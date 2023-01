Trzy tarcze oraz miliardy na armię i programy społeczne. Oto co rząd planuje w tym roku

Jakie są priorytety rządu, jeśli chodzi o wydatki, na ten rok? To przede wszystkim wojsko, programy społeczne oraz inwestycje m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury.

Zapytaliśmy Centrum Informacyjne Rządu (CIR) o priorytety kierowanej przez Mateusza Morawieckiego Rady Ministrów na najbliższe miesiące, w tym o kluczowe wydatki, priorytetowe rozwiązania oraz o generalne wyzwania stojące przed naszą gospodarką.

Do tych priorytetów urzędnicy Kancelarii Premiera zaliczyli wsparcie dla odbiorców energii, politykę senioralną (w tym zmiany w rolniczych emeryturach) oraz podniesienie standardu płacy w administracji.

Na czele są jednak wydatki na obronność.

Waga wydatków na obronność i szeroko rozumiane bezpieczeństwo wzrosła. W 2023 r. rząd zwiększy wydatki na obronność.

- Przeznaczymy na ten cel 97,4 mld zł, tj. 3 proc. PKB. To wzrost o ponad 160 proc. względem 2015 r., kiedy wydatki na obronność wynosiły ponad 37 mld zł tj. ok. 2,2 proc. PKB. Duże środki finansowe na obronność stawiają nas w czołówce państw Paktu Północnoatlantyckiego, które modernizują swoje siły zbrojne – informuje CIR.

Ministerstwo Obrony Narodowej przyjęło Plan Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035, który przewiduje wydatki na modernizację armii w wysokości 649 mld zł.

Zwiększona również zostanie liczebność naszego wojska. Od 2015 r. liczba żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP wzrosła z 95 tys. do ponad 153 tys. obecnie (żołnierze zawodowi, terytorialnej służby wojskowej, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej). Ustawa o obronie Ojczyzny umożliwi zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys. (250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej).

- Odbudowujemy potencjał militarny i obronny naszego kraju. Zamawiamy nowoczesne środki bojowe w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i u innych naszych sojuszników. Tylko w ostatnich miesiącach podpisaliśmy umowy na nowe czołgi, wyrzutnie rakiet, samoloty i haubice. Realizowane są również zamówienia najnowszego amerykańskiego sprzętu dla naszej armii – czołgi Abrams, HIMARS-y, F-35 czy MRAP Cougar. To bezprecedensowa rozbudowa naszej armii – przekonują w CIR.

Budżet na 2023. „Odpowiedzialność budżetową łączymy z realizacją ambitnych programów społecznych”

Realizacja programów społecznych rządu Zjednoczonej Prawicy ma wzmacniać m.in. polskie rodziny, seniorów, pracowników oraz przedsiębiorców.

- Nasze działania są możliwe dzięki m.in. skutecznemu uszczelnianiu systemu podatkowego – dodają przedstawiciele rządu.

Prognozowane wydatki budżetowe w 2023 r. wyniosą 672,5 mld zł.

Kluczowe mają być programy społeczne, takie jak Rodzina 500+ (40,2 mld zł w 2023 r.), „Dobry Start" (1,4 mld zł w 2023 r.) czy realizacja Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (2,4 mld zł w 2023 r.),

Do priorytetów rząd zalicza także realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

Wzrosnąć ma subwencja oświatowa o 8 mld zł względem budżetu z 2022 r. W 2023 roku zaplanowano 64,4 mld zł. Zwiększone będą też wydatki w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

Istotne jest też zabezpieczenie niezbędnych środków na wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc.

Polityka senioralna jednym z priorytetów rządowych działań. W 2023 roku zwiększone zostaną także emerytury rolnicze

W 2023 dokonana zostanie waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych - od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8 proc.

Dodatkowo zostanie wypłacona 13. i 14. emerytura.

Rząd prognozuje, że minimalna emerytura od marca 2023 r. będzie na poziomie 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

- Dla naszych seniorów będziemy także kontynuowali specjalne programy, m.in.: Aktywni +, Senior +. Wszystkie nasze działania realizujemy w duchu solidarności międzypokoleniowej – dodają w CIR.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która zmienia sposoby naliczania emerytur rolniczych. Nowe rozwiązanie zmieni sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS.

Jeżeli rolnik wypracuje 25 lat, będzie uprawniony do otrzymywania emerytury rolniczej w wysokości minimalnej emerytury z ZUS.

Ponadto, możliwe będzie uzyskiwanie dodatku do emerytur rolniczych. Zapewniał to będzie mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej oraz prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.

Trzy rządowe tarcze ochronne dla obywateli: Energetyczna, Solidarnościowa oraz Antyinflacyjna

Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki w wielu państwach na całym świecie.

- W tym trudnym czasie podejmujemy działania, których celem jest wsparcie Polaków. Robimy to poprzez m.in. obniżkę podatków czy realizację rządowych tarcz. Dzięki tym działaniom chronimy Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen za energię elektryczną czy gaz – zapewnia Centrum Informacyjne Rządu.

Tarcza Energetyczna, to zestaw rozwiązań, które mają pomóc w walce z wysokimi cenami energii i jej źródeł.

W ramach tarczy w 2023 roku obowiązuje dodatek na zakup: jednorazowy węgla (3000 zł); pelletu drzewnego i innych rodzajów biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego (3000 zł); drewna kawałkowego (1000 zł); gazu skroplonego LPG (500 zł) oraz oleju opałowego (2000 zł).

W ramach Tarczy Solidarnościowej rząd obniża i zamraża ceny energii elektrycznej.

- Gwarantujemy stałą cenę na obecnym poziomie do 2 MWh zużycia rocznego (przeciętne zużycie gospodarstw domowych - mediana). Ok. 10 mln gospodarstw domowych w ogóle nie odczuje wzrostu cen w 2023 r. Ze względu na większe wymagania i podwyższoną konsumpcję, osoby z niepełnosprawnościami będą miały zwiększony limit do 2,6 MWh rocznie, a rodziny wielodzietne (z Kartą Dużej Rodziny) i gospodarstwa rolnicze do 3 MWh rocznie. Ceny energii elektrycznej w ramach limitu będą w przyszłym roku rozliczane według zamrożonych cen energii z 2022 r – mówią przedstawiciele Kancelarii Premiera.

Dodatkowo gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2, 2,6 i 3 MWh, za każdą kolejną zużytą MWh, będą rozliczane w ramach mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh.

Cena maksymalna dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniesie 785 zł/ MWh. Oznacza to ograniczenie podwyżki cen nawet o 70 proc.

- Wprowadzenie na 2023 r. ceny maksymalnej 785 zł/ MWh obniży znacząco przyszłoroczne ceny energii! Z rozwiązania skorzysta aż 99,8 proc. wszystkich przedsiębiorstw (ponad 2 mln mikroprzedsiębiorstw oraz kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw). Polska przedstawia najbardziej kompleksowy pakiet wsparcia dla gospodarki chroniący przed kryzysem energetycznym – przekonują w CIR.

Przedłużona została także obniżona stawka VAT na produkty żywnościowe.

- W walce z inflacją i kryzysem wywołanym przez Rosję, najważniejsze jest dla nas ochronić portfele Polaków. Zerowa stawka VAT na żywność będzie nadal obowiązywała od 1 stycznia 2023 do połowy roku. Dotychczas, dzięki temu rozwiązaniu, w portfelach Polaków zostało ponad 7,6 mld złotych. Obniżanie podatków to tylko jedno z wielu działań osłonowych podjętych przez rząd – dodają.