Udany pierwszy kwartał Energi

Grupa Energa zanotowała w pierwszym kwartale 2022 roku 1,08 mld zł EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych). Oznacza to wzrost o 42 proc. rok do roku.

Przychody grupy wzrosły o 44 proc. rok do roku do 4,94 mld zł, natomiast zysk netto o 59 proc. rok do roku - do 0,61 mld zł.



Aktywa wytwórcze grupy zdołały wyprodukować w pierwszym kwartale łącznie 1,3 TWh energii elektrycznej (wzrost o 24 proc. rok do roku). Dystrybucja wyniosła 6,2 TWh (7 proc. więcej rok do roku), natomiast sprzedaż detaliczna 4,7 TWh wobec 4,9 TWh przed rokiem.



Nakłady inwestycyjne w pierwszym kwartale wyniosły 316 mln zł. Z tej kwoty 276 mln zł przeznaczono na inwestycje w dystrybucję, dzięki czemu wybudowano i zmodernizowano 641 km linii energetycznych i przyłączono 14 tys. nowych klientów oraz źródła OZE o łącznej mocy 366 MW.

Podstawowa działalność Energi obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

