Udany kwartał dla Apatora. Była strata a jest zysk

Pierwszy kwartał 2023 r. był udany dla grupy Apator. Przychody wzrosły o 22 proc. do poziomu 288,5 mln zł. Grupa miała 8,8 mln zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie roku 2022 była strata w wys. 3,8 mln zł.

Skonsolidowane przychody grupy Apator w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 288,5 mln zł i były wyższe o 51,4 mln zł (czyli 22 proc.) od ubiegłorocznych, które były na poziomie 237,0 mln zł.

Apator liczy na przyśpieszenie transformacji polskiej energetyki, co ma przełożyć się na jego przychody m.in. w segmencie opomiarowaniu energii oraz aparatury łączeniowej.

Grupa utrzymuje zdywersyfikowaną strukturę sprzedaży – przychody w niemal równych częściach dzielą się pomiędzy Polskę (największy rynek grupy) oraz eksport.

Jak tłumaczy Apator, ten wzrost osiągnięto głównie dzięki bardzo dobrej sytuacji w segmentach Energii Elektrycznej (przychody w wys. 118,7 mln zł, wzrost 47 proc. r/r) oraz Wody i Ciepła (przychody 98,3 mln zł, wzrost o 22 proc. r/r), przy nieznacznie niższych r/r obrotach w Gazie (przychody 71,5 mln zł i spadek 5 proc. r/r).

Była strata netto a jest zysk. Ale otoczenie rynkowe jest niekorzystne

Zysk EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wzrósł o 93 proc. z 16,3 mln do 31,5 mln zł,

W pierwszym kwartale 2023 r. grupa miała 8,8 mln zysku netto, podczas gdy w tym samym okresie roku 2022 była strata na poziomie 3,8 mln zł.

- Wyniki nadal pozostają pod wpływem niekorzystnych czynników rynkowych, jak m.in. presja inflacyjna, zaburzenia w dostępności komponentów, niestabilna sytuacja na rynkach walutowych, wysokie koszty finansowania, niemniej grupa stopniowo odbudowuje marże po słabszych wynikach znacznej części poprzedniego roku - podano w komunikacie Apatora.

Jak zapewniono, grupa utrzymuje zdywersyfikowaną strukturę sprzedaży – przychody w niemal równych częściach dzielą się pomiędzy Polskę (największy rynek grupy) oraz eksport. Apator zapewnia, że umacnia pozycję na dotychczasowych rynkach zagranicznych (Niemcy, Czechy, Belgia i Hiszpania), ale Apator proaktywnie podchodzi też do nowych kierunków, na przykład sprzedaż gazomierzy do Armenii, Rumunii, na Litwę oraz wodomierzy do Iraku oraz Serbii.

Apator liczy na wysoką dynamikę rozwoju energetyki odnawialnej

W segmencie Energii Elektrycznej nastąpił wyraźny wzrost sprzedaży (118,7 mln zł, wzrost o 47 proc. r/r) dzięki dwucyfrowej dynamice przychodów we wszystkich liniach biznesowych, w tym w dwóch największych tj. opomiarowaniu energii oraz w aparaturze łączeniowej.

Równolegle grupa rozwija także urządzenia do obsługi i nadzoru sieci, automatyki zabezpieczeniowej oraz rozwiązań software’owych zarówno dla energetyki, jak i nowych odbiorców na rynku OZE.

Wysoka dynamika rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce przynosi wyzwania związane z koniecznością przyłączania coraz większej liczby prosumentów i stabilizacją pracy sieci elektroenergetycznej oraz zarządzania „zieloną” energią. Dlatego Apator pracuje obecnie nad nowymi projektami badawczo-rozwojowymi oraz operacjonalizacją inicjatyw strategicznych związanych z rozwojem tego nowego, perspektywicznego sektora rynku.

Spadek sprzedaży w segmencie gazu i niesatysfakcjonujący wzrost na rynkach zagranicznych

Otoczenie geopolityczne i makroekonomiczne, w tym niekorzystne perspektywy sektora gazu w Europie, nie sprzyjają rozwojowi segmentu Gazu grupy w jego dotychczasowym zakresie. W pierwszym kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży w tym segmencie wyniosły 71,5 mln zł i były o 5 proc. niższe r/r, za co odpowiadała niższa sprzedaż na rynku krajowym, ale także niesatysfakcjonujący wzrost na rynkach zagranicznych – głównym obszarze generowania przychodów segmentu.

