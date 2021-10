UE: Szef NSZZ „S” przed TSUE dla PAP: wygląda tu tak, jakbyśmy byli na granicy z Białorusią

Jak na granicy z Białorusią – tak w rozmowie z PAP podsumował zasieki i płoty, ustawione w dzielnicy Kirchberg, gdzie znajdują się siedziby instytucji unijnych, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

"Wygląda to tak jakbyśmy byli na granicy z Białorusią. Petycji nie odbierają. Wczoraj umówiliśmy się, że odbiorą petycję. Zostawiliśmy ją więc w tym płocie, który bardziej przydałby się na naszej granicy z Białorusią. Można by go pożyczyć. Przydałby się" - powiedział PAP przewodniczący "S" Piotr Duda.

"Tak nas traktują. Najpierw podejmują jednoosobowo decyzje de facto o likwidacji tysięcy miejsc pracy, a później tchórze nie chcą wyjść odebrać petycji. Zostawiliśmy im petycję i zabezpieczenie zamknięcia tego Trybunału Niesprawiedliwości" - dodał Duda.

Związkowcy z NSZZ "S" przyjechali w piątek przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, aby zaprotestować przeciwko jego nakazowi zamknięcia kopalni Turów.

Z Luksemburga Artur Ciechanowicz