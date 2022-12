"Ukraina dokona transformacji szybciej niż jakikolwiek inny kraj Europy Wschodniej"

Odbudowa ukraińskiej gospodarki i energetyki to szansa na dekarbonizację kraju. Przekonuje o tym w rozmowie z WNP.PL Jens Wandel, dyrektor Biura ONZ ds. Obsługi Projektów.

W czerwcu tego roku ONZ szacowało, że odbudowa Ukrainy może pochłonąć 350 miliardów dolarów, ale ze względu na rosnącą liczbę zniszczeń kwota ta z pewnością wzrosła.

Sądzę, że Ukraina dokona transformacji energetycznej szybciej niż jakikolwiek inny kraj Europy Wschodniej. Ukraina będzie też patrzeć na Polskę i brać z niej przykład - uważa Wandel dyrektor Biuro ONZ ds. Obsługi Projektów (UNOPS). Jego zdaniem nie obejdzie się bez pomocy sektora prywatnego.

ONZ, jak i inne organizacje międzynarodowe koncentrują się teraz na tym, żeby pomóc Ukrainie przetrwać zimę, dostarczając między innymi generatory czy inne urządzenia produkujące ciepło i energię.

Czy przy tej skali zniszczeń, jaką dziś widzimy na Ukrainie, można mówić o rozpoczęciu odbudowy, a już zwłaszcza takiej, która brałaby pod uwagę transformację energetyczną?



– ONZ chce długofalowo pomóc odbudować Ukrainę w sposób zrównoważony, jednak dziś mamy sytuację wyjątkową, wymagającą pilnej pomocy, co oznacza, że razem z Ukraińcami skupiamy się na zagrożeniach związanych z zimą i bombardowaniem infrastruktury cywilnej i elektrycznej.

Rosja używa zimy jako broni, co wywołuje kryzys humanitarny i ONZ stara się przede wszystkim na niego odpowiedzieć, na przykład dostarczając generatory prądu. Nie są one oparte na energii odnawialnej, ale musimy chronić ludność cywilną w zimie.

Z drugiej jednak strony ukraiński rząd poprosił o 50 milionów żarówek LED, ponieważ zastąpienie nimi tradycyjnych żarówek pozwoli na oszczędzenie ogromnej ilości energii, zatem nawet w sytuacji tak wyjątkowej staramy się zapewnić taką pomoc, która jest zrównoważona.

ONZ chce pomóc Ukrainie odbudować zniszczone instalacje OZE, by pomóc zażegnać kryzys energetyczny

Ponadto współpracujemy z rządem ukraińskim, aby sprawdzić, czy możemy już gdzieś zacząć niewielkie działania na rzecz odbudowy. Chcemy to zrobić w taki sposób, aby przy nawet tych jeszcze dość niewielkich działaniach brać pod uwagę efektywność energetyczną, instalując bardziej efektywne urządzenia jak np. bojlery. Chcemy także sprawdzić, czy możemy rozpocząć naprawę wiatraