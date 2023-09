Tyle naprawdę kosztują małe reaktory atomowe

Energię z małych reaktorów jądrowych może być tańsza niż z dużej elektrowni atomowej, ale musi być spełnionych wiele warunków - mówi WNP.PL Vakis Ramany, starszy wiceprezes EDF odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój energetyki jądrowej. O jakie warunki chodzi?

Francuska grupa energetyczna EDF jest na etapie projektowania modułowego reaktora jądrowego SMR Nuward, te prace mają zakończyć się na przełomie lat 2025/26. Budowa pierwszego SMR Nuward ma rozpocząć się w 2030 r.

Małe reaktory jądrowe w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej nie będą dużo tańsze niż duże reaktory. Można liczyć za to na krótszy okres ich budowy.

W styczniu 2023 r. EDF podpisał z firmą energetyczną Respect Energy umowę o współpracy przy rozwoju projektów SMR Nuward w Polsce.

W Polsce oczekiwania i nadzieje związane z budową małych, modułowych reaktorów jądrowych (SMR) są duże. Żadna tego typu komercyjna instalacja jeszcze nie pracuje - dlatego krążą sprzeczne opinie dotyczące kosztów budowy SMR.

Jeśli chodzi o koszty (w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej), to można usłyszeć, że małe reaktory będą tańsze, droższe lub porównywalne kosztowo w relacji do dużych jednostek. To jak będzie naprawdę?

Może być taniej, ale musimy spełnić kilka warunków

- Możemy mieć tańszą energię z SMR niż z dużej elektrowni jądrowej, ale wtedy musi być spełnionych wiele warunków. Jeśli będziemy mieli jeden wspólny produkt dla wielu rynków oraz duży popyt ze strony klientów i łańcuch dostaw, który będzie mógł zabezpieczyć produkcję modułowych elementów, to wtedy będziemy w stanie osiągnąć odpowiedni poziom efektywności - mówi WNP.PL Vakis Ramany, starszy wiceprezes EDF, odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój projektów budowy nowych mocy jądrowych.

EDF uwierzył także w mniejsze reaktory i przygotowuje reaktor SMR Nuward o mocy 340 MW.

- W przypadku SMR Nuward jesteśmy obecnie na etapie projektowania podstawowego, na przełomie lat 2025/26 chcemy zakończyć tę fazę. Wtedy ta technologia będzie gotowa do komercjalizacji. Pierwszy SMR Nuward ma powstać we Francji, jego budowę planujemy rozpocząć w 2030 r. - zapowiada Vakis Ramany.

Jak podkreśla, do sukcesu SMR Nuward potrzebne są dwa czynniki: odpowiednie regulacje i dobrze przygotowany przemysł. Żeby zapewnić powodzenie projektu Nuward, EDF przygotowało dwie inicjatywy.

Pierwsza z nich to INAB, czyli grupa doradcza składająca się z naukowców i przedstawicieli przemysłu z Kanady, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Indii, Czech i Francji. Ta rada spotyka się dwa razy w roku i jej zadaniem jest praca przy projektowaniu i ewaluacji rozwiązań, jakie proponuje EDF.

Druga inicjatywa dotyczy współpracy z dozorami jądrowymi z Francji, Czech i Finlandii, przedstawiciele urzędów zajmują się weryfikacją tego, czy projekt SMR Nuward przejdzie licencjonowanie w tych krajach. W planach jest dołączenie nadzorów jądrowych z innych krajów.

Taniej może nie będzie, ale może być szybciej

- Celem współpracy z Respect Energy jest rozpoczęcie budowy SMR Nuward w Polsce zaraz po rozpoczęciu realizacji projektu francuskiego. Szukamy w Polsce odpowiednich lokalizacji, patrzymy na to, jak wyglądać będzie proces licencjonowania i jak będzie wyglądał rynek na te reaktory - wyjaśnia Vakis Ramany.

O koszcie budowy SMR-ów mówił także Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

- Koszt budowy 1 MW mocy zainstalowanej w reaktorze SMR i dużym reaktorze jądrowym będzie porównywalny, ale czas realizacji inwestycji w przypadku reaktora SMR powinien być krótszy - zapewniał Jabłoński w rozmowie z WNP.PL.

Także inni polscy eksperci sceptycznie podchodzą do zapowiedzi o kosztowej przystępności reaktora SMR.

- W przypadku SMR koszt budowy 1 MW mocy zainstalowanej nie będzie niższy niż w przypadku dużych jednostek jądrowych. Nie widzę żadnego powodu technicznego, dla którego miałoby być inaczej... Sama modularyzacja tego nie załatwi, szczególnie na początku, kiedy jakiekolwiek efekty produkcji zbliżonej do seryjnej nie będą jeszcze widoczne, ponieważ pierwsze jednostki nie będą produkowane seryjnie. Tu nie ma cudów - podsumowuje Adam Rajewski z Politechniki Warszawskiej.