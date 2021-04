Ukraina: 1,7 mln ludzi ma status poszkodowanych w związku z katastrofą w Czarnobylu

Ponad 1,7 mln mieszkańców Ukrainy ma obecnie status poszkodowanych w związku z katastrofą w elektrowni jądrowej w Czarnobylu i z tego tytułu przysługują im zniżki - poinformował we wtorek ukraiński resort polityki socjalnej.

Ponad 181 tysięcy spośród osób uznanych za poszkodowane w związku z tragedią w Czarnobylu to bezpośredni uczestnicy likwidacji skutków katastrofy. Ok. 56 tys. z likwidatorów to osoby z niepełnosprawnością.

Ok. 1 mln 535 tys. to pozostałe osoby, które ucierpiały w związku z katastrofą, ok. 49 tys. z nich to ludzie z niepełnosprawnością.

Jak zaznaczono, z budżetu państwa finansowane są programy pomocowe dla poszkodowanych, a w tym roku - jak zapowiedziano - fundusz na ten cel ma być powiększony o ponad 400 mln hrywien w porównaniu z rokiem poprzednim.

W tym miesiącu minie 35 lat od awarii w czarnobylskiej elektrowni atomowej. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się.