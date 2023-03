Uchodzili za gwiazdę, a są ledwo nad kreską. Tylko 200 tys. zł zysku

Grupa ML System w 2022 roku osiągnęła 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując 0,2 mln zł zysku, co w porównaniu z wynikami za 2021 rok oznacza blisko 50-proc. wzrost przychodów, a spadek zysku netto o 88 proc.

Grupa ML System w minionym roku znacznie zwiększyła przychody ze sprzedaży, zwiększając też eksport, ale nie przełożyło się to na wzrost zysku netto.

ML System to spółka technologiczna oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem.

ML System w bieżącym roku planuje uruchomienie linii produkcyjnej szyb zespolonych generujących energię elektryczną.

ML System opublikował wyniki za 2022 r. W minionym roku grupa znacznie zwiększyła przychody ze sprzedaży. Sięgnęły 281,7 mln zł wobec 188,8 mln zł w 2021 r.

Największy udział - 92,6 proc.- w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży stanowiły przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym. m.in. rozwiązań fotowoltaicznych, klasycznej fotowoltaiki i szkła powłokowego.

Grupa ML System w 2022 r. ze wzrostem sprzedaży o blisko 50 proc.

- W 2022 r. osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży w kwocie 281,7 mln zł, co oznacza 49,2-proc. wzrost w ujęciu rok do roku, potwierdzając naszą zdolność do realizowania celów strategicznych - komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System, cytowany w komunikacie.

Grupa w minionym roku w stosunku do 2021 zwiększyła zysku brutto o około 39 proc., do 37 mln zł, a zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) o 49,6 proc., do 36,5 mln zł.

Na 2023 rok zaplanowane uruchomienie linii produkcyjnej szyb generujących energię elektryczną

Przychody ML System w 2022 r. rosły, ale zysk netto spadł. Spółka podała, że w minionym roku w konsekwencji wzrostu przede wszystkim kosztów amortyzacji o 9,5 mln zł oraz kosztów finansowych o 5,1 mln zł, skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,2 mln zł i był niższy o 1,5 mln zł w porównaniu z 2021 r.

- Nie można jednak zapominać, że wciąż jesteśmy w intensywnym procesie inwestycyjnym – zaznaczył Dawid Cycoń.

Firma na bieżący rok zaplanowała uruchomienie linii produkcyjnej szyb zespolonych generujących energię elektryczną.

Spółka rozwija eksport. W 2022 r. przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 11,8 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 66 proc.

"Transformacja energetyczna nie może opierać się jedynie na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe"

Firma uważa, że nowe możliwości otwiera przed nią przyjęty w połowie marca 2023 r. przez Parlament Europejski projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych.

ML System oczekuje, że nowe regulacje upowszechnią zastosowanie technologii solarnej BIPV (building integrated photovoltaics - fotowoltaika zintegrowana z budynkiem), którą wykorzystuje, a zapotrzebowanie na oferowane przez nią produkty wzrośnie.