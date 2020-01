Tylko do soboty wnioski w certyfikacji ogólnej w ramach rynku mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypominają, że tylko do soboty 11 stycznia można składać wnioski w certyfikacji ogólnej w ramach rynku mocy. Do złożenia wniosków zobowiązani są właściciele wszystkich fizycznych źródeł wytwórczych o mocy od 2 MW.

PSE podkreśliły, że wnioski o wpis do rejestru rynku mocy można składać do godziny 23:59:59 w sobotę. W tym dniu w godzinach 9-15 będzie też dostępna infolinia.

Zgodnie z ustawą o rynku mocy, obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. W przypadku pozostałych źródeł uzyskanie wpisu jest dobrowolne. Podmiot, który nie spełni obowiązku zgłoszenia jednostki fizycznej do certyfikacji ogólnej, może zostać nałożona kara pieniężna, którą wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgłoszenie do rejestru jest jednak konieczne, aby uczestniczyć w certyfikacji do najbliższej aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych rynku mocy.