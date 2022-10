Tylko co dziesiąty Polak krytykuje pomysł mrożenia cen prądu

Według sondażu IBRIS, nieco ponad 70 proc. Polaków pozytywnie odbiera pomysł mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych. 10 proc. badanych traktuje propozycję jako raczej złą.

W piątek, 14 października, projekt zakładający maksymalne ceny energii dla małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów, podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych został przyjęty przez Radę Ministrów. Zakłada on, że w przypadku odbiorców uprawnionych, którzy zawarli po dniu 23 lutego 2022 r. umowę sprzedaży albo umowę kompleksową, cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia przez nich tej umowy do dnia 30 listopada 2022 roku.

Według sondażu IBRIS dla Onetu, 24,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że propozycja rządu o zamrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, a także małych i średnich przedsiębiorstw jest zdecydowanie dobra, a 45,8 proc. udzieliło odpowiedzi, że jest ona raczej dobra. Jako raczej złą propozycję rządu kwalifikuje 10 proc. respondentów, a jako zdecydowanie złą jedynie 4 proc.

15,6 proc. badanych stwierdziło natomiast, że nie ma zdania na ten temat albo, że trudno powiedzieć, czy propozycja rządu jest dobra, czy zła.

Z sondażu wynika również, że 11,2 proc. Ankietowanych wskazało też, że propozycja rządu zdecydowanie złagodzi skutki kryzysu, a 44,3 proc. ankietowanych uważa, że propozycja ta raczej złagodzi niekorzystne skutki wzrostu cen energii. 10,3 proc. uważa, że ruch rządu raczej zaostrzy kryzysową sytuację, a tylko 3,2 proc. respondentów stwierdziło, że proponowne rozwiązanie zdecydowanie zaostrzy kryzys energetyczny w Polsce.

Aż 30,9 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 11-13 października 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych wywiadów.