UE może czekać drastyczne cięcie emisji gazów cieplarnianych

Europejska Rada Naukowa ds. Zmian Klimatu ostrzega, że jeżeli Unia Europejska chce być neutralna klimatycznie do 2050 roku, to już do 2040 roku musi ściąć swoje emisje aż o 95 proc. To poniżej założonych przez nią celów klimatycznych.

Na początku tego roku kraje Unii Europejskiej rozpoczęły dyskusję na temat ustanowienia celów redukcyjnych na najbliższą dekadę. Wiadomo, że polityka klimatyczna musi być ambitniejsza, jednak teraz rekomendacje Europejskiej Rady Naukowej ds. Zmian Klimatu podkreślają, że bez ścięcia emisji o 90-95 proc. do 2040 roku nie ma szans na zeroemisyjność w 2050 roku.

Nowe rekomendacje pojawiają się w momencie, kiedy kraje europejskie są niechętne bardziej ambitnemu podejściu, ponieważ walczą ze skutkami kryzysu gospodarczego oraz energetycznego i już ponoszą koszty transformacji energetycznej.

Dwa lata temu UE zgodziła się zwiększyć swój cel redukcyjny i postanowiła ściąć emisje z 40 proc. do aż 55 proc., do 2030 roku.

Cel przedstawiony przez europejskich naukowców jest jednak kompatybilny z jej zobowiązaniem w ramach Porozumienia paryskiego, aby utrzymać wzrost globalnej temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. Jeśli ma on zostać zrealizowany, do 2040 roku Unia Europejska powinna właściwie całkowicie zdekarbonizować sektor energetyczny, a do 2030 roku wycofać energetykę węglową. Zamiast tego postawić na energetykę wodną, wiatrową i słoneczną.

Rekomendacje mają być dyskutowane w tym tygodniu przez komisję środowiska w Parlamencie Europejskim. Z kolei Komisja Europejska ma zamiar zaprezentować klimatyczną mapę drogową na następną dekadę w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku.