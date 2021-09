Tyka licznik karnych opłat za pracę Turowa. Czy da się go zatrzymać?

Sprawa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE o konieczności płacenia przez Polskę 500 tys. euro dziennie za „niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów” budzi różne, niekiedy skrajne opinie.

Wczoraj też rzecznik prasowy rządu Piotr Müller oświadczył, że polski rząd nie zamknie kopalni KWB Turów, bowiem wstrzymanie jej prac zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. - Kara finansowa, o której mówi TSUE jest nieproporcjonalna do sytuacji i nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym - oświadczył Müller.Patrz też: Müller: Nie zamkniemy kopalni KWB Turów Wczoraj NSZZ „Solidarność" KWB Turów przedstawiła własne stanowisko w sprawie orzeczenia TSUE.„Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” KWB „Turów” żąda odrzucenia przez Polskę tej haniebnej decyzji i oczekuje od polskiego rządu jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Przede wszystkim niepłacenia kar finansowych, a w razie potrzeby - wstrzymania wszelkich płatności na rzecz UE, w tym takich jak składki członkowskie.Warto przy tej okazji również rozpocząć dyskusję w naszym kraju nad kosztami i korzyściami płynącymi z obecności Polski w Unii, szczególnie w kontekście czekających Polaków kilkudziesięcio procentowych wzrostów kosztów energii, które są efektem szalonej unijnej polityki klimatycznej.Niezależnie od powyższego „Solidarność” KWB „Turów” rozpoczęła przygotowania do drastycznych akcji protestacyjnych, w tym o zasięgu międzynarodowym" – czytamy w komunikacie.– Od długiego czasu Koalicja Klimatyczna wzywała polskich polityków do odejścia od węgla i rozpoczęcia transformacji energetycznej w stronę osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zamiast tego rząd wspierał lobby węglowe i blokował rozwój odnawialnych źródeł energii – podkreśla prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.W konsekwencji mamy dziś jedne z najwyższych cen energii elektrycznej w UE, przypomina profesor.– A teraz będziemy dodatkowo płacić miesięcznie ponad 60 mln zł kary, co zapewne także przełoży się na wzrost cen energii dla odbiorców końcowych – podkreśla Zbigniew Karaczun.Według niego przykład Turowa jak w soczewce pokazuje, jakie są konsekwencje lekceważenia przez rząd opinii i rekomendacji naukowców oraz ekspertów.Karaczun przypomina, że nie uwzględniono opinii płynących zarówno z różnych środowisk z Polski (o negatywnym oddziaływaniu na środowisko i na klimat) i Czech (o pogorszeniu zaopatrzenia w wodę, ze skutkami dla produkcji rolnej i leśnictwa) i w kwietniu polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję dla kopalni Turów na wydobycie węgla aż do 2044 r.- Sprawa Turowa, jak i wiele innych, np. Ostrołęki, w krzywym zwierciadle pokazują bezradność polskich władz co do prowadzenia odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki energetycznej – stwierdza ekspert Koalicji Klimatycznej.