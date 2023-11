Trwa walka o przetrwanie europejskiej fotowoltaiki. Chińczycy wezmą wszystko?

- Chiny chcą doprowadzić do bankructw europejskich zakładów produkujących komponenty dla fotowoltaiki, także w Polsce - ocenia Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).

W latach 2006-2021 nastąpił upadek europejskiego przemysłu energetyki słonecznej (PV), obejmujący zarówno produkcję kolektorów słonecznych, jak i (od 2009 roku) komponentów fotowoltaicznych (płytek, ogniw i modułów fotowoltaicznych). Przyczynami były brak wsparcia dla przemysłu oraz nieskuteczne cła antysubsydyjne i antydumpingowe, które UE próbowała nakładać na firmy chińskie w latach 2012-2018.

Szacuje się, że w 2022 roku Chiny sprzedały w krajach UE 95 proc. modułów fotowoltaicznych o wartości niemal 24 mld euro. Uzależnienie europejskiego sektora PV od komponentów i surowców z Chin jest faktem.

Europejska fotowoltaika rozwija się na chińskich sterydach - podstawą tamtejszego eksportu są subsydia przemysłowe pochłaniające ok. 1,8 proc. PKB.

Polska to drugi co do wielkości rynek fotowoltaiki w Unii z inwestycjami przekraczającymi 20 mld zł rocznie.

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO), na swoim blogu "Odnawialny" przypomina, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen we wrześniowym orędziu o stanie Unii zwróciła uwagę na problem z dostępem do zielonych technologii, w tym technologii fotowoltaicznej. Częściowo przyznała, że jest to wynikiem krótkowzroczności lub braku zdecydowanego działania samej UE oraz krajów członkowskich.

Upadek europejskiego przemysłu energetyki słonecznej - na własne życzenie

- Wciąż pamiętamy wpływ nieuczciwych praktyk handlowych Chin na nasz przemysł energii słonecznej - mówiła Ursula von der Leyen, nawiązując do postępującego w latach 2006-2021 upadku europejskiego przemysłu energetyki słonecznej, obejmującego zarówno produkcję kolektorów słonecznych, jak i (od 2009 roku) komponentów fotowoltaicznych (płytek, ogniw i modułów PV).

Przyczynami upadku były brak wsparcia dla przemysłu oraz nieskuteczne cła antysubsydyjne i antydumpingowe, które UE próbowała nakładać na firmy chińskie w latach 2012-2018.

Grzegorz Wiśniewski zauważa, że Unia Europejska dostrzegła problem dopiero w 2020 roku, w początkach pandemii, gdy załamały się dostawy do Europy nie tylko lekarstw, ale i fotowoltaiki.

- W 2022 r., przy przyroście w UE nowych mocy fotowoltaicznych wynoszącym 33 GW, wspólnotowe zdolności produkcyjne komponentów fotowoltaicznych były znikome: 1,7 GW dla wlewków i płytek krzemowych i tylko 1,4 GW dla ogniw - a zdolności produkcyjne gotowych modułów PV wynosiły 9,4 GW, ale nie były w pełni wykorzystane, a ich produkcja była oparta głównie na ogniwach z Chin - wylicza Grzegorz Wiśniewski.

Według tzw. mapy handlowej ITC (Międzynarodowego Centrum Handlu) w 2022 roku Chiny sprzedały 95 proc. niezbędnych w UE modułów PV o wartości niemal 24 mld euro.

Prezes IEO przypomina, że podstawą chińskiego eksportu są subsydia przemysłowe wynoszące ok. 1,8 proc. PKB. Według Center for Strategic & International Studies subsydia te w 2019 roku wyniosły 240 mld dol.

Duża część tego wsparcia, oficjalnie ujętego w programie „Made in China 2025”, dotyczyła półprzewodników, w tym fotowoltaiki oraz samochodów elektrycznych. Ale fotowoltaika korzysta przede wszystkim z nieoficjalnego wsparcia, takiego jak praca niewolnicza przy produkcji polikrzemu, przekazywanie darmowych terenów i infrastruktury firmom budującym fabryki PV czy darmowe dostawy wody i energii elektrycznej do procesów produkcji.

