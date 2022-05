UE i USA: Rosyjski szantaż energetyczny jest niedopuszczalny

Odcięcie przez Rosję dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego do Finlandii po wstrzymaniu eksportu gazu do Polski i Bułgarii jest nieuzasadnione i niedopuszczalne - stwierdziła KE i USA we wspólnym oświadczeniu potępiającym takie działania, jako szantaż energetyczny.

Obie strony potwierdziły również swoje zobowiązanie do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy w ramach wspólnej grupy zadaniowej ds. bezpieczeństwa energetycznego, zainicjowanej przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen i prezydenta Joe Bidena 25 marca br.

"Rosja pokazała, że nie jest wiarygodnym dostawcą energii do Europy poprzez nieuzasadnione i niedopuszczalne działania, takie jak odcięcie prądu i gazu ziemnego do Finlandii, wstrzymanie eksportu gazu ziemnego do Polski i Bułgarii oraz grożenie podobnymi działaniami przeciwko innym narodom europejskim. Komisja Europejska i Stany Zjednoczone potępiają stosowanie przez Rosję szantażu energetycznego i potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy" - czytamy w oświadczeniu.

"W całej Europie, od krajów skandynawskich po Bałkany, podejmowane są wysiłki na rzecz dywersyfikacji dostaw i zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu. Od 2020 roku Finlandia jest połączona z Estonią za pośrednictwem Balticonnector, projektu wspieranego przez Komisję Europejską, który zwiększa bezpieczeństwo dostaw dla Finlandii i regionu. Ponadto 1 maja zaczął działalność komercyjną interkonektor gazowy między Polską a Litwą, który wzmacnia opcjonalność i odporność całego bałtyckiego rynku gazu, a także był wspierane przez instrument Connecting Europe Komisji Europejskiej" - dodano w dokumencie.