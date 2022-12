Twierdzą, że zapotrzebowanie na ciepło można zmniejszyć tanio i łatwo. Oto przykład

Polskiego Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) rozpoczęło kampanię pokazującą odbiorcom ciepła, jak efektywnie i tanio korzystać z ciepła sieciowego. Prostymi sposobami możemy zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło w mieszkaniach.

Ponad trzy czwarte Polaków uważa, że ma wpływ na swoje rachunki za ciepło i na bieżąco kontroluje swoje wydatki na ogrzewanie.

Tylko 24 proc. Polaków otrzymało informację z administracji lub wspólnoty mieszkaniowej o tym, jak można oszczędzać ciepło. 91 proc. z nich było zrozumiałych i pomocnych.

Sprawdzonych patentów na oszczędzanie ciepła szukamy przede wszystkim w internecie (58 proc. osób korzystających i 53 proc. niekorzystających z ciepła systemowego).

Kampania pokazuje, jakich błędów należy unikać, a jakie nawyki warto pielęgnować, by odczuć korzyści finansowe bez rezygnacji z codziennego komfortu.

Co Polacy wiedzą o oszczędzaniu? Pomagają Iza i Marek Ciepłopolscy

- Kampania „Liczy się ciepło” ma być źródłem porad dla całych rodzin, jak oszczędzać ciepło w sezonie grzewczym. Chcemy zwiększyć świadomość Polaków w kwestii zagrożeń dla zdrowia wynikających z przegrzewania nieruchomości. Pragniemy zwrócić także uwagę na korzyści wynikające ze zmniejszenia zużycia ciepła dla budżetów domowych, czy kondycji finansowej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak dodaje, stoimy w obliczu wyzwania, jakim jest skuteczna transformacja energetyczna naszego kraju i rodzimej gospodarki.

- Nie będzie ona możliwa bez wsparcia każdej i każdego z nas. Kluczem jest racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i ciepła - wskazuje Wojciech Dąbrowski.

Sercem kampanii jest strona internetowa www.liczysiecieplo.pl stanowiąca kompendium wiedzy poradniczej dla odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych. Kampanię wspierają kreatywne spoty wideo oraz intensywna promocja w internecie i w mediach tradycyjnych. W kształtowaniu właściwych nawyków pomagają bohaterowie kampanii – Iza i Marek Ciepłopolscy. Warto wybrać się na wirtualny spacer po ich mieszkaniu i przekonać się, jak oszczędzać ciepło.

Internet, znajomi i media głównymi źródłami wiedzy o oszczędzaniu ciepła

Z badania przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych wynika, że ponad trzy czwarte Polaków uważa, że ma wpływ na swoje rachunki za ciepło i na bieżąco kontroluje swoje wydatki na ogrzewanie.

Większość z nas (74 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że oszczędzanie ciepła w miejscu zamieszkania ma sens.

Aż 74 proc. konsumentów korzystających z ciepła systemowego (oraz 72 proc. niekorzystających) rozmawia ze swoimi bliskimi o sposobach oszczędzania ciepła w domu.

Sprawdzonych patentów na oszczędzanie ciepła szukamy przede wszystkim w internecie (58 proc. osób korzystających i 53 proc. niekorzystających z ciepła systemowego). Drugim najpopularniejszym źródłem wiedzy wskazywanym przez badanych są rodzina i znajomi, trzecim natomiast media.

Polacy są otwarci na edukację. 76 proc. korzystających z ciepła systemowego i 62 proc. osób niekorzystających, przyznaje, że chciałoby otrzymać poradnik dotyczący zmiany codziennych nawyków i wpływu na oszczędzanie.

Dwie trzecie konsumentów deklaruje, że woli cieplej się ubrać, niż odkręcać kaloryfer w domu.

Najczęściej wskazywana (modalna), optymalna temperatura w sypialni, salonie i domowym biurze oscyluje na poziomie 20 stopni Celsjusza.

Polacy, który korzystają z ciepła systemowego statystycznie częściej skręcają kaloryfery w domu, gdy wychodzą z pomieszczenia lub je wietrzą.

Ponad połowa konsumentów korzystających z ciepła systemowego (66 proc.) ma w domach grzejniki z termostatem i zdecydowana większość pytanych z nich korzysta (94 proc.).

