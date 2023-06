Ubóstwo energetyczne ma się dobrze. Setki milionów osób na świecie nie mają prądu

Globalnie w latach 2010-2021 liczba osób bez dostępu do energii elektrycznej zmniejszyła się niemal o połowę, ale w 2021 r. nadal 675 mln ludzi nie miało prądu. W ostatnich latach roczne tempo zmniejszania tej luki spadło - wynika z raportu opublikowanego przez MAE.

Raport współautorstwa Międzynarodowej Agencji Energetycznej przestrzega, że świat nie jest na dobrej drodze do osiągniecia założonego na 2030 rok celu, aby globalnie energia była powszechnie dostępna.

Tempo rocznego wzrostu dostępu do energii elektrycznej spadło w latach 2019-2021 do 0,6 punktu procentowego (p.p.), a - jak oceniono - aby zniwelować do 2030 r. lukę dostępności do energii, roczna stopa wzrostu dostępu musi wynosić 1 p.p.

Z raportu wynika, że globalnie najtrudniej jest o dostęp do energii elektrycznej w Afryce Subsaharyjskiej, której mieszkańcy w 2021 r. stanowili ponad 80 proc. światowej populacji bez dostępu do energii elektrycznej.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) opublikowała raport "Tracking SDG7: The Energy Progress Report, 2023" autorstwa MAE, Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), Wydziału Statystycznego ONZ (UNSD), Banku Światowego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Raport pokazuje, w jakim miejscu jest świat na drodze do osiągnięcia czystej i dostępnej energii. To jeden z celów założonych przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w dokumencie "Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - 2030". Został przyjęty na szczycie w Nowym Jorku w 2015 roku.

W 2021 roku nadal 675 mln osób nie miało dostępu do energii elektrycznej

Cel siódmy (Sustainable Development Goals 7 - SDG 7) obejmuje m.in. osiągnięcie do 2030 roku powszechnego dostępu do energii elektrycznej i czystego gotowania oraz znaczne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w globalnym koszyku energetycznym.

Raport Tracking SDG 7: The Energy Progress Report z 2023 r. ostrzega, że obecne wysiłki nie wystarczą, aby osiągnąć cel w założonym czasie.

Wprawdzie, jak wskazuje MAE, odnotowano pewne postępy w zakresie konkretnych elementów agendy SDG 7 - na przykład wzrost wskaźnika wykorzystania OZE w sektorze energetycznym - ale są one niewystarczające, aby osiągnąć cele określone w SDG.

Raport podaje, że w 2010 roku 84 proc. światowej populacji miało dostęp do energii elektrycznej, a w 2021 r. odsetek ten wzrósł do 91 proc., nadal jednak setki milionów ludzi nie mają dostępu do energii elektrycznej.

Mimo że, jak wynika z raportu, w latach 2010-2021 liczba osób pozbawionych energii elektrycznej zmniejszyła się niemal o połowę (około 1,1 mld w 2010), to w 2021 r. nadal 675 mln osób nie miało dostępu do energii elektrycznej.

W Afryce Subsaharyjskiej dostęp do energii elektrycznej jest wielkim wyzwaniem

Ostatnie lata nie były optymistyczne, jeśli chodzi o tempo likwidacji problemu i wskazywały, że świat nie jest na dobrej drodze, żeby do 2030 roku skończyć z wykluczeniem elektroenergetycznym.

Rzecz w tym, że tempo rocznego wzrostu dostępu do energii elektrycznej spadło w latach 2019-2021 do 0,6 punktu procentowego (p.p.), wobec średnio 0,7 p.p. rocznie w latach 2010-2021. Aby zniwelować lukę dostępności do energii, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających w ubogich i odległych regionach, roczna stopa wzrostu dostępu musi wynosić 1 p.p. rocznie od 2021 r.

Oceniono, że jeśli nie zostaną podjęte dodatkowe wysiłki, to w 2030 roku nadal około 660 mln ludzi, głównie w Afryce Subsaharyjskiej, nadal nie będzie miało dostępu do energii elektrycznej.

Afryka Subsaharyjska to nazwa stosowana dla określenia części Afryki położonej na południe od Sahary. To 43 kraje, które zamieszkuje blisko miliard osób.

MAE podała, że w 2021 roku 567 mln ludzi w Afryce Subsaharyjskiej nie miało dostępu do energii elektrycznej, co stanowiło ponad 80 proc. światowej populacji bez dostępu do niej. Jak zaznaczono w raporcie, deficyt dostępu w regionie pozostał prawie taki sam, jak w 2010 roku.

W raporcie stwierdzono również, że m.in. rosnące ceny energii pogarszają perspektywy osiągnięcia powszechnego dostępu energii elektrycznej, ale też do czystej kuchni.

Spadło międzynarodowe wsparcie czystej energii w krajach rozwijających się

Globalna populacja pozbawiona dostępu do czystej kuchni spadła z 2,9 mld ludzi w 2010 roku do 2,3 mld w 2021 roku, ale - jak oceniono - jeśli nie zostaną podjęte dalsze działań i nie będzie kontynuacji obecnych wysiłków, to w 2030 roku 1,9 mld ludzi nadal będzie bez dostępu do czystego gotowania (czyli przygotowywania posiłków przy użyciu czystego paliwa).

Problem dotyczy głównie Afryki Subsaharyjskiej i Azji, ale przede wszystkim Afryki Subsaharyjskiej. Podano m.in., że korzystanie z tradycyjnej biomasy oznacza również, że gospodarstwa domowe spędzają do 40 godzin tygodniowo na zbieraniu drewna opałowego i gotowaniu, co m.in. uniemożliwia dzieciom chodzenie do szkoły (dzieci są angażowane do takich prac domowych).

Na uwagę zasługuje też, jak podała MAE, że w 2021 r. międzynarodowe publiczne przepływy finansowe wspierające czystą energię w krajach rozwijających się wyniosły 10,8 mld dolarów, czyli o 35 proc. mniej niż średnia z lat 2010-2019 i tylko około 40 proc. szczytowego poziomu - 26,4 mld dolarów z 2017 roku. W 2021 r. 80 proc. zobowiązań otrzymało 19 krajów.

Skrótowo omówiony raport zostanie - jak podała MAE - przedstawiony najważniejszym decydentom podczas specjalnego wydarzenia 11 lipca 2023 r. na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla (HLPF -High-Level Political Forum ), przed drugim szczytem SDGs (Sustainable Development Goals) we wrześniu 2023 w Nowym Jorku.

HLPF jest główną platformą Organizacji Narodów Zjednoczonych dla zrównoważonego rozwoju i odgrywa kluczową rolę w działaniach następczych i przeglądzie Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals- SDGs) na poziomie globalnym.