Mądry Europejczyk po szkodzie? Jest świadomość błędu, ale potrzebne są technologie. Po finansowanie wystarczy sięgnąć

- Teraz dopiero UE ma świadomość wyzwań i popełnionych oraz niekorygowanych przez lata błędów - ocenia Grzegorz Wiśniewski.

Ursula von der Leyen wskazując na problem z energetyką słoneczną, rozwijaną w UE "na chińskich sterydach", zauważyła, że dotyczy on już szerszej gamy produktów: "W globalnych łańcuchach dostaw mamy do czynienia z poważnymi wąskimi gardłami, m.in. z powodu celowej polityki innych państw" - i tu wymieniła wprost ograniczenia wprowadzone przez Chiny na eksport galu i germanu - surowców niezbędnych w produkcji półprzewodników i paneli słonecznych.

Ursula Von der Leyen przypomniała również, że europejskie spółki potrzebują dostępu do kluczowych technologii, aby produkować, opracowywać nowe produkty i wprowadzać innowacje. Dodała, że to kwestia europejskiej suwerenności i odwołała się do tzw. Deklaracji Wersalskiej Rady Europejskiej z marca 2022 r. będącej reakcją na szantaż energetyczny i napaść Rosji na Ukrainę.

Za kluczowe rozwiązanie problemu uznała wspólne europejskie finansowanie. Dlatego w ramach wniosku Komisji dotyczącego przeglądu unijnego budżetu w czerwcu 2023 roku utworzona została Platforma Strategicznych Technologii dla Europy.

- Technologia fotowoltaiczna nie zawsze była w UE zaliczana do „strategicznych”, ale może korzystać z finansowania w ramach kolejnych ustanawianych w ostatnich 2-3 latach przez Komisję funduszy i programów, takich jak: RepowerEU, InvestEU, Net-Zero Industry Act (NZIA), Green Deal Industrial Plan (GDIP). W uzupełnieniu do powyższych programów (GDIP, NZIA) Komisja dodatkowo zaproponowała Temporary Crisis and Transition Framework (TTCF) - ramy pomocy publicznej ułatwiające inwestycje w zielone technologie i aktualizację poszczególnych Krajowych Planów Odbudowy. W 2023 roku rządy dostały możliwość zwiększenia funduszy na rozwój przemysłu fotowoltaicznego - wylicza Grzegorz Wiśniewski.

Ochrona przed chińską nawałnicą. Czy dotychczasowe działania przynoszą efekty?

Czy w plejadzie spóźnionych, ale coraz bardziej konkretnych - przynajmniej od strony finansowej i podatkowej - rozwiązań dla fotowoltaiki uda się uchronić przed „chińską nawałnicą” pozostałe jeszcze na rynku firmy przemysłowe sektora PV oraz odbudować europejski przemysł i zbudować jego przewagi w przyszłości?

- Jeśli chodzi o przemysł w znaczeniu wytwarzania, to szefowa Komisji Europejskiej nie pozostawia wątpliwości, że wie, o co chce walczyć. Mówi: od wiatru po stal, od akumulatorów po pojazdy elektryczne - nasz cel jest jasny: przyszłość naszego przemysłu czystych technologii musi powstawać w Europie. I podaje pozytywny przykład zielonej transformacji w przemyśle: pięć lat temu w Europie nie było ani jednej fabryki czystej stali, dziś jest ich 38. W przypadku przemysłu fotowoltaicznego nie ma się jednak czym pochwalić, pomimo tego że UE ma swój ambity cel (popyt wewnętrzny) w zakresie 600 MW mocy PV w 2030 roku, czyli niemal trzy razy więcej niż obecnie - przekonuje Grzegorz Wiśniewski.

