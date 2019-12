UE wciąż bez przełomu ws neutralności klimatycznej

Szefowie państw i rządów krajów UE nie wypracowali porozumienia w sprawie zgody na cel neutralności klimatycznej w czasie kilku pierwszych godzin szczytu w Brukseli. Rzecznik szefa Rady Europejskiej poinformował wieczorem, że dyskusja została przeniesiona na kolację. Źródła dyplomatyczne zdradzają, że poszukiwane są obecnie "sformułowania, które wezmą pod uwagę stanowisko Polski".

Polska złożyła poprawki do końcowych konkluzji, domagając się bardziej szczegółowych zapisów dotyczących finansowania transformacji w kierunku gospodarki neutralnej pod względem emisji CO2.

Premier Czech Andrej Babisz domaga się z kolei, żeby w dokumencie ze szczytu wyraźnie było napisane, że przejście do neutralności węglowej nie wyklucza atomu jako źródła energii.

Problem z neutralnością klimatyczną mają też Węgry, które również chcą solidniejszych gwarancji w zapisach ze szczytu.

W przerwie obrad szczytu, po pierwszej sesji roboczej, Michel konsultował się z liderami w mniejszych grupach; odbyło się też spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej. Według źródeł dyplomatycznych szerpowie, czyli współpracownicy liderów krajów unijnych, pracowali w tym czasie nad tekstem wniosków.

"Szukamy sfomułowań, które wezmą pod uwagę stanowisko Polski" - powiedział jeden z zachodnich dyplomatów. Kolacja ma się zacząć przed godz. 22.

Przeniesienie dyskusji na kolacje zapowiada długą noc dla szefów państw i rządów w budynku Rady Europejskiej. W planie jest jeszcze bowiem dyskusja na temat wieloletniego budżetu, sprawozdanie z rozmów w formacie normandzkim na temat konfliktu w Donbasie, zgoda na przedłużenie sankcji wobec Rosji, a także przyjęcie zapisów w sprawie turecko-libijskiego memorandum dotyczącego granicy na Morzu Śródziemnym.