Niższa r/r sprzedaż gazomierzy w kraju związana jest głównie z opóźnieniami zamówień kolejnych partii gazomierzy w ramach podpisanych w 2022 r. kontraktów. Sprzedaż na eksport była wyższa o ok. 5 proc. r/r i była realizowana głównie do dotychczasowych klientów (Belgia, Niderlandy). To jedyny segment w grupie, który wygenerował niższy r/r wynik EBITDA – efekt spadku obrotów przy wysokiej presji kosztowej działalności.

Sektor wodociągowy i spółdzielczy w kraju nadrabia zaległości

Segment Woda i Ciepło utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu obrotów po bardzo dobrym roku 2022, wspieraną przez korzystne regulacje (obowiązek zamontowania do końca 2026 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu wynikający z nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej) oraz trend związany z koniecznością oszczędzania wody i ciepła.

Sektor wodociągowy i spółdzielczy w kraju nadrabia zaległości z ubiegłego roku w zakresie wymian wodomierzy związane z czasowo ograniczonymi inwestycjami (wysoka dynamika obrotów w kraju: +26 proc. r/r).

Eksport segmentu był wyższy o blisko 20 proc. r/r dzięki większym obrotom w krajach Unii Europejskiej – w ten sposób skutecznie zastąpiono sprzedaż na rynkach wschodnich z pierwszego kwartału ubiegłego roku innymi kierunkami geograficznymi. Prace rozwojowe nad rodziną wodomierzy z autorską metodą pomiaru ultradźwiękowego przynoszą wymierne efekty – sukcesywnie rosną wolumeny sprzedaży ultradźwięków, zwłaszcza w eksporcie.

Zarząd zadowolony z wyników i ostrożny co do przyszłości

Apator zapewnia, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna. Grupa utrzymuje konieczny do obsłużenia rosnącej sprzedaży i zabezpieczenia komponentów oraz materiałów do produkcji poziom kapitału obrotowego netto oraz finansującego go zadłużenia.

- Koszty podlegają stałej kontroli i są optymalizowane poprzez prace nad dalszym podnoszeniem efektywności operacji - zapewniono.

Zadłużenie na koniec marca 2023 r. było niższe r/r o 13,6 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec marca 2023 roku ukształtował się na bezpiecznym - zgodnym z wcześniejszymi zapowiedziami - poziomie, tj. 1,76x (wobec 2,08x na koniec 2022 r. i 2,26x na koniec pierwszego kwartału 2022 r.).

- Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego kwartału 2023 r., ale pozostajemy ostrożni w ocenie najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę niepewność i ryzyka. W tych niełatwych dla biznesu warunkach dużą wagę przykładamy do zarządzania gotówką. Wyzwaniem jest efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym, aby płynnie obsłużyć rosnącą sprzedaż i przyszłe duże kontrakty, dbając równolegle o odpowiednią jego rotację. Dostępność komponentów nieco poprawiła się w porównaniu z ostatnim, niezwykle trudnym pod tym względem okresem pandemii oraz wybuchu wojny, jednak nadal stanowi to istotne wyzwanie dla naszego sektora – podsumowuje Maciej Wyczesany, prezes Apator.

Jak zapewnia, grupa widzi wiele szans na dalszy rozwój sprzedaży, poprawę efektywności i rentowności, wynikających zarówno z naszych wewnętrznych procesów, jak i otoczenia.

- Wiążemy duże nadzieje z koniecznością modernizacji sieci, rozwojem OZE, inwestycjami w oszczędzanie i monitorowanie zużycia mediów. Transformacja energetyczna oraz rosnąca rola efektywnego zarządzania wszystkimi mediami, jako niezaprzeczalnie długotrwałe trendy, powodują, że te obszary będą się rozwijać, co stanowi paliwo do wzrostu sprzedaży grupy - dodaje Maciej Wyczesany.