Jeśli chodzi o wsparcie dla przemysłu i jego rozwój, to UE może stwarzać tylko warunki, ale decydują kraje członkowskie.

- Tu, co do zasady, nie można mieć zastrzeżeń do strategii polskiego rządu (pod tym względem, w niektórych aspektach, Polska nawet wyprzedziła UE), ale jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań dla przemysłu fotowoltaicznego, to jest jeszcze wiele do poprawy - ocenia prezes IEO.

Polskie plany i działania, chęci i zaniechania. Zabrakło konsekwencji

Przypomina, że już w 2016 roku Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Polski przemysł produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej” zwracał uwagę na problem i podsuwał pomysły na jego rozwiązanie.

IEO zauważał wówczas, że projekt „Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+”, autorstwa ówczesnego Ministerstwa Gospodarki (z 2015 roku), nie formułował wprawdzie konkretnych działań wspierających rozwój przemysłu energetyki odnawianej, ale przynajmniej zapowiadał oceny konkurencyjności i identyfikacji barier rozwojowych.

Postulaty przemysłowe obecnej koalicji rządowej znalazły odbicie w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR) przygotowanej przez ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju w 2016 roku (tzw. Plan Morawieckiego).

Ten nieco zapomniany już plan gospodarczy bazował na pięciu filarach, w tym czterech potencjalnie sprzyjających rozwojowi „zielonego przemysłu”, nazwanych odpowiednio: (1) reindustrializacja, czyli rozwijanie nowych przewag konkurencyjnych i specjalizacji polskiej gospodarki, (2) rozwój innowacyjnych firm, w tym budowa przyjaznego otoczenia dla firm i systemu wsparcia innowacji, (3) dostęp do kapitału dla rozwoju inwestycji, (4) ekspansja zagraniczna i wsparcie eksportu.

Tylko niektóre elementy SOR w kontekście przemysłu PV były wdrażane, przynajmniej do połowy 2021 roku.

Wtedy m.in. wicepremier Jarosław Gowin ogłosił „Politykę Przemysłową Polski” (PPP), której jednym z filarów miało być dążenie do powstania łańcucha dostaw w sektorze PV i stworzenie zdolności wytworzenia wolumenu kluczowych komponentów, który pokryje co najmniej połowę zapotrzebowania w krajowej fotowoltaice do 2030 roku (w 2022 roku było to poniżej 3 proc.). W tym samym czasie rząd przyjął KPO, a w nim punkt mówiący o wsparciu produkcji komponentów dla zielonych technologii.

Rozwój przemysłu fotowoltaicznego wspierało kilku członków rady ministrów, w tym minister ds. gospodarki Jadwiga Emilewicz, która wytykała politykom, że późno odkryli występowanie trudności z dostawami kluczowych produktów i wyrobów, gdy produkowane są one poza Europą i ostrzegała przed dalszym uzależnianiem Polski od Chin. Minister Jadwiga Emilewicz aktywnie działała na rzecz wprowadzenia węglowego podatku na granicach UE i podkreślała wartość „suwerenności technologicznej”.

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska w ramach tzw. zielonych porozumień sektorowych, w tym porozumienia branży PV z rządem polskim, spopularyzował terminy „local content” i suwerenności energetycznej w oparciu o OZE oraz promował wsparcie budowy nowych fabryk PV w UE i w Polsce w ramach instrumentu IPCEI (inicjatywa 7 członków UE, ale program postępuje wolno).

Duża niepewność polskiego przemysłu fotowoltaicznego. A Chinom się spieszy, by zniechęcić europejski biznes

- Niestety, mając krajowy przemysł fotowoltaiczny (produkcja modułów PV, konstrukcji wsporczych, stacji transformatorowych, kabli solarnych itp.) i lepsze od UE zrozumienie konieczność zielonej industrializacji w duchu suwerenności technologicznej i energetycznej, zaczęliśmy tracić dystans do UE w zakresie promocji technologii PV, choć ta działa zbyt wolno w stosunku do potrzeb ochrony własnego przemysłu - zaznacza Grzegorz Wiśniewski.

