Ukraina członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej

We wtorek (19 lipca) minister energii Ukrainy German Galushchenko oraz dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol podpisali dokument stowarzyszeniowy Ukrainy z Agencją. Wydarzenie odbyło się 19 lipca 2022 r. w Warszawie.

Rada Zarządzająca Międzynarodowej Agencji Energetycznej 16 czerwca 2022 r. jednogłośnie wyraziła zgodę na zaproszenie Ukrainy do przystąpienia do MAE, jako kraju stowarzyszonego.

Zdaniem minister Anny Moskwy, Ukraina zasługuje na każdą formę pomocy za heroiczną walkę w obronie swojej integralności terytorialnej i niepodległości.

Fatih Birol powiedział, że po tym, jak 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, nikt nie może mieć złudzeń co do zagrożeń związanych z rosyjskimi dostawami energii.

- Powitanie Ukrainy w rodzinie MAE, jako kraju stowarzyszonego, to silny sygnał solidarności i wsparcia. Przyczyni się to do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie. Mamy również nadzieję, że stanie się podstawą do stworzenia ram, które pomogą Ukrainie na jej drodze do odbudowy - powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, podczas uroczystości podpisania dokumentu.

🇺🇦 nowym członkiem @iea! Dokumenty stowarzyszeniowe zostały podpisane dziś w Warszawie. Powitanie Ukrainy w rodzinie #MAE, jako kraju stowarzyszonego, to silny sygnał solidarności i wsparcia, który przyczyni się też do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie. pic.twitter.com/lFvBudISAN — Anna Moskwa (@moskwa_anna) July 19, 2022

Forma pomocy

- Głęboko doceniamy wsparcie dyrektora Fatiha Birola dla Ukrainy. Jestem wdzięczna, że MAE od początku rosyjskiej inwazji udziela Ukrainie wsparcia technicznego i analitycznego oraz ocenia potencjalne możliwości dalszego pogłębienia wzajemnych stosunków - powiedziała Anna Moskwa.

Zdaniem szefowej resortu klimatu i środowiska Ukraina zasługuje na każdą formę pomocy za heroiczną walkę w obronie swojej integralności terytorialnej i niepodległości. Poprzez te działania Ukraina staje w obronie naszych wspólnych europejskich wartości, takich jak wolność i demokracja.

- Ukraina potrzebuje głębokiej reorganizacji dostaw energii oraz wsparcia w reformie infrastruktury energetycznej, aby zaspokoić potrzeby energetyczne swojego społeczeństwa i gospodarki. W tym zakresie nasza rola, jako państw członkowskich Międzynarodowej Agencji Energetycznej, najpotężniejszej międzynarodowej organizacji energetycznej, jest niezwykle ważna. Musimy zrobić wszystko, aby wesprzeć Ukrainę w tych zmianach i utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego - zauważyła.

Polska pomoc

Jak dodała minister klimatu i środowiska, Polska włączyła się w pomoc dla Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Pomagamy nie tylko w kwestiach humanitarnych, ale także poprzez wspieranie potrzeb gospodarczych. Zacieśnienie kontaktów biznesowych i dostawy paliw, w ramach kontraktów handlowych zawartych przez kluczowe polskie firmy, są odpowiedzią na potrzeby energetyczne Ukrainy.

- Już dzisiaj planujemy aktywnie wspierać Ukrainę w odbudowie. Jesteśmy w pełni gotowi do tego wsparcia, mówię to też w imieniu moich jednostek podległych, które mają ekspertów i sprzęt mogący wesprzeć Ukrainę w tym procesie - wyjaśniła minister Anna Moskwa.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińskim Ministerstwem Energii i śledzimy sytuację w Ukrainie. Bardzo się cieszę, że od dziś kolejnym obszarem naszej współpracy będzie forum Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Cały świat musi wykazać się wyjątkową solidarnością w tej sytuacji. Nie możemy pozwolić na żadne wyjątki, jeśli chodzi o naszą jedność we wsparciu Ukrainy i przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji - podkreśliła.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, zwróciła również uwagę, że decyzja Rady Europejskiej z czerwca o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE jest wynikiem niesamowitej determinacji Ukrainy w drodze do zjednoczonej Europy, niestety okupionej krwią.

Unijne normy i zasady

- Ukraina stoi przed zadaniem dostosowania się do norm, zasad i standardów UE. Polska jest gotowa wspierać Ukrainę w procesie dostosowawczym i dzielić się swoimi doświadczeniami. Jestem przekonana, że dzisiejsze podpisanie dokumentu stowarzyszeniowego z Międzynarodową Agencją Energii będzie sprzyjać osiągnięciu celów integracyjnych - powiedziała Anna Moskwa.

Dyrektor Wykonawczy MAE Fatih Birol zaznaczył, że świat przeżywa teraz pierwszy prawdziwie globalny kryzys energetyczny.

- Po tym, jak 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, nikt nie może mieć złudzeń co do zagrożeń związanych z rosyjskimi dostawami energii. Tydzień po rozpoczęciu inwazji MAE przedstawiła 10-punktowy plan, który ma zmniejszyć zapotrzebowanie na ropę i gaz. Podkreślamy w nim potrzebę maksymalizacji dostaw surowców energetycznych z innych źródeł, rozwój OZE i energii jądrowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej w domach i firmach. Musimy oszczędzać energię tak bardzo jak to tylko możliwe. To będzie test europejskiej solidarności - powiedział Fatih Birol.