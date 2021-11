Udany rok energetycznej grupy Zygmunta Solorza. Poprawa jest znaczna

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. grupa ZE PAK miała 106,2 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej zanotowała stratę netto na poziomie 250,7 mln zł. Przychody są niemal na takim samym poziomie i wyniosły 1 mld 604 mln zł.

Miliony z rynku mocy

Covid-19 mniej groźny

Wzrost przychodów w analizowanym okresie związany był z realizacją projektów o wyższych zakresach tak rzeczowych jak i finansowych wykonywanych na terenie Niemiec oraz kontraktu przy modernizacji instalacji biomasowej w elektrowni Konin, realizowanego dla podmiotu zewnętrznego przez spółkę z segmentu remontowego PAK Serwis.W trzecim kwartale 2021 roku, w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku, przychody ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii zwiększyły się o 6,3 mln zł, tj. o 42,04 proc., w wyniku zrealizowania wyższej ceny certyfikatów pomimo niższego wolumenu produkcji energii zielonej w związku z postojem remontowym bloku (w ubiegłym roku większa część remontu była zrealizowana w drugim kwartale).Przychody z tytułu rozwiązania KDT (umowa długoterminowa sprzedaży mocy i energii elektrycznej) w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły 33,4 mln zł (w tym zaliczka 23 mln i korekta 10,4 mln zł), natomiast w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 42,6 mln zł (w tym zaliczka 24 mln i korekta 18,5 mln zł).Niższe przychody z tytułu KDT w trzecim kwartale 2021 spowodowane były niższą korektą w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku (zaliczka była na porównywalnym poziomie).Niższy poziom korekty był wynikiem uzyskania po raz pierwszy w 2021 roku przychodów ze świadczenia usług mocy oraz osiągnięcia, w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku, wyższego wyniku operacyjnego, głównie z powodu uzyskanej wyższej ceny sprzedaży energii.W 2021 roku pojawiła się nowa kategoria przychodów w postaci przychodów z Rynku Mocy za gotowość do dostarczania energii do sieci, których wysokość w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 48 mln zł.W raporcie ZE PAK podkreśla, że sytuacja związana z niekorzystnymi następstwami pandemii Covid 19 wraz z upływem kolejnych miesięcy 2021 roku wydawała się ulegać poprawie. Nasilenie zachorowań wystąpiło wraz z początkiem sezonu jesienno-zimowego, który zwyczajowo sprzyja większemu narażeniu na różnego rodzaju zachorowania. Jednak wydaje się, że skłonność do wprowadzania restrykcji zmniejszających aktywność gospodarczą jest mniejsza niż miało to miejsce w minionym roku.- Należy się jednak liczyć ze zdecydowanymi krokami w sytuacji, gdy wydolność systemu opieki zdrowotnej znajdzie się w krytycznej sytuacji. Biorąc pod uwagę zeszłoroczne doświadczenia należy się jednak spodziewać, że w przypadku pogorszenia sytuacji pandemicznej wprowadzane ograniczenia i obostrzenia hamujące aktywność gospodarczą będą miały charakter przejściowy a ich wprowadzanie będzie stopniowe w zależności od stopnia nasilenia zachorowań i zdolności systemu ochrony zdrowotnej do opieki nad zarażonymi - zaznaczono w raporcie.Spółka zakłada, że następstwa sytuacji pandemicznej będą dużo lżejsze niż w ubiegłym roku. Pomimo, że nie da się wykluczyć negatywnego scenariusza, kolejnych fal wzmożonych zachorowań, to jednak zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw są na dużo wyższym poziomie niż miało to miejsce rok temu.Głównym udziałowcem ZE PAK jest Zygmunt Solorz, który pośrednio poprzez Argumenol Investment Company posiada 65,96 proc. akcji spółki.