W jego ocenie największą niepewność dla polskiego przemysłu PV wprowadza opóźnianie Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Poza brakiem środków problemem dla Polski staje się to, że inne kraje (np. Włochy, Hiszpania) kierują na przemysł PV środki własne KPO i uzyskują przewagę wewnątrz UE, a - o ile ten przemysł uda się odbudować - wtedy zacznie się konkurencja na europejskim rynku wewnętrznym.

Ponadto UE dokonała rewizji funduszy na KPO i w marcu 2023 r. zaproponowała 27 mld euro dodatkowych dotacji REPowerEU, w tym dla Polski w wysokości 2,76 mld euro na przemysł przetwórczy, z rekomendacją dla PV, ale Polska z tej możliwości jeszcze nie skorzystała.

Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego w Polsce nie zadziałały też tzw. tymczasowe kryzysowe i przejściowe ramy dla środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (TCTF). Środki te są przeznaczone na pomoc inwestycyjną w sektorach o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto i zostały wprowadzone rozporządzeniem Komisji z marca 2023 r. Inne kraje stworzyły fundusze (np. Holandia 0,4 mld euro) i ogłosiły konkursy na projekty przemysłowe PV (np. w Niemczech 10 GW nowych mocy do produkcji ogniw i modułów PV).

Pewne możliwości w tym zakresie w Polsce stwarza aktualizacja Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, który otwarty jest też na przemysł PV, ale program jest we wstępnej fazie wdrożenia i może zapewnić wsparcie ograniczone do 15-25 proc. kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego.

- Polska będąc drugim rynkiem fotowoltaiki w UE z inwestycjami przekraczającymi 20 mld zł rocznie, mając odpowiednie strategie i projekty w toku oraz pełną świadomość znaczenia suwerenności technologicznej i energetycznej, nie potrafi w odpowiednim czasie wykorzystać ww. unijnych instrumentów wsparcia na rzecz budowy własnego przemysłu nowych technologii. A czas ma tu właśnie znaczenie, gdyż Chiny postanowiły uprzedzić wejście w życie wszystkich ww. instrumentów zwiększających konkurencyjność europejskiego przemysłu PV i zniechęcić do dalszych działań zarówno administrację, jak i biznes - wskazuje Grzegorz Wiśniewski.

Rośnie chińska presja na europejski rynek, bo amerykański już się de facto zamknął

Podkreśla, że Chiny działają szybko i agresywnie. Chcą, aby do własnego eksportu komponentów fotowoltaicznych z wysokim śladem węglowym wykorzystać okno czasowe przed wprowadzeniem przez UE, dopiero w 2026 roku, granicznego podatku węglowego (CBAM) i zanim zostaną uruchomione nowe fabryki w Europie. Tym samym chcą doprowadzić do bankructw tych zakładów, które jeszcze funkcjonują, także w Polsce.

- Chiny przez ostatnie lata przeinwestowały w zdolności wytwórcze, przekraczające 500 GW rocznie w przypadku ogniw i 600 GW rocznie w przypadku modułów. Przy takiej nadprodukcji dumpingową polityką cenową w latach 2023-2024 są w stanie wręcz zniszczyć obecny przemysł unijny, nie zwracając uwagi na fakt, że zaniżone ceny zniszczą też mniejsze firmy chińskie, zazwyczaj mające słabsze relacje polityczne z rządem. Taka polityka może zniechęcić unijne nowe spółki celowe, które po 2025 r. planują uruchamianie nowych fabryk ogniw i modułów na nowych technologiach oraz polikrzemu (wlewki i płytki), opartych na niskim śladzie węglowym (CBAM wchodzi realnie w życie w 2026 roku) - tłumaczy Grzegorz Wiśniewski.