Ściany, okna, grzejniki - proste domowe sposoby na oszczędzanie

Ciepło z mieszkań może uciekać różnymi drogami, np. poprzez ściany. Jeżeli mówimy o bloku mieszkalnym czy kamienicy to wpływ pojedynczego lokatora na ściany budynku jest niewielki. Ważnym miejscem ubytku ciepła są np. okna, na które lokatorzy wpływ już mają.

Eksperci PTEZ podkreślają, że szacowany ubytek ciepła przez okna zależy od rodzaju okna i jego stanu technicznego. Z racji właściwości technicznym okien, nie da się wyeliminować całkowicie ubytków ciepła przez okna. Okna odpowiadają za utratę ok 20 proc. energii cieplnej.

Na okna w naszym mieszkaniu mamy bardzo duży wpływ. Stan techniczny bardzo często zależy od mieszkańców, od sposobu użytkowania itp. Wiadomo, że w starych blokach okna „mają” swoje lata i mogą być już wyeksploatowane i powinno je się wymienić. Nawet nowe okna jeśli są źle zamontowanie mogą zwiększyć zużycie energii nawet i o 20-30 proc. ogółu rachunków ogrzewania. Czyli może to być dodatkowe 400-600 zł rocznie więcej na ogrzewaniu.

Bez względu na to, jaką mamy wentylację w mieszkaniu — każde mieszkanie trzeba wietrzyć. (no chyba, że mamy okna w złym stanie technicznym i wiatr hula po naszym mieszkaniu). Niewłaściwe wietrzenie mieszkanie (zbyt długo otwarte okna itp.) może powodować wzrost kosztów ogrzewania w zakresie ok 50-60 proc. — a więc dodatkowy koszt 800 zł. Wystarczy, że okno otworzysz na kilka minut. Jeśli Twoje mieszkanie na to pozwala, otwórz okna na przestrzał, aby wytworzyć przeciąg i przewietrzyć intensywnie ale nie wyziębić wnętrza.

Dodatkowo możemy obniżyć utratę energii cieplnej przez okna montując w mieszkaniu zasłony, firanki, rolety, plisy czy też rolety zewnętrzne. Dobrze dobrane rolety zewnętrzne mogą obniżyć utratę energii cieplnej nawet o 25-30 procent.

Każde fizyczne zasłonięcie okna (rolety, plisy, grube zasłony) pomaga oszczędzać energię. Oczywiście w ciągu dnia, gdy świeci słońce, należy odsłonić okna, aby promienie słoneczne docierały do pomieszczeń. Dzięki temu promieniowe podczerwone nagrzeje nasze mieszkanie.

Grzejnik to nasze główne źródło ciepła, które poprzez wymianę dostarczanej do niego gorącej wody ogrzewa powietrzne. Jeżeli kaloryfery są zabudowane lub zasłonięte meblami czy zasłonami, mogą obniżyć swoją efektywność nawet o 20 proc! Montowane na grzejnikach suszarki na pranie dają niestety podobny efekt.

Tylko odkryte kaloryfery, które mają niezaburzoną cyrkulację powietrza sprawiają, że ciepło rozchodzi się po pomieszczeniach przez przeszkód. W celu podwyższenia efektywności cieplnej grzejników warto zamontować za nimi ekrany odbijające ciepło. Dzięki temu możemy zaoszczędzić około 4-5 proc. kosztów ogrzewania.

Nie tylko porady dla mieszkańców. Będą szkolenia dla właścicieli budynków

Inicjatywa „Liczy się ciepło” zwraca także uwagę na znaczenie ekologii i wpływ oszczędzania ciepła na środowisko. Jednym z elementów projektu jest kampania edukacyjna dotycząca rządowych programów dotacyjnych wspierających termomodernizację budynków i wymianę źródeł ciepła. W tym aspekcie PTEZ współpracuje z Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Bankiem Ochrony Środowiska.

Ponadto w ramach kampanii zaplanowano webinar dla zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości prywatnych, na którym będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie oszczędzać ciepło i zmniejszać jego zużycie. W styczniu odbędą się dodatkowo cztery regionalne spotkania w różnych częściach Polski na temat termomodernizacji budynków i dofinansowania wymiany źródeł ciepła.

- Chcemy zachęcić do inwestycji w termomodernizację, pokazując korzyści dla domowego budżetu płynące z realizacji tego rodzaju projektów. Nasze działania mogą pomóc we wzmocnieniu bezpieczeństwa finansowego wspólnot i spółdzielni, przy jednoczesnej zachęcie do korzystania z programów dotacyjnych wspierających transformację energetyczną Polski - podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Patronami honorowymi kampanii są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska.