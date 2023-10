Ukończono fundament dla maszynowni turbozespołu elektrowni w Grudziądzu

Na budowanej w ramach Grupy Orlen elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu ukończono fundament dla maszynowni turbozespołu. Całkowite postępy w realizacji inwestycji: projektowanie, zakupy, produkcja oraz budowa i montaż przekroczyły tam we wrześniu 40 proc. - podała Energa.

Energa wyjaśniła, że łączna masa turbozespołu: turbin gazowej i parowej oraz generatora w elektrowni w Grudziądzu przekroczy 1 tys. ton.

Zapewnienie bezpiecznej pracy urządzeniom o takiej masie, wymagało ułożenia 2 tys. metrów sześc. mieszanki betonowej, a wcześniej wbicia w grunt pod fundamentem maszynowni 139 prefabrykowanych betonowych pali - wskazała.

Prace związane z produkcją urządzeń, które złożą się na turbozespół, są w toku. Turbiny gazowa i parowa powstają w fabrykach Siemens Energy w Berlinie i Mulheim w Niemczech, natomiast generator zostanie wyprodukowany w Siemens Energy w USA.

Spółka CCGT Grudziądz osiągnęła kolejny "kamień milowy" inwestycji

Informując o tym, że niespełna trzy miesiące po wykonaniu płyty fundamentowej dla kotła odzysknicowego elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu zakończono ostatnio budowę kolejnego kluczowego fundamentu - tym razem dla maszynowni turbozespołu, Energa podkreśliła, iż tym samym spółka CCGT Grudziądz osiągnęła kolejny "kamień milowy" inwestycji.

Jednocześnie, oceniając zaawansowanie przedsięwzięcia, spółka Grupy Orlen zaznaczyła, że całkowite postępy w realizacji prac obejmujące: projektowanie, zakupy, produkcję oraz budowę i montaż przekroczyły we wrześniu 40 proc. Zapewniono jednocześnie, że budowa elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu przebiega sprawnie i zgodnie z założonym harmonogramem.

Łączna masa turbozespołu w elektrowni w Grudziądzu przekroczy 1 tys. ton

Odnosząc się do szczegółów inwestycji, Energa wyjaśniła, że łączna masa turbozespołu: turbin gazowej i parowej oraz generatora w elektrowni w Grudziądzu przekroczy 1 tys. ton. Dodano, że zapewnienie bezpiecznej pracy urządzeniom o takiej masie, wymagało ułożenia 2 tys. metrów sześc. mieszanki betonowej, a wcześniej wbicia w grunt pod fundamentem maszynowni 139 prefabrykowanych betonowych pali.

"Dla umożliwienia kontynuacji dalszych czynności montażowych, fundamenty zarówno kotła odzysknicowego, jak i turbozespołu, uzbrojone zostały w specjalne kotwy. Zostaną na nich posadowione poszczególne urządzenia oraz stalowe konstrukcje budynków" - przekazała spółka Grupy Orlen. Zaznaczyła przy tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie kontynuowane są równocześnie dalsze prace fundamentowe dla zabudowy kolejnych urządzeń pomocniczych turbozespopłu.

Turbiny gazowa i parowa oraz generator powstają w fabrykach Siemens Energy

Energa podkreśliła także, że prace związane z produkcją urządzeń, które złożą się na turbozespół, są już w toku. Turbiny gazowa i parowa powstają w dwóch fabrykach Siemens Energy w Berlinie i Mulheim w Niemczech, natomiast generator zostanie wyprodukowany w fabryce Siemens Energy w Charlotte w Karolinie Północnej w USA. Poinformowano, że dostawa elementów turbozespołu ma się odbywać sukcesywnie w pierwszej połowie 2024 r.

Dodano, że ponadgabarytowe dostawy w dużej części trafią na plac budowy nie tylko drogą morską i transportem kołowym, ale również rzecznym - część zostanie dostarczona Wisłą, z portu w Gdańsku bezpośrednio do Grudziądza.

Elektrownia w Grudziądzu będzie wspierać stabilność dostaw energii podczas trwającej transformacji energetycznej Polski

Energa przypomniała, że elektrownia w Grudziądzu to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy Orlen w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). "Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski" - podkreślono w informacji o inwestycji.

Grupa Orlen w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh do 2030 r. oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

Energa wyjaśniła, że technologia gazowo-parowa, w oparciu o którą realizowana jest inwestycja w Grudziądzu, zapewnia krótkie czasy rozruchu i wysoką elastyczność pracy - jej parametry będą pod tym względem wyraźnie lepsze, niż wyniki osiągalne dotychczas przez konwencjonalne źródła wytwórcze.

Energa oceniła, iż "w związku z coraz większą rolą dynamicznie rozwijających się źródeł odnawialnych, uzależnionych w dużej mierze od warunków pogodowych, budowa niskoemisyjnych źródeł bilansujących istotne zmniejszy ryzyko występowania ewentualnych deficytów mocy".

Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km

Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni Polski. W pierwszym kwartale 2023 r. spółka dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. siedem rafinerii: cztery w Polsce - w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Posiada również rozbudowany segment petrochemiczny i segment wydobywczy węglowodorów.

Grupa Orlen prowadzi również inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W lutym br. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z założeniami, do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Według zapowiedzi koncernu w tym roku Orlen ma przeznaczyć rekordowe 36 mld zł na "realizację strategicznych inwestycji trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski".