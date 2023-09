O realizowanej przez Grupę Towarowa Giełda Energii współpracy międzynarodowej i potencjalnych jej efektach rozmawiamy z Piotrem Zawistowskim, prezesem zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Grupa Towarowa Giełda Energii (TGE) podjęła współpracę z Ukrainian Energy Exchange (Ukraińska Giełda Energii - UEEX) i pozostaje w relacjach z Balkan Gas Hub.

Prezes zarządu TGE Piotr Zawistowski mówi m.in. o tym, z jakimi nadziejami wiąże współpracę z UEEX i Balkan Gas Hub.

Komentuje też kwestię możliwości kapitałowego zaangażowania TGE poza Polską, a także rozpoczęcia przez TGE działalności poza naszym krajem.

Towarowa Giełda Energii (TGE), jej spółka Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) oraz Ukrainian Energy Exchange (UEEX) podpisały porozumienie o współpracy. Pomagamy Ukrainie pro publico bono?

- Pomagamy, ale nie pro publico bono, ponieważ widzimy we współpracy także korzyści dla nas. Korzeni należy dopatrywać we wcześniejszych naszych kontaktach, jeszcze sprzed wojny.

Pole do wymiany doświadczeń i współpracy jest szerokie, chociażby ze względu na to, że na UEEX handluje się wieloma towarami – energią elektryczną, gazem ziemnym, LNG czy drewnem.

"Zostanie powołany zespół, który będzie pracował nad uruchomieniem usług rozliczeniowych dla rynków prowadzonych przez UEEX"

Ukraiński partner, biorąc pod uwagę zakres świadczonych przez niego usług, jest platformą obrotu kojarzącą transakcje, ale nie jest giełdą w naszym rozumieniu - ze względu na brak komponentu rozliczeniowego. Dostrzegamy w tym szansę dla grupy kapitałowej TGE.

UEEX nie ma takiej instytucji jak nasza Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT), czyli instytucji odpowiedzialnej za rozliczanie finansowe transakcji giełdowych oraz za bezpieczeństwo rozliczanych przez izbę rynków. W tym celu zostanie powołany zespół, który będzie pracował nad uruchomieniem usług rozliczeniowych dla rynków prowadzonych przez UEEX. Być może stanie się to z udziałem IRGiT.

Należy przy tym pamiętać, że przygotowywane zmiany w funkcjonowaniu UEEX to także efekt tego, że Ukraina jest członkiem Wspólnoty Energetycznej, która powstała dla rozszerzenia unijnego wewnętrznego rynku energii na Europę Południowo-Wschodnią i inne obszary. Członkostwo we Wspólnocie zobowiązuje do dostosowania wewnętrznych regulacji państw do unijnych.

Jakie jeszcze dodatkowe korzyści, poza ewentualnym świadczeniem usług w Ukrainie z udziałem IRGiT, może przynieść porozumienie z UEEX?

- W mojej opinii kluczowe jest współtworzenie oferty produktowej - ze względu na wspólną granicę i wynikającą z tego możliwość przepływu towarów. Z całą pewnością istnieje możliwość współpracy pod kątem rynku gazu, co także wpisuje się w inicjatywę SEEGAS, czyli porozumienie o współpracy w rozwoju zintegrowanego rynku gazu w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej.

A współpraca UEEX i TGE na rynku energii elektrycznej nie wchodzi w grę?

- Oczywiście, że tak. Zarówno TGE, jak i UEEX prowadzą rynki energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że współpraca będzie ściśle powiązana z włączaniem Ukrainy do wspólnego rynku energii zgodnie z regulacjami UE. Z tego powodu trudno w tym momencie przesądzić, kto mógłby być w tym obszarze naszym partnerem.

Regulacje unijne, do których powinna dostosować się Ukraina, dotyczą m.in. działania mechanizmów łączenia rynków energii elektrycznej. Uprawnienia do przeprowadzania łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego energii elektrycznej w obrocie międzynarodowym, czyli kojarzenia ofert sprzedaży/zakupu energii elektrycznej, zawieranych na tych rynkach w obrocie międzynarodowym ma Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electricity Market Operator - NEMO).

