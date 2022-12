Trwają prace nad włączeniem rozproszonej energetyki jądrowej do polityki energetycznej państwa - powiedział w środę pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger.

Na świecie technologię energetyki jądrowej rozproszonej (SMR) chce rozwijać ponad 80 producentów i inwestorów.

W Polsce produkcję energii jądrowej w technologii SMR zainteresowane są KGHM i PKN Orlen.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że aktualizacja Polityki Energetycznej Państwa 2040 jest przez resort przygotowana.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w odpowiedzi na pytanie PAP, czy nastąpi aktualizacja polityki energetycznej państwa o energetykę jądrową rozporoszoną (SMR), stwierdził w środę, że "nad tym prace trwają".

Dodał, że wobec rozwoju na świecie technologii SMR - "mówimy o ponad 80 producentach czy inwestorach, którzy te technologie chcą rozwijać" - powinna być ona również "odzwierciedlona w polityce państwa", tak by miała szansę rozwijać się na terenie Polski.

W Polsce duże firmy są zainteresowane własnym atomem

W Polsce produkcję energii jądrowej w technologii SMR zainteresowane są KGHM i PKN Orlen. Na początku 2022 r. KGHM zawarło z firmą NuScale umowę o wdrożeniu technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona opracowanie i wybudowanie elektrowni zawierającej zespół co najmniej 6 reaktorów o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 r.

Także PKN Orlen informował w lipcu br., że jest na zaawansowanym etapie przygotowań do wdrożenia technologii małych reaktorów jądrowych. Koncern ma wyłączność w Polsce na wykorzystanie technologii BWRX-300 amerykańskiego GE Hitachi Nuclear Energy. Komercjalizacją technologii mikro i małych reaktorów jądrowych zajmuje się ORLEN Synthos Green Energy. Spółka podobnie jak KGHM złożyła już w lipcu do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej technologii SMR.

"Mam taką nadzieję, że w 2028 r. te prace zdecydowanie przyspieszają, powstanie pierwszy SMR w Polsce" - informował w listopadzie prezes PKB Orlen Daniel Obajtek.

W tym roku aktualizacja Polityki Energetycznej Państwa będzie tematem prac rządu

W poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że aktualizacja Polityki Energetycznej Państwa 2040 jest przez resort przygotowana. "Będzie wchodziła na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Radę Ministrów. Mam nadzieje, że będziemy wstanie w tym roku tą ścieżką legislacyjną ją przeprowadzić. Przypomnę, że jest to tylko ta ścieżka rządowa, bez ścieżki legislacyjnej na poziomie parlamentu. To będzie tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić w tym roku" - stwierdziła Anna Moskwa.

Przyjęta przez rząd w lutym 2021 r. PEP2040 wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Dokument zakłada m.in., że redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację. Polityka opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego i poprawie jakości powietrza.