Tyle kosztowały już Polskę zmiany klimatyczne. Kwota jest astronomiczna

Wraz z rosnącą temperaturą globalną rosną też koszty związane z ekstremalnymi zjawiskami przez nią wywołanymi. Łącznie w ciągu ostatnich 40 lat szkody wywołane zmianą klimatu kosztowały Polskę 16 mld euro (ok. 70 mld zł), wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Koszty ubezpieczeń szkód będą rosły wraz z rosnącą ich ilością, wynikającą ze wzrostu temperatury globalnej, jednocześnie ich ubezpieczanie może zredukować straty w PKB poszczególnych krajów.

Dzięki transformacji sektor ubezpieczeniowy zyskuje jednak nowych klientów, jakimi są mali i duzi właściciele nowych instalacji energetycznych.

Na razie wyzwaniem dla ubezpieczycieli jest atom i w Polsce przygotowuje się on dopiero do ubezpieczenia tak wielkich i skomplikowanych inwestycji.

Szczegółowo omówiono tą kwestię w najnowszym raporcie „Klimat rosnących strat,” wydanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU).

Rosnąca temperatura globalna powoduje większą gwałtowność i częstotliwość takich zjawisk jak fale upałów, susze, huragany, powodzie. Czym ich więcej, tym generują wyższe szkody, w tym dla firm, które ubezpieczają mienie prywatne czy publiczne.

Autorzy raportu przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) szacują, że w latach 2019-2021 katastrofy naturalne spowodowały zniszczenia o łącznej wartości ponad 600 mld dolarów, a najwięcej strat, jeśli chodzi o pojedyncze zdarzenia przyniosły huragan Ida w Stanach Zjednoczonych (65 mld dolarów) oraz powódź Bernd w Europie (54 mld dolarów).

Ocieplenie może poważnie zredukować PKB na całym świecie, jednak ubezpieczenia mogą pomóc

Obecnie szacuje się, że temperatura globalna wzrosła o 1,2 stopnia Celsjusza, a już notujemy znacznie większą ilość ekstremalnych zjawisk pogodowych niż w epoce przedprzemysłowej. Najbardziej realny scenariusz zakłada, że do 2050 roku temperatura globalna wzrośnie o 2 stopnie, co oznacza, że na przykład ekstremalne susze będą pojawiać się 2,4 razy częściej niż w okresie przed erą przemysłową. Poniższa tabela pokazuje poziom redukcji PKB przy wzroście temperatury globalnej przy różnych scenariuszach, w poszczególnych regionach. Widać więc, że w przypadku Polski redukcja PKB może wynieść 3 proc., ale również i ponad 10 proc.

Od 1951 roku temperatura w Polsce wzrosła średnio o ponad 2 stopnie, a tylko w pierwszym kwartale 2022 roku łącznie ubezpieczyciele odnotowali w tym czasie prawie 205 tys. szkód z ubezpieczeń żywiołów, natomiast dla porównania w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku szkody były szacowane na niecałe 121 tys. W omawianych okresach wypłaty sięgnęły odpowiednio 691 mln zł i 390 mln zł. Łącznie w ciągu ostatnich 40 lat szkody wywołane zmianą klimatu kosztowały Polskę 16 mld euro (ok. 70 mld zł).

Szkody wywołane na przykład permanentną suszą, która trwa już około 10 lat, to nie przyszłość, ale już przeszłość. Raport wskazuje, że w latach 2016-2021 zakłady ubezpieczeń zgłosiły do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego 273 katastrof naturalnych, z tytułu których wypłaciły 3,622 mld zł odszkodowań. Największe zniszczenia powodowały deszcze nawalne, podtopienia, burze, grad i huragany.

W Polsce ubezpieczenia osób fizycznych od ryzyk katastrof naturalnych są stosunkowo powszechne. 71 proc. budynków jednorodzinnych jest ubezpieczonych od huraganu, a 63 proc. od ryzyka powodzi. Jednak biorąc pod uwagę obecne tempo zmiany klimatu częstotliwość występowania susz wzrośnie 1,4-krotnie do 2050 roku, a to będzie mieć poważne konsekwencje dla rolnictwa. W 2019 roku w Polsce susza obniżyła plony aż o ok. 20 proc.

Jednak ubezpieczenia mogą również zapobiegać przynajmniej stratom finansowym lub znacząco je ograniczać.