Obecnie nie wiemy, jaki podmiot będzie pełnił obowiązki NEMO w Ukrainie. Nie wiemy także, czy i jaki model zostanie wybrany – model konkurencyjny jak w Polsce, gdzie funkcjonuje kilka firm o statusie NEMO, w tym TGE, czy też niekonkurencyjny, tj. z zachowaniem przez pewien czas monopolu.

Czy porozumienie o współpracy z UEEX określa harmonogram działań, wyznacza kamienie milowe do osiągnięcia, a jeśli tak, to jak wygląda ten harmonogram?

- Nie określiliśmy sztywnego harmonogramu współpracy z UEEX. Nie byłoby to celowe ze względu na to, że nie wszystko zależy od nas, jako stron porozumienia. Przykładowo: przygotowanie dla UEEX mechanizmu rozliczania transakcji giełdowych, co jest ambicją także w naszym porozumieniu, jest uzależnione od zbudowania tam odpowiedniej infrastruktury prawnej.

"Prowadzimy rozmowy dotyczące tworzenia modelu rozliczeniowego dla bułgarskiej giełdy gazu, Balkan Gas Hubu"

W jakie inne niż dotycząca UEEX inicjatywa o charakterze współpracy międzynarodowej jest obecnie jeszcze zaangażowana TGE czy Grupa TGE?

- Prowadzimy rozmowy dotyczące tworzenia modelu rozliczeniowego dla bułgarskiej giełdy gazu, Balkan Gas Hubu - w ramach inicjatywy SEEGAS. Widać zatem, że większość naszych inicjatyw międzynarodowych w jakiś sposób dotyczy rynku gazu, co oczywiście nie jest przypadkowe.

Rynek energii elektrycznej jest bardziej poukładany regulacyjnie w UE niż gazowy. Z tego powodu na rynku energii elektrycznej trudniej tworzyć coś nowego niż na rynku gazu. Oczywiście rozważamy współpracę zagraniczną, także poza rynkami gazu i prądu, ale nie chcę spekulować, co to potencjalnie mogłoby być, ponieważ jest na to za wcześnie.

"W przypadku gazu perspektywicznym obszarem rozwoju dla giełd jest Europa Południowo-Wschodnia i Wschodnia, objęta porozumieniem SEEGAS"

Za podjętą przez TGE współpracą zagraniczną kryje się potencjalne zaangażowanie kapitałowe TGE w firmy, z którymi nawiązaliście współpracę - tj. Balkan Gas Hub i UEEX?

- Nie jestem w stanie tego wykluczyć, stanie się to przedmiotem rozmów z tymi firmami. W szczególności pewne nadzieje wiążemy ze współpracą dotyczącą mechanizmów rozliczeniowych.

Rozmowy z „rynkami”, które nie są jeszcze zbyt rozwinięte, jak bułgarski czy ukraiński, pokazują, że doświadczenie, jakie w tym zakresie ma IRGiT, jest dość atrakcyjne ze względu na większą elastyczność i adaptowalność do tamtejszych realiów ekonomicznych - w przeciwieństwie do izby w modelu CCP (central counterparty clearing).

A nie ma po prostu planu na rozpoczęcie przez TGE, jako giełdy energii, działalności poza Polską?

- Analizujemy różne kierunki zagranicznego rozwoju, ale to nie jest obecnie proste. W przypadku energii elektrycznej wydaje się, że Europa jest już dosyć dobrze pokryta usługami związanymi z giełdowym handlem tym towarem i wielkiego miejsca na rozwój tu nie ma.

W przypadku gazu perspektywicznym obszarem rozwoju dla giełd pozostaje Europa Południowo-Wschodnia i Wschodnia, objęta porozumieniem SEEGAS, pod parasolem Wspólnoty Energetycznej. Jesteśmy stroną w tym porozumieniu i staramy się wszystkie szanse dobrze wykorzystać.

Po wybuchu wojny w Ukrainie priorytetem w Europie stało się bezpieczeństwo energetyczne, w tym bezpieczeństwo dostaw paliw, bezpieczeństwo cenowe konsumentów energii oraz rozwój infrastruktury gazowej.

Co to oznacza? Dopóki unijny rynek energetyczny nie ustabilizuje się także regulacyjnie, co może nastąpić dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie, dopóty - moim zdaniem - trudno będzie o inicjatywy dotyczące tworzenia nowych towarowych rynków giełdowych czy też modyfikacji już istniejących.