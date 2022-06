Turbiny w 100 proc. do recyklingu. Światowy lider ma jasny cel

- Jednym z kluczowych celów w strategii Vestas jest to, aby całą turbinę można było poddać recyklingowi. Obecnie jesteśmy w stanie poddać recyklingowi 85 proc. masy turbiny, pracujemy, aby to było 100 proc. To jest nasz cel, aby przed 2030 rokiem 100 proc. wirnika można było recyklingować - mówi Jagna Kubańska-Łyczakowska, Lead Policy Advisor Global Public Affairs w Vestas Wind Systems.







Producent turbin wiatrowych Vestas Wind Systems utrzymuje w swoje branży pozycje lidera.

Jagna Kubańska-Łyczakowska zwraca uwagę na uwarunkowania geopolityczne wpływające na dzielność tego typu firm.

Energetyka odnawialna rozwija się bardzo szybko. To widać po zdecydowanym wzroście zatrudnienia oraz postępie technologicznym.

- W ubiegłym roku z 18 GW zainstalowanymi globalnie udało nam się utrzymać pozycję lidera światowego. W Polsce mamy zainstalowane około 3,6 GW , co również daje nam pozycję lidera. W najbliższym czasie dodamy do tego kolejne 2 GW. W samym tylko 2022 roku mamy w planach zainstalowanie 900 MW - mówi Jagna Kubańska-Łyczakowska, Lead Policy Advisor Global Public Affairs w Vestas Wind Systems.

Obecna sytuacja geopolityczno-gospodarcza nie pozostaje jednak bez wpływu na przemysł energetyki wiatrowej.

- Doświadczyliśmy podwójnego ciosu. Najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie mają wpływ na globalne spowolnienie gospodarki, na wzrost inflacji, na wzrost cen surowców i transportu, a to oczywiście z kolei ma wpływ na wiele branż, w tym na branżę energetyki wiatrowej. Na szczęście nasze dostawy nie są zagrożone – mówi nasza rozmówczyni.

Trzeba zadbać o łańcuchy dostaw na przyszłość

- Wydaje nam się paradoksalnie, że w ciągu ostatnich kilku tygodni więcej zostało zrobione dla transformacji energetycznej niż w ciągu ostatniej dekady, więc to może wpłynąć na dostępność turbin, ale firmy takie jak Vestas muszą oczywiście zadbać o swój łańcuch dostaw i sprostać wyzwaniom, które nas czekają – komentuje Jagna Kubańska-Łyczakowska.

Energetyka odnawialna rozwija się bowiem bardzo szybko na całym świecie.

- Widzimy to na naszym przykładzie. Kiedy dołączyłam do Vestas 11 lat temu, nasz zespół w Polsce liczył 40-50 osób. Teraz zatrudniamy 600 wysoko wykwalifikowanych pracowników - wskazuje Jagna Kubańska-Łyczakowska. - To pokazuje skalę wzrostu w tej branży, i nie zwalniamy, a wynika to z konkurencyjności energetyki odnawialnej w porównaniu do innych źródeł energii - dodaje.

Na celowniku recykling 100 proc. masy turbiny

Postęp technologiczny w energetyce wiatrowej jest bezdyskusyjny.

- W przypadku lądowej energetyki wiatrowej przed wejściem w życie ustawy odległościowej 6 lat temu oferowaliśmy turbiny 2-3 MW. Obecnie ciągle instalujemy turbiny na projektach, który zyskały pozwolenia 6 lat temu, ale to, co jest aktualne w naszej ofercie teraz, to turbiny o mocy 7,2 MW – wyjaśnia Jagna Kubańska-Łyczakowska.

- A jeśli mówimy o materiałach, to jednym z kluczowych celów w strategii Vestas jest to, aby całą turbinę można było poddać recyklingowi. Obecnie jesteśmy w stanie poddać recyklingowi 85 proc. masy turbiny, pracujemy, aby to było 100 proc. To jest nasz cel, aby przed 2030 rokiem 100 proc. wirnika można było recyklingować - mówi nasza rozmówczyni.

W dalszej części rozmowy Jagna Kubańska-Łyczakowska mówi także m.in. o recyklingu łopat wirników, repoweringu i o postępie w rozwoju turbin wiatrowych dla morskiej energetyki wiatrowej.