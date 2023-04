Trwają prace nad listą pięciu lokalizacji dla drugiej elektrowni jądrowej

Pracujemy nad listą pięciu preferowanych lokalizacji dla drugiej elektrowni jądrowej - przekazała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że na liście tej znajduje się Bełchatów.

Szefowa MKiŚ była w poniedziałek pytana na konferencji prasowej o wybór preferowanej lokalizacji dla drugiej "rządowej" elektrowni jądrowej.

"Pracujemy nad listą pięciu zamkniętych lokalizacji. Bełchatów na tej zamkniętej liście pięciu preferowanych lokalizacji się znajduje" - odpowiedziała Anna Moskwa.

Dodała, że zaletą Bełchatowa jest gotowe miejsce przyłączenia i wyprowadzenia mocy, co - jak podkreśliła - "jest ważnym elementem przy każdej inwestycji energetycznej; czy to Kozienice, czy Połaniec, każda z tych lokalizacji jest na pewno atrakcyjna dla przyszłych lokalizacji".

Minister poinformowała, że zgodnie z aktualizacją Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), w 2040 r. moc zainstalowana w atomie wyniesie 7,8 GW, co będzie stanowić ok. 6 proc. całkowitej mocy w KSE. Generacja jądrowa ma pokryć ok. 23 proc. popytu na energię elektryczną.

W połowie marca wiceprezes spółki Polskie Elektrownie (PEJ) Jądrowe Łukasz Młynarkiewicz przekazał, że jesienią br. ma być znana krótka lista trzech potencjalnych lokalizacji dla drugiej elektrowni jądrowej w ramach Polskiego Programu Energetyki Jądrowej (PPEJ).

W grudniu 2022 roku PEJ podpisała umowę o zasadach współpracy ze spółką Westinghouse Electric Company, której technologię AP1000 polski rząd wybrał dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Elektrownia ma powstać na Pomorzu (Lubiatowo-Kopalino).

Należąca w całości do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ma przygotować proces inwestycyjny i pełnić rolę inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. PEJ będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej w sumie od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III+ oraz ich ewentualną eksploatację.

Niezależny od PPEJ jest projekt budowy elektrowni w oparciu o koreańską technologię. Jesienią 2022 r. w Seulu spółki ZE PAK, PGE i koreański koncern KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy elektrowni w Pątnowie. Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej dwóch reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW.