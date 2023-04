Trwa weryfikacja na rynku fotowoltaiki. Zobaczymy, kto przeżyje

Pojawiła się opinia, że z rynku fotowoltaiki zniknęło bądź przebranżowiło się 90 proc. firm. - Nie zgadzam się z tymi liczbami. Gdyby tak było, to mielibyśmy eldorado, a tak nie jest, bo konkurencja występuje - komentuje Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergii Fotowoltaika.

Kamil Sankowski z firmy Polenergia Fotowoltaika nie zgadza się z tymi wyliczeniami. - Moim zdaniem połowa profesjonalnych podmiotów ograniczyła skalę swojego działania, ale nie straszył bym wizją, że 90 proc. firm na rynku już nie ma - mówi.

Polenergia Fotowoltaika w 2022 r. zamontowała w nowym systemie net-biling mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 40 MW, a w pierwszym kwartale 2023 r. było to już 15 MW.

O perspektywach fotowoltaiki będziemy rozmawiali podczas debaty "Odnawialne źródła energii", jaka odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Dawid Zieliński, prezes specjalizującej się w odnawialnych źródłach energii firmy Columbus Energy, powiedział, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy z rynku fotowoltaicznego zniknęło bądź przebranżowiło się ponad 90 proc. firm. Pozostało kilka większych podmiotów i rozdrobniony rynek instalatorów lokalnych.

- Nie zgadzam się z tymi liczbami. Moim zdaniem połowa profesjonalnych podmiotów ograniczyła skalę swojego działania, ale nie straszyłbym wizją, że 90 proc. firm na rynku już nie ma. Gdyby tak było, to mielibyśmy eldorado, a tak nie jest, bo konkurencja lokalna występuje - komentuje dla WNP.PL Kamil Sankowski, członek zarządu spółki Polenergia Fotowoltaika.

Rok weryfikacji. Zobaczymy, kto ten rok przeżyje

Przypomina, że w trzecim kwartale 2022 r. mocno wzrosły ceny energii, co spowodowało zwiększenie popytu na instalacje fotowoltaiczne.

- Rok 2023 r. będzie okresem weryfikacji i dopiero po tym roku zobaczymy, że bardzo dużo podmiotów, choć może niekoniecznie 90 proc., przestanie świadczyć usługi fotowoltaiczne, albo znacznie ograniczy swoją skalę działalności. Na rynku jest jeszcze wiele małych firm instalacyjnych. Zobaczymy, kto ten rok przeżyje i będzie dalej funkcjonował - dodaje Kamil Sankowski.

Podaje przykład znanej firmy fotowoltaicznej, która w przeszłości montowała kilkaset instalacji miesięcznie, a która bardzo mocno ograniczyła skalę działalności.

- W najgorszej sytuacji są średniej wielkości gracze, którzy mają już sensowną skalę działania, ale nie mają wypracowanej dodatkowej wartości dla klienta - ocenia Kamil Sankowski.

Sama fotowoltaika to za mało. Ważne są usługi dodatkowe

Część podmiotów na rynku, w tym Polenergia Fotowoltaika, wraz z instalacją fotowoltaiczną oferuje także inne usługi jak np. sprzedaż energii z gwarancją ceny nawet na 8 lat. Są jednak i takie podmioty, które oferują tylko instalację fotowoltaiczną, a to trochę za mało.

- Im cena odsprzedaży energii będzie niższa, a latem dojdziemy do najniższej ceny odsprzedaży dla prosumentów w systemie netbilingowym, to będziemy mieli ceny poniżej ceny zakupu energii. Wtedy ten system jeszcze bardziej będzie tracił na atrakcyjności i coraz trudniej będzie firmom, które nie mają oferty z energią elektryczną, konkurować na rynku fotowoltaiki i przekonywać, że ta inwestycja jest zasadna. Dlatego średnie podmioty z rynku wypadną. Podmioty małe, które mają większa elastyczność działania i nie mają rozbudowanej bazy kosztowej, poprzez siatkę lokalnych rekomendacji i agresywną politykę cenową będą trafiały do klientów, dla których cena jest najważniejsza i nie są zainteresowani dodatkowymi produktami - prognozuje Kamil Sankowski.

Polenergia Fotowoltaika w 2022 r. zamontowała w nowym systemie net-biling mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 40 MW, a tylko w pierwszym kwartale 2023 r. było to już 15 MW. Ciągle to jest podstawowa działalność spółki.

Zauważalny jest wzrost średniej mocy instalacji fotowoltaicznej. Jeszcze niedawno było to ok. 6-7 kW, a teraz ta liczba wzrosła do ok. 13 kW. To pokazuje, że powstaje coraz więcej instalacji komercyjnych, dla małych i średnich firm.

Widoczna jest ucieczka w pompy ciepła. Ale to wymagający rynek

Duże część firm z rynku fotowoltaiki szuka szczęścia na rynku pomp ciepła.

- Tak robi większość firm fotowoltaicznych, ale nie wiedzą z czym się mierzą. Ja wiem, bo zamontowaliśmy już ponad 1 tys. zestawów pomp ciepła. To jest zupełnie inny produkt i wymaga zupełnie innych kompetencji. Pompa ciepła to urządzenie hydrauliczno-elektryczne, bardziej podobne do klimatyzatorów niż do paneli fotowoltaicznych - przekonuje Kamil Sankowski.

Jak mówi, zamontowanie pompy ciepła nie jest dużym wyzwaniem. Większym kłopotem będzie serwisowanie i sterowanie pompy, oraz stworzenie siatki serwisowej, która będzie w stanie sprawnie wykonywać przeglądy roczne i reagować na awarie. Pompa ciepła wymaga dostrojenia do warunków atmosferycznych i oczekiwań klienta.

Przekonuje, że pompy ciepła to dużo trudniejszy produkt niż instalacje fotowoltaiczne, zarówno do obsługi jak i do instalacji.

- Nie wierzę w proces przebranżowienia średnich podmiotów z rynku fotowoltaiki na pompy ciepła. W przypadku małych firm, jak ktoś jest sprawny, to będzie mógł sobie na małą skalę pompy ciepła instalować - ocenia.

Polenergia Fotowoltaika zatrudniła zupełnie nowy skład inżynierski do rynku pomp ciepła.

- U nas to jest zupełnie odrębna jednostka w zakresie montaży pomp ciepła, nawet zrobiliśmy oddzielny dział serwisu, ponieważ są zupełnie inne wymagania w zakresie pomp ciepła i fotowoltaiki. Łączenie tych kompetencji na dużą skalę jest bardzo trudne - podkreśla Kamil Sankowski.

Spółka sprzedaje także magazyny energii, ale nie jest to jeszcze znacząca część jej biznesu.

- Chcemy się dobrze przygotować do obsługi tego rynku. Spodziewamy się, że już za rok to będzie istotny element naszej działalności - zapowiada Kamil Sankowski.