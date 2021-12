Turów. Za miesiąc będzie po sprawie?

Rozpoczęło się ostatnie odliczanie przed wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie przyszłości funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie. Najbliższe oświadczenie w tej sprawie jest zapowiedziane na 14 lutego 2022 roku. W ocenie ekspertów polskiego rządu, a także samego premiera Mateusza Morawieckiego, porozumienie z Czechami powinno zostać podpisane jak najszybciej.

W Polsce zmiana ministra, w Czechach zmiana rządu

Porozumienie do końca stycznia?

Czesi coraz głośniej protestowali, a po stronie polskiej było tylko pobłażliwe uśmiechanie się i dystans do sprawy. Pokrzyczą, pokrzyczą i odpuszczą - i nagle jak grom z jasnego nieba gruchnęła wieść z brukselskich kuluarów, że rząd w Pradze 26 lutego 2021 r. złożył skargę do TSUE w sprawie rozbudowy kopalni Turów. Jednocześnie domagał się zastosowania środka zapobiegawczego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Od tej chwili sprawy nabrały przyspieszenia, zamiast sporu pomiędzy państwami - członkami Grupy Wyszehradzkiej - pojawił się konflikt wewnątrzunijny.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 21 maja 2021 roku wydał postanowienie o nałożeniu kary w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za to, że nie jest wstrzymane wydobycie w ramach zabezpieczenia sporu o prawidłowość wydania nowej koncesji wydobywczej. Wstrzymanie wydobycia oznaczało w naturalny sposób przerwę w dostawach do elektrowni Turów i zatrzymanie jej pracy. Premier Morawiecki kilka dni po tej decyzji miał okazję rozmawiać w Brukseli z byłym szefem czeskiego rządu i zapewniał, że jest kwestią dni, może kilku tygodni, zakończenie sporu i wycofanie skargi z TSUE. Ten optymizm udzielił się niemal wszystkim, ale wraz z kolejnymi rundami negocjacji gasł.Polsko-czeskie rozmowy rządowe rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku. Początkowo stronę polską reprezentowali negocjatorzy z resortu aktywów państwowych. Sprawy, pomimo kilku rund spotkań, nie posunęły się do przodu. Wówczas z odsieczą przyszli wiceministrowie spraw zagranicznych, którzy informowali o postępie w rozmowach, uzgadnianiu stanowisk i na końcu przekazali sprawę ekipie ministra klimatu i środowiska. Michał Kurtyka też już praktycznie uzgodnił wszystkie szczegóły, spodziewał się nawet, że przed wyborami parlamentarnymi w Republice Czeskiej, które odbyły się 8 i 9 października, sprawa zostanie szczęśliwie zakończona. Rozmowy, bez widocznych rezultatów, przerwano 30 września, a wznowiono dopiero 5 listopada. Tyle tylko, że szefem polskiej delegacji nie był już Michał Kurtyka, tylko nowa minister Anna Moskwa. Niemal natychmiast po objęciu resortu złożyła publiczną deklarację o woli szybkiego porozumienia się w sprawie Turowa jeszcze z odchodzącym rządem Babisa. Niestety nic takiego się nie wydarzyło, dlatego też dzień przed zaprzysiężeniem nowego czeskiego gabinetu na czele z premierem Petrem Fialą, minister Moskwa stwierdziła w jednym z wywiadów prasowych, co następuje:- Niezależnie od postępowania przed TSUE dokładamy wszelkich starań, aby polubownie rozwiązać spór z Czechami. Podczas spotkania w Pradze przekazaliśmy naszą propozycję treści artykułów negocjowanej umowy, co do których nie ma jeszcze rozstrzygnięć.Niestety na tę chwilę nie ma żadnych informacji, jak nowa czeska minister środowiska Anna Hubackova ustosunkowała się do polskich propozycji i czy strona polska jest z tego zadowolona. Można jednak odnieść wrażenie, że w trakcie ostatnich dni niewiele w tej sprawie się wydarzyło, skoro premier Mateusz Morawiecki na jednej z ostatnich w tym roku konferencji prasowych stwierdził, że liczy na przyspieszenie negocjacji w sprawie Turowa. Zdaniem szefa polskiego rządu wciąż jest szansa na polubowne zakończenie sporu wokół kopalni. Równocześnie padło zapewnienie o tym, że Polska nie zamierza wstrzymać pracy kopalni i elektrowni, które na pewno będą funkcjonować.Tymczasem licznik odmierzający czas bije. Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie kopalni węgla Turów zostanie ogłoszona 2 lutego 2022 roku, a oświadczenie samego TSUE spodziewane jest kilka dni później. Wówczas poznamy decyzję, czy zostaną naliczone odsetki za zwłokę za niewykonanie decyzji o wstrzymaniu wydobycia. W scenariuszu potencjalnych sankcji jest możliwa decyzja o systematycznym pobieraniu od Polski należnych kwot z pieniędzy europejskich na rozbudowę infrastruktury. Dla zobrazowania trudności, w jakie wpędził się rząd, warto podać, że 27 grudnia minął ostatni termin na wpłacenie ustalonych kar. Kwota nie została przelana, stąd potencjalna możliwość naliczania odsetek za każdy dzień zwłoki, według oprocentowania 3,5 procent w skali roku.Z nieoficjalnych wiadomości, które jednak nie zostały zdementowane przez przedstawicieli rządu, wynika, że rozważana była strategia zapłaty należnych zobowiązań i uniknięcie naliczania odsetek oraz odzyskanie tej kwoty po uprawomocnieniu się umowy międzyrządowej z Czechami. Ostatecznie mamy status quo w tej sprawie i zapewnienia, kolejne już, o bliskości zakończenia sporu.Czytaj także: Polska niemal zapłaciła karę za Turów. W rządzie widać spór Elektrownia Turów dysponująca mocą około 2 tysięcy megawatów zapewnia 7 procent energii elektrycznej w polskim systemie. Paradoksalnie dzięki temu, że właśnie teraz, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest ekstremalnie wysokie, możliwy jest eksport nadwyżek między innymi do Czech. Wydaje się rzeczą niewykonalną wstrzymanie wydobycia około 12 mln ton węgla brunatnego i zatrzymanie pracy wszystkich bloków w Turowie.Jakby tych kłopotów było mało, Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał resortowi klimatu i środowiska dopuścić Greenpeace do postępowania koncesyjnego i minister Anna Moskwa w grudniu taką decyzję podjęła. Być może także przedstawiciele czeskich ekologów i samorządowców zostaną dopuszczeni do procedur koncesyjnych. Dziś trudno ocenić, jakie to może mieć w najbliższej przyszłości konsekwencje. Wydaje się, że polskim negocjatorom zależeć będzie, aby uprzedzić kolejny ruch TSUE i do końca stycznia zawrzeć porozumienie za wszelką cenę i doprowadzić w konsekwencji do wycofania skargi przeciwko Polsce.