niskiej generacji źródeł wiatrowych sięgającej zaledwie ok. 150 MW przy mocy zainstalowanej ok. 8500 MW i nieplanowej niedyspozycyjności kilku jednostek wytwórczych.

- Absolutnie nie wynika to z braku węgla, nie zanotowaliśmy dziś przypadków ograniczenia dyspozycyjności jednostek wytwórczych powodowanych brakiem paliwa - mówi Konrad Purchała, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemem PSE.

Rynek mocy został wprowadzony w Polsce w 2018 r. (pierwsza główna aukcja), ale w praktyce zaczął działać w 2021 r., bo to był pierwszy rok dostaw mocy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 23 września 2022 ogłosiły okresy zagrożenia na rynku mocy w godz. 19-20 i 20-21.

- Dziś po raz pierwszy od uruchomienia rynku mocy w Polsce w styczniu 2021 r. został ogłoszony okres zagrożenia na rynku mocy w godzinach 19-21. Oznacza to, że wszystkie podmioty, które mają obowiązki mocowe wynikające z kontraktów zawartych na rynku mocy, za które otrzymują wynagrodzenie, muszą je zrealizować, czyli we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu - mówi Konrad Purchała, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemem PSE.

- Wytwórcy muszą ją przedstawić do dyspozycji operatora, a odbiorcy posiadający kontrakty mocowe muszą zredukować swoje zapotrzebowanie. Ogłoszenie okresu zagrożenia na rynku mocy nie dotyczy indywidualnych odbiorców energii, chyba, że są posiadają oni zobowiązania mocowe wynikające z zawartych kontraktów na rynku mocy - dodaje Konrad Purchała.

- Okres zagrożenia na rynku mocy został ogłoszony dzisiaj dlatego, iż w szczycie wieczornym zapotrzebowania prognozowana dostępna nadwyżka mocy ponad zapotrzebowanie była istotnie niższa niż wymagane dla bezpieczeństwa pracy systemu 9 proc. - mówi Konrad Purchała.

Konrad Purchała wyjaśnia, że dzisiejsza napięta sytuacja bilansowa wynika ze splotu kilku czynników: bardzo niskiej generacji źródeł wiatrowych sięgającej zaledwie ok. 150 MW przy mocy zainstalowanej ok. 8500 MW, braku importu energii elektrycznej w ramach wspólnotowego europejskiego rynku energii elektrycznej oraz nieplanowej niedyspozycyjności kilku jednostek wytwórczych.

Zaznacza też, że siłą rzeczy w okresie zagrożenia w godzinach 19-21 nie pomoże też fotowoltaika, bo wtedy już nie pracuje.

Ogłoszony 23 września 2022 okres zagrożenia na rynku mocy "absolutnie nie wynika z braku węgla"

- Warto podkreślić, iż ogłoszony dziś okres zagrożenia na rynku mocy absolutnie nie wynika z braku węgla, nie zanotowaliśmy dziś przypadków ograniczenia dyspozycyjności jednostek wytwórczych powodowanych brakiem paliwa- mówi Konrad Purchała.

Konrad Purchała wyjaśnia, że z regulacji rynku mocy wynika, żeby aby uruchomić na daną godzinę realizację obowiązku mocowego, czyli dostaw mocy wynikających z kontraktów zawartych na rynku mocy, ogłoszenie o okresie zagrożenia musi odbyć się przynajmniej 8 godzin przed rozpoczęciem się okresu zagrożenia na rynku mocy.

- Dlatego też okres zagrożenia na rynku mocy w godzinach 19-21 został ogłoszony dzisiaj przed południem. To jest sygnał dla uczestników rynku mocy, że są systemowi potrzebni i mają obowiązek realizować swoje zobowiązania mocowe dla wsparcia bilansu mocy krajowego systemu elektroenergetycznego. Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości ogłoszenia okresów zagrożenia też będą się zdarzały - mówi Konrad Purchała.

Wprowadzenie rynku mocy oznaczało zmianę architektury rynku energii z rynku jednotowarowego na dwutowarowy

Ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia 2018 r., a niedługo później, bo 7 lutego 2018 r. Komisja Europejska (KE) zgodziła się na polski rynek mocy.

Ustawa o rynku mocy wprowadziła nową usługę - obowiązek mocowy polegającą, jak wyjaśniał URE, na pozostawaniu przez jednostkę rynku mocy w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu, oraz zobowiązaniu do dostawy określonej mocy do systemu w okresie zagrożenia.

Wprowadzenie rynku mocy oznaczało zmianę architektury rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci.

Odbyło się już wiele aukcji rynku mocy. W tym roku w grudniu odbędzie się kolejna główna aukcja rynku mocy dotycząca dostaw mocy na 2027 r.

