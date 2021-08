Ukończono budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce

Konsorcjum firm eSoleo i PAK Serwis ukończyło montaż 155.000 modułów o łącznej mocy 70 MW na farmie fotowoltaicznej w Brudzewie w powiecie tureckim. To największa farma słoneczna w Polsce. ZE PAK już planuje rozbudowę farmy do mocy blisko 1 000 MW.

Tona wodoru na dobę

Bloki na biomasę

Produkowany przez elektrolizery wodór będzie sprężany przez układ sprężarek do ciśnienia 300-450 barów i na bieżąco pompowany do pojazdów transportujących to paliwo. Specjalnie dobrane sprężarki będą mogły bezpośrednio zasilać stanowiska tankowania wodoru.Wytwórnia będzie wykonana w technologii modułowej (kontenerowej), co pozwala na jej stosunkowo prostą rozbudowę. Zamówiony elektrolizer dla pierwszego etapu realizacji zadania będzie miał moc 2,5 MW, co pozwoli na maksymalną produkcję wodoru w ilości 1000 kg na dobę.Przypomnijmy, że 7 lipca 2021 r. przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie oraz władz Konina podpisali z firmą Solaris Bus & Coach umowę na dostawę w formie dzierżawy jednego niskopodłogowego autobusu napędzanego wodorem. To oznacza, że MZK Konin będzie pierwszym operatorem komunikacji miejskiej w Polsce z autobusem wodorowym w swojej flocie.W styczniu 2021 r. na ulicach Konina testowano Solarisa z napędem wodorowym. Testy najwyraźniej wypadły pomyśle, bo przewoźnik zdecydował się wziąć w czteroletnią dzierżawę pierwszy pojazd tego typu.ZE PAK prowadzi również prace nad dostawą mobilnego magazynu wodoru. W planach jest również autonomiczne zasilanie domu jednorodzinnego w energię elektryczną i ciepło, bazujące na własnych źródłach energii odnawialnej z wykorzystaniem wodoru jako magazynu i nośnika energii.Na końcowym etapie znajduje się budowa bloku biomasowego nr 2 w Elektrowni Konin o mocy 50 MW. Budżet inwestycyjny projektu wynosi 212,8 mln zł. Koniec inwestycji zaplanowano na początku października 2020 r.W Elektrowni Konin już działa jeden blok biomasowy o mocy 50 MW, to oznacza, że po oddaniu nowej jednostki łączna moc źródeł biomasowych wyniesie 100 MW.Grupa ZE PAK jest kontrolowana przez Zygmunta Solorza, który posiada 65,96 proc. jej akcji.