Turcja to śpiący gigant słoneczny. Największy potencjał drzemie w... kopalniach

Połowa tureckich kopalń węgla nadaje się do przekształcenia w farmy fotowoltaiczne. Wytworzona energia zwiększyłaby moc słoneczną kraju o 170 proc. i stanowiłaby wystarczającą pulę energii elektrycznej, by zasilić 6,9 mln domów – wynika z raportu organizacji Europe Beyond Coal.

Obecnie 1/4 całkowitych emisji gazów cieplarnianych w Turcji pochodzi z węgla – tak wynika z badania przeprowadzonego przez organizację Europe Beyond Coal.

Kopalnie dostarczające węgiel mogą odegrać kluczową rolę w dekarbonizacji naszych systemów energetycznych – mówi Duygu Kutluay z Europe Beyond Coal.

Przekształcone tamtejsze kopalnie węgla mogłyby wyprodukować 19 mld kilowatogodzin wolnej od paliw kopalnych energii elektrycznej.

O górnictwie, energii i kryzysie klimatycznym rozmawiać będziemy już wkrótce na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Rejestracja na wydarzenie właśnie trwa.

Aktywa dla transformacji

Potencjał dla fotowoltaiki