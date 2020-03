Tychy: Samorząd zrezygnował z udzielania dotacji na kotły węglowe

Samorząd Tychów, gdzie dotąd możliwe było otrzymanie dotacji także przy wymianie starego źródła ciepła na kocioł węglowy najnowszej generacji, zrezygnował z dotowania kotłów węglowych. Nadal będą wspierane m.in. kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne i ciepło systemowe.

"Przyjęty przez Radę Miasta Tychy regulamin programu nie przewiduje dotacji na jakiekolwiek nowe kotły na paliwo stałe, nawet piątej klasy. Dotacje będzie można uzyskać na wymianę kotłów węglowych na kotły gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne i podłączenie się do ciepła systemowego" - poinformowała we wtorek szefowa wydziału komunalnego, ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, Anna Warzecha.

Tychy były wśród pierwszych miast w woj. śląskim, które przed laty wprowadziły program dopłat do wymiany przestarzałych źródeł ciepła, przyczyniających się do powstawania smogu. Dotąd na dofinansowanie mogli liczyć również ci mieszkańcy, którzy nadal chcieli ogrzewać swoje domy węglem, korzystając z nowych, spełniających wymogi środowiskowe kotłów. Teraz nie będzie to możliwe.

"Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi; zależy im na tym, by oni i ich bliscy oddychali czystszym powietrzem. Obserwujemy malejące zainteresowanie mieszkańców źródłami ciepła na paliwa stałe, a coraz więcej osób myśli o innym niż węgiel sposobie ogrzewania domu. Chcemy im w tym pomóc" - wyjaśniła wiceprezydent Tychów Aneta Moczkowska.

W minionych czterech latach tyski samorząd przyznał 991 dotacji na zakup i montaż kotłów na paliwa stałe nowej generacji. Jednak zainteresowanie korzystaniem z węgla - nawet tego spalanego w nowoczesnych kotłach - stopniowo maleje. O ile w 2018 r. z 29 złożonych wniosków 17 dotyczyło wymiany na kotły węglowe 5 klasy, o tyle rok później na 71 wniosków jedynie 25 dotyczyło kotłów węglowych, a pozostałe - gazowych.

Obecnie w Tychach jest realizowany Program Ograniczenia Niskiej Emisji - nabór do niego zakończył się 20 grudnia ub. roku, a złożone wnioski będą realizowane do końca przyszłego roku. Uzupełnieniem tego Programu była możliwość uzyskania 5 tys. zł dofinansowania na wymianę nieekologicznych pieców/kotłów węglowych na inne źródła ciepła, w tym również węglowe.

"Problemem nie są tylko stare piece, ale również niskiej jakości węgiel. Wydaliśmy już kilkadziesiąt milionów złotych na programy niskoemisyjne, a wciąż mamy problem z jakością powietrza. Czas na kolejne działania, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza w mieście i zdrowia mieszkańców" - mówiła we wtorek wiceprezydent Moczkowska, tłumacząc wycofanie się z samorządu z dotowania pieców na węgiel.

Od 1 września 2017 r. w woj. śląskim obowiązuje przyjęta przez regionalny sejmik uchwała antysmogowa, w myśl której nie wolno palić wilgotnym drewnem, węglem brunatnym, mułem węglowym czy flotami, a stary piec należy docelowo wymienić na kocioł klasy 5. Zgodnie z uchwałą, ostateczny termin wymiany starych źródeł ciepła zależy od ich wieku oraz okresu wcześniejszego użytkowania. Ustalone w uchwale terminy to 31 grudnia 2021 r. i analogicznie ostatni dzień roku w latach 2023, 2025 i 2027 dla poszczególnych kotłów starego typu.

Tychy rozszerzają także sieć czujników monitorujących jakość powietrza w mieście. Trzy nowe urządzenia będą zainstalowane w dzielnicach Mąkołowiec, Koźlina i Cielmice. Łącznie w Tychach są 22 czujniki pomiarowe. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza są dostępne w aplikacji oraz na stronie internetowej www.airly.eu.