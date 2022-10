Trzeba działać radykalnie, bo w sprawie klimatu doszliśmy do ściany

Doszliśmy do ściany i nie ma odwrotu od działań na rzecz klimatu - mówili uczestnicy sesji konferencji PRECOP 27 w trakcie debaty "Biznes wobec zielonej rewolucji".

Dwa tzw. czarne łabędzie - pandemia i wojna w Ukrainie - które przykryły cieniem świat w ostatnich dwóch latach, przewartościowały wiele priorytetów ludzkości.

- Żyjemy w czasach, w których rzeczywistość jest trudna do przewidzenia. Jedno jest jednak pewne, że powrotu do rzeczywistości sprzed pandemii nie będzie - mówił podczas panelu „Biznes wobec zielonej rewolucji” na konferencji PRECOP 27 w Katowicach Piotr Wachowiak, rektor SGH w Warszawie.

W tej sytuacji pojawiają się pytania o losy zainicjowanej jeszcze przed pandemią zielonej transformacji gospodarki, która ma powstrzymać niekorzystne zmiany klimatu. Czy wspomniane czarne łabędzie przyspieszą zmiany na rzecz klimatu, czy wprost przeciwnie je zablokują?

Zdaniem rektora SGH, w kontekście działań na rzecz klimatu ludzkość stanęła już przed ścianą i nie ma innej drogi, jak podjęcie konkretnych kroków.

- Brak radykalnych działań na rzecz klimatu, brak edukacji klimatycznej, będzie najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać - mówił prof. Wachowiak.

Potrzebę podjęcia natychmiastowych działań w tym kierunku podkreślił również podczas dyskusji Tomasz Konik, prezes Deloitte.

- Nie ma ani chwili do stracenia. Jest potrzeba działań i nie możemy ich odkładać. Na szczęście świadomość tego, że musimy zrobić co do nas należy, tu i teraz, jest coraz większa - mówił.

Jego zdaniem czynnikiem popychającym, zwłaszcza firmy, do działań na rzecz klimatu, będą również konsumenci i ich wybory.

- Kwestie odpowiedzialności społecznej i klimatycznej mają coraz większe znaczenie dla konsumentów, ale i dla pracowników. Coraz bardziej dociera do biznesu, że inwestycje w bycie ekologicznym po prostu się opłacają - dodał prezes Deloitte.

Konferencja PRECOP27, która odbyła się w dniach 18-19 października w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach, poprzedza Szczyt Klimatyczny COP 27 w Egipcie. Jej organizatorami byli United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupa PTWP.