Jak dodaje, obecna presja Chin na rynek europejski wynika też z faktu, że inne główne rynki zbytu chińskiej produkcji fotowoltaicznej zamknęły się wcześniej. W szczególności w USA (polityka celna - obecna taryfa wynosi 14,5 proc.), gdzie sprawnie od roku działa instrument IRA (Inflation Reduction Act, przyjęty w 2022 roku) na wsparcie rodzinnego przemysłu fotowoltaicznego (pomoc nawet do 18 centów za wat mocy), a obecnie także w Indiach (twarda polityka celna: 40-45 proc. oraz subsydia na produkcję komponentów fotowoltaicznych).

Grzegorz Wiśniewski podkreśla, że na skutki polityki chińskiej w zapóźnionej w działaniach UE nie trzeba było długo czekać. Ceny modułów PV przez ostatnie 6 miesięcy spadły niemal o 50 proc. do poniżej 16 eurocentów/W.

Według firmy analitycznej Rystad do końca 2023 roku w europejskich magazynach będzie zalegać 100 GW chińskich modułów, podczas gdy zapotrzebowanie rynku w tym i przyszłym roku wyniesie po 60 GW.

Europejski przemysł próbuje się bronić i wskazuje konkretne rozwiązania. Fundusze to za mało

- Oczywiście po rozładowaniu w UE magazynów pełnych starych technologii PV ceny modułów skoczą z obecnych 16 centów/W do co najmniej swojego maksimum z końca 2022 roku (30-32 centów/W), ale na tym nie skorzysta już ta część firm unijnych, która zawiesza swoją działalność. Dyktat cenowy może potrwać znacznie dłużej, bo bez możliwości Chiny nie byłyby w stanie powetować z nawiązką swoich obecnych strat, ponieważ nawet z oficjalnymi dotacjami koszt produkcji modułów w Chinach wynosi 25 centów/W - wskazuje Grzegorz Wiśniewski.

Dlatego 11 września 2023 roku Europejska Rada Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESMC) skierowała na ręce Przewodniczących Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego stanowisko, poparte także przez polski przemysł, z prorozwojowymi postulatami.

Należą do nich wprowadzenie zachęt dla europejskich instalatorów i deweloperów projektów PV do włączania minimalnego udziału europejskiej produkcji (local content) w produktach sprzedawanych w Europie, od 10 proc. obecnie do 40 proc. w 2030 roku.

Kolejny postulat to udzielenie start-upom (w celu mobilizacji inwestorów do podtrzymania rozwoju nowych projektów przemysłowych) wsparcia w realizacji projektów, w szczególności dotacji na studia wykonalności i biznesplany oraz gwarancji bankowych dla spółek celowych (SPV).

Są też postulaty defensywne, takie jak natychmiastowe wykluczenie z europejskiego rynku modułów PV produkowanych przy użyciu pracy przymusowej. Najdalej idący postulat dotyczy zakupu interwencyjnego obecnego wolumenu produkcji w UE modułów PV. Ten postulat obnaża zbyt wolne i nazbyt biurokratyczne procedury unijne, które nie pozwalają ograniczyć strat małym kosztem, zanim problem nabrzmieje.

- Walka o europejski przemysł fotowoltaiczny trwa. Z pełnym wdrożeniem planu rozwoju przemysłu PV musi spieszyć się i Komisja, i Parlament, i nie tylko z uwagi na wybory do PE w czerwcu przyszłego roku, ale także przez zamykające się okno czasowe na skuteczną walkę o rynek i o suwerenność. UE wciąż brakuje narzędzi do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, które mają kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia łańcuchów dostaw w strategicznych sektorach, takich jak PV. Samo ogłoszenie - w podobnym ubiegłorocznym orędziu von der Leyen - utworzenia Funduszu Suwerenności UE nie zapewni przyszłości przemysłu w Europie, gdyż same fundusze w tym przypadku nie wystarczą - dodaje Grzegorz Wiśniewski.