- Ubezpieczenia są kluczowe dla budowania odporności społecznej i gospodarczej na skutki występowania katastrof naturalnych. W państwach, gdzie ubezpieczenia są powszechne, możliwa jest szybka odbudowa mienia osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz infrastruktury publicznej. Życie wraca do normy po kilku, kilkunastu miesiącach – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Liczba ubezpieczeń będzie rosła wraz z przyspieszającym tempem transformacji energetycznej

Kolejnym wyzwaniem, ale i szansą dla sektora ubezpieczeń jest przebudowa systemu energetycznego. Z jednej strony ubezpieczyciele muszą wziąć na siebie wiele ryzyk na etapie budowy i utrzymania nowych instalacji. Z drugiej strony transformacja energetyczna oznacza budowę wielu mniejszych inwestycji i większą ilość infrastruktury energetycznej do ubezpieczenia, a więc i wzrost przychodów dla ubezpieczycieli.

Firmy energetyczne korzystają z ubezpieczeń mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń cybernetycznych, ubezpieczeń od utraty zysków oraz zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowych. Należy jednak pamiętać, że ekstremalne zjawiska pogodowe są również zagrożeniem dla sektora energetycznego i mogą podnieść się koszty ubezpieczeń dla instalacji energetycznych.

Warto przypomnieć, że niski stan rzek w 2022 r. spowodował znaczące ograniczenia w produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i jądrowych, zwłaszcza, że reaktory jądrowe wymagają do chłodzenia olbrzymiej ilości wody. W Hiszpanii produkcja elektrowni wodnych spadła w 2022 r. o 40 proc. w porównaniu do 2021 roku, a we Francji w wyniku obniżenia się poziomu wód w rzekach wyłączone zostały reaktory atomowe. Spadek produkcji energii elektrycznej w Europie Zachodniej przyczynił się wówczas do gwałtownego wzrostu jej cen. Dodatkowo efekt ten wzmocniła wojna na Ukrainie i rosnące ceny gazu.

Największe szkody, które są ponoszone w energetyce to szkody kablowe. Raport szacuje, że łącznie stanowią 40 proc. wszystkich szkód, a ich udział w całości kosztów ubezpieczycieli to 80 proc.

Wiadomo już jak ubezpieczać OZE, ale nie ma jeszcze rozwiązań dla atomu

Branża ubezpiecza bez problemu już istniejące inwestycje energetyczne i wypracowała nowe formy ubezpieczeń np. dla odnawialnych źródeł energii. Np. w przypadku morskiej energetyki wiatrowej istnieją uniwersalne klauzule Windcar, które ubezpieczają farmy od wszystkich ryzyk, uwzględniając specyfikę tego typu konstrukcji.

Ze względu na bardzo różne sposoby instalacji fotowoltaiki nie ma jednolitych reguł dla ich ubezpieczania. Można na przykład ubezpieczyć panele razem z całym budynkiem, gdzie się znajdują, ale mogą być też ubezpieczone osobno. Przedmiotem ubezpieczenia są nie tylko panele, ale również: transformatory, linie przesyłowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwprzepięciowe, konstrukcje, na których panele są umocowane, inwertery i wszystkie inne elementy wchodzące w skład instalacji, ujęte w sumie ubezpieczenia.

Jeśli zaś chodzi o duże farmy, to przy ubezpieczaniu bierze się pod uwagę lokalizację, datę oddania farmy do użytku (liczba lat eksploatacji), jej moc i powierzchnię czy producenta kluczowych elementów.

Rynek ubezpieczeń w Polsce nie oferuje na razie żadnych ubezpieczeń ani dla małego, ani dla dużego atomu i ubezpieczyciele nie ukrywają, że jest to wyzwanie. Jednak nie oznacza to, że będzie to niemożliwe. Ubezpieczyciele szukają na razie odpowiednich rozwiązań dla tej branży.

W zależności od kraju odpowiedzialność za szkody jądrowe jest wymagana na różnym poziomie. W Polsce jest ok. 1,8 mld zł, na lipiec 2022 roku i jest to kwota wymagana przez Konwencję Wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, zapisana również w ustawie Prawo Atomowe.

Praktyką światową w ubezpieczeniach elektrowni jądrowych jest tworzenie specjalnych pooli, w ramach których podmioty ubezpieczeniowe, rządy i prywatne firmy z sektora energetyki jądrowej oferują ubezpieczenie elektrowni jak i OC, przy czym ryzyko ubezpieczeniowe ocenia się już na etapie projektowania elektrowni oraz niezbędnej infrastruktury, która ją wspiera. Zapewne niebawem ten scenariusz czeka i Polskę w związku z planami budowy atomówek.