Tych 20 firm jest odpowiedzialnych za jedną trzecią światowych emisji CO2

Amerykańscy naukowcy uznali, że dość wywierania ogólnej presji – należy wskazać konkretne firmy, które mają największy wpływ na poziom emisji światowego przemysłu i do nich kierować pretensje. Tak powstała lista 20 firm odpowiedzialnych za jedną trzecią całej emisji dwutlenku węgla z ostatniego półwiecza.To one ponoszą znaczną moralną, finansową i prawną odpowiedzialność za kryzys klimatyczny – stwierdzili autorzy listy.

- Wielka tragedia kryzysu klimatycznego polega na tym, że siedem i pół miliarda ludzi musi zapłacić cenę - w formie zdegradowanej planety - aby kilkadziesiąt zanieczyszczających firm mogło nadal osiągać rekordowe zyski. To, że na to pozwoliliśmy, jest wielką moralną porażką naszego systemu politycznego – uważa Michael E. Mann, amerykański klimatolog, jeden z autorów wykresu rekonstrukcji temperatury na powierzchni Ziemi.Czytaj także: "Emisja CO2 w Polsce w najbliższym czasie może rosnąć" Z drugiej strony trzeba przyznać, że wykresy sporządzone przez Guardiana na podstawie danych ACI wskazują, że od połowy lat 70 zanieczyszczenie powodowane przez wspomnianych 20 największych trucicieli rosnie znacznie wolniej niż całość globalnych emisji. Co więcej, wykresy obrazujące emisje Saudi Aramco, National Iranian Oil, Chevrona i ExxonMobil pokazują, że podczas gdy w pierwszej połowie lat 70. emisje, za które odpowiedzialne są wszystkie te koncerny błyskawicznie pięły się w górę, a w drugiej połowie lat 70. i na początku lat 80. wszystkie zanotowały pod tym względem równie raptowny spadek, to od drugiej połowy lat 80. emisje, za które odpowiedzialne są Saudi Aramco i Natinal Iranian Oil stale rosną i już przekroczyły szczytowe emisje tych koncernów z lat 70. W przypadku firm Chevron i ExxonMobil od lat 90. emisje spadają i dziś są o wiele poniżej poziomu z lat 70.To może być kolejnym dowodem na skuteczność presji politycznej i wprowadzania przepisów, wymuszających redukowanie emisji przez przemysł i jego wyroby.