Turcja chce stawiać na OZE i atom. Wzrosty mają być gigantyczne

Turcja znajduje się w gronie czterech państw o największym potencjale rozwoju energetyki wiatrowej morskiej. Prężnie rozwija również energetykę słoneczną i nuklearną.

Władze tureckie oczekują, że moc zainstalowana energii wiatrowej w Turcji wzrośnie do 29,6 gigawatów do 2035 r., z czego 5 gigawatów przypada na offshore.

Według założeń tamtejszych władz moc energii słonecznej w kraju osiągnie 52,9 gigawatów do 2035 roku; będzie to wzrost o 500 proc. w stosunku do stanu obecnego.

Po uruchomieniu w tym roku reaktora jądrowego w Akkuyu, pierwszej elektrowni jądrowej w Turcji, do 2025 r. planuje się wytwarzanie 2,4 gigawatów zainstalowanej mocy jądrowej, a w 2035 r. ma ona osiągnąć 7,2 gigawatów.

Turcja obok Australii, Azerbejdżanu oraz Sri Lanki została określona jako państwo o dużym potencjale w energetyce wiatrowej morskiej (offshore) – można przeczytać w Global Wind Report 2022. Wybrane kraje znalazły się w czołówce w związku z podjęciem odpowiednich decyzji politycznych, które rozwijają ten rodzaj energetyki.

Energetyka wiatrowa ważnym filarem transformacji energetycznej w Turcji

Władze tureckie oczekują, że moc zainstalowana energii wiatrowej w Turcji wzrośnie do 29,6 gigawatów do 2035 r., z czego 5 gigawatów przypadnie na offshore.

Prognozy zostały określone w niedawno opublikowanym Narodowym Planie Energetycznym Turcji, który został przygotowany na podstawie celu Ministerstwa Energii i Zasobów Naturalnych, zakładającego osiągnięcie zerowej emisji netto w 2053 r. Obecne kroki w planowaniu rozwoju OZE w Turcji są nakreślone w perspektywie 2035 roku.

Moc zainstalowana energetyki wiatrowej na lądzie Turcji kształtuje się teraz na poziomie 11 gigawatów. Potencjał kraju, który nie ma jeszcze morskiej elektrowni wiatrowej, oceniany jest na 70 gigawatów.

Główne inwestycje energetyczne w Turcji dotyczą paneli słonecznych

Według założeń władz tureckich moc energii słonecznej w kraju osiągnie 52,9 gigawatów do 2035 roku; oznacza to wzrost o 500 proc. w stosunku do stanu obecnego. Według tych założeń energetyka słoneczna stanie się źródłem o najwyższym udziale w całkowitej mocy zainstalowanej.

Plany rozwoju energetyki słonecznej, podobnie jak opisane działania we wzmocnieniu potencjału wiatraków na lądzie i morzu, podlega planowaniu w ramach celu Ministerstwa Energii i Zasobów Naturalnych, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto w 2053 r.; zawiera przedsięwz9ięcia, jakie należy podjąć do 2035 r.

Ufuk Alparslan, odpowiedzialny za Turcję, Ukrainę i Bałkany Zachodnie w londyńskim think tanku Ember, powiedział agencji Anadolu, że potencjał słoneczny Turcji pozostaje wyższy niż ten wiatrowy i jest bardziej jednorodny w całym kraju.

Energia nuklearna ważnym filarem rewolucji energetycznej w Turcji

Po uruchomieniu w tym roku reaktora jądrowego w Akkuyu, pierwszej elektrowni jądrowej w Turcji, do 2025 r. planuje się produkcję 2,4 gigawatów zainstalowanej mocy jądrowej; w 2035 r. ma ona osiągnąć 7,2 gigawatów. Elektrownia atomowa składać się będzie z czterech reaktorów - każdy z mocą 1,2 gigawata.

Oczekuje się, że moc zainstalowana wzrośnie z 31 gigawatów w 2020 r. do 35,1 gigawatów w 2035 r. w elektrowniach wodnych, 35,5 gigawatów w wytwarzaniu energii elektrycznej z gazu ziemnego i do 24,3 gigawatów w elektrowniach węglowych.

W przypadku realizacji tych wzrostów mocy udział elektrowni cieplnych węglowych i zasilanych gazem ziemnym w produkcji energii elektrycznej w Turcji zmniejszy się z 57,6 proc. w 2020 r. do 34,2 proc. w 2035 r. Udział energii słonecznej osiągnie 16,5 proc., energii wiatrowej dojdzie do 17,7 proc., a energii jądrowej - 11,1 proc., a udział energii wodnej spada zaś do 17,3 proc. Pozostałe źródła, w tym geotermia i biomasa, będą pokryją pozostałą produkcję.

W celu osiągnięcia zerowej emisji netto przewiduje się, że udział paliw kopalnych w wykorzystaniu energii tradycyjnej w Turcji zmniejszy się z 83,3 proc. w 2020 r. do 20,8 proc. w 2053 r. Udział węgla wyniesie 3,6 proc., udział gazu ziemnego oblicza się na 11,7 proc., a ropy na 5,6 proc.

Szacuje się, że udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu wzrośnie do 50 proc. w 2053 r., a energii jądrowej sięgnie 29,3 proc.