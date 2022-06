Turcja: bez własnych technologii w OZE nie ma niezależności energetycznej

Turecki minister energii i zasobów naturalnych Fatih Dönmez powiedział, że nie może być niezależności energetycznej tam, gdzie co prawda źródło prądu jest krajowe, lecz technologia służąca do jego produkcji jest importowana. Turcja będzie dążyła do samodzielnego rozwoju swoich technologii energetycznej.

Jak informuje turecki minister energii i zasobów naturalnych Fatih Dönmez obecnie rodzime technologie w energetyce słonecznej pokrywają 75 proc., w siłowniach wiatrowych 65 proc. rozwiązań jest rodzimego pochodzenia, a w przypadku energii geotermalnej 55 proc.

- Badania i rozwój to najważniejsze czynnik, pozwalające na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Badania przybrały bardziej instytucjonalny charakter w porównaniu z poprzednimi latami - ocenia turecki minister.

Zwraca on uwagę, że szczególnie warto przeznaczyć pieniądze właśnie na rozwój energetyki odnawialnej.

- Energetyka odnawialna jest jednym z sektorów, w którym podjęliśmy w ostatnim okresie najwięcej kroków w lokalizacji technologii energetycznych. Liczba naszych fabryk produkujących panele i urządzenia do energii słonecznej wzrasta. Dziś zajmujemy pierwsze miejsce w Europie i czwarte na świecie z produkcją paneli słonecznych na poziomie 7965 megawatów. Naszym celem jest zajecie miejsca w pierwszej trójce. Infrastruktura i dynamika naszej branży są do tego odpowiednie. Mam nadzieję, że osiągniemy jak najszybciej osiągnąć ten cel - zaznaczył turecki urzędnik.