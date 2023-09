Nowa strategia PGE wskazuje w jakim kierunku zmierza polski sektor energetyczny. W ciągu najbliższych lat polska energetyka zmieni diametralnie swoje oblicze - mówi dr inż. Karol Pawlak z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Udział węgla stanowi ok. 70 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce. Co prawda udział ten z roku na rok maleje na rzecz odnawialnych źródeł energii (OZE), ale nadal stanowi główny filar krajowej energetyki.

Transformacja energetyczna jest działaniem bardzo kosztownym. Z tym jak dotąd mamy najmniejszy problem, jest mnóstwo kapitału prywatnego, który chętnie jest inwestowany w źródła czystej energii.

Są jednak instytucje, które nie finansują podmiotów zaangażowanych w aktywa węglowe. Stąd pomysł utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), które ma przejąć aktywa węglowe z grup energetycznych.

- Zaprezentowana w ostatnich dniach strategia Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) doskonale wskazuje w jakim kierunku zmierza polski sektor energetyczny. Transformacja energetyczna, która do tej pory w głównej mierze związana była z optymalizację kosztów energii u odbiorców przemysłowych stała się priorytetem w największej polskiej grupie energetycznej i należy się spodziewać, że w ciągu najbliższych lat polska energetyka zmieni diametralnie swoje oblicze - mówi dr inż. Karol Pawlak z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Węgiel był i jest podstawą energetyki. Ale to się zmienia

Sektor górnictwa w Polsce jest od wielu lat przedmiotem debat i różnych strategii co do przyszłości tego trudnego fragmentu gospodarki. Nie dotyczy to tylko Polski, ale także innych krajów europejskich. Historycznie energia pozyskiwana z węgla stanowiła podstawę funkcjonowania gospodarek, a niskie ceny tego paliwa powodowały, że energia elektryczna pozyskiwana w ten sposób była także konkurencyjna cenowo na tle innych technologii, jak chociażby energetyka wiatrowa, czy fotowoltaiczna.

- Ostatnie lata jednak, wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej, wprowadzania różnych mechanizmów wsparcia technologii odnawialnych oraz spadku nakładów inwestycyjnych wyznaczyły nowe standardy funkcjonowania podsektora wytwarzania energii. Polska w tej sytuacji znalazła się w dość trudnej sytuacji. Ponieważ z jednej strony należy utrzymywać bezpieczeństwo energetyczne kraju, zapewnić bezprzerwowe dostawy energii dla przemysłu i obywateli, a z drugiej minimalizować wpływ energetyki na środowisko naturalne, stopniowo wyłączać stare elektrownie węglowe, które stanowią podstawę miksu energetycznego i promować OZE - wskazuje Karol Pawlak.

Dlatego, jak podkreśla, proces transformacji energetycznej w takiej sytuacji powinien być bardzo starannie przemyślany i wprowadzany zgodnie z wcześniej założonym harmonogramem poprzedzonym dobrze opracowaną strategią.

Pieniądze to nie wszystko. Ważne są także sieci elektroenergetyczne

- Proces transformacji energetycznej jest działaniem bardzo kosztownym, nie tylko ze względu na konieczność budowy nowych źródeł energii. Z tym jak dotąd mamy najmniejszy problem, jest mnóstwo kapitału prywatnego, który chętnie jest inwestowany w nowoczesne źródła czystej energii. Problem stanowi dostosowanie infrastruktury sieciowej, do której te źródła mają być przyłączone - wskazuje Karol Pawlak.

Podkreśla, że na ten cel niezbędne jest poniesienie w skali naszego kraju wiele miliardów złotych nakładów inwestycyjnych i na te zadania istnieje konieczność pozyskania finansowania zewnętrznego z instytucji europejskich.

Niestety instytucje takie jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) nie finansują podmiotów, które zaangażowane są w aktywa węglowe.

Stąd pomysł utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), które co do zasady nie jest instytucją rozwojową, a jedynie gwarantem zapewnienia w okresie przejściowym bezpieczeństwa dostaw energii do czasu zrealizowania nowego miksu energetycznego w Polsce.

- PGE w swojej strategii określiło, że do 2040 r. odejdzie od węgla, co oznacza, że przez kolejnych 17 lat węgiel będzie wykorzystywany w grupie jako nośnik energii - ocenia Karol Pawlak.

Jego zdaniem, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie strategia PGE będzie najbardziej postępowa wśród grup energetycznych zapewne węgiel będzie w Polsce wykorzystywany przez kolejne 20-30 lat.

- Nie oznacza to, że nie należy w tym czasie trwać bezczynnie w zakresie restrukturyzacji sektora górnictwa. Szczęśliwie ten czas, który zapewnia NABE, należy wykorzystać na zabezpieczenie rezerw strategicznych paliwa węglowego, zmianę roli regionów górniczych, gdzie dalsza eksploatacja złóż jest nieekonomiczna oraz dokonania stopniowego przekwalifikowywania zasobów pracowniczych na potrzeby nowych technologii, takich jak OZE, wodór, czy elektrownie jądrowe - podsumowuje Karol Pawlak.