Tuż przy granicy z Polską powstaną największe magazyny w Niemczech

W miejsce starej, komunistycznej, opalanej węglem brunatnym kopalni Boxberg, Czesi chcą postawić największy w Niemczech park magazynów energii. Inwestycja tuż przy granicy z Polską ma kosztować 200 mln euro.





Nowy projekt ma powstać przy granicy z Polską. Celem jego budowy jest magazynowanie energii z wiatru i słońca. Budowniczym projektu ma być czeska firma energetyczna LEAG. Zamiast dawnych szybów węglowych Niemcy wschodnie mają zyskać możliwość przechowywania energii odnawialnej, wyprodukowanej między innymi przez famy wiatrowe i słoneczne, które również ma zbudować LEAG w miejsce starych kopalni węgla w rejonie Łużyc.

Farmy mają mieć aż 7 GW mocy zainstalowanej i zajmować powierzchnię 33 tys. hektarów. Powstaną do 2030 roku. Plany te to część strategii rządu Olafa Scholza, który chce przyspieszyć proces wychodzenia Niemiec z węgla. Ma się to stać do 2030 roku, a nie jak wcześniej zakładano do 2038.

Ambitne plany rządu nie są jednak przyjmowane entuzjastycznie przez wszystkich w tym tradycyjnie węglowym regionie, który jest sceptyczny co do wyzwań społecznych, ekologicznych i technicznych, które niesie za sobą odejście od węgla.

Mieszkańcy Łużyc obawiają się, że szybkie odejście od węgla spowoduje odpływ młodych ludzi z rynku pracy, bo w zielona branża nie rozwinie się na tyle szybko, żeby zastąpić poprzednie miejsca pracy.

Największe poparcie w regionie ma radykalnie prawicowa partia AFD, która jest eurosceptyczna i przeciwna transformacji. LEAG przekonuje jednak, że nowe projekty stworzą nowe miejsca pracy. Do budowy gigantycznego parku magazynów energii będzie potrzeba nawet 1000 pracowników.

LEAG to firma związana z biznesmenem Daniel Křetínský, właścicielem czeskiego koncernu Energetický a průmyslový holding (EPH), który zainwestował w 2016 r. w niemiecką energetykę. Kupił od szwedzkiego Vattenfalla pięć kopalni węgla brunatnego i cztery elektrownie. Utworzona w ten sposób spółka LEAG uratowała blisko 8 tys. miejsc pracy w regionie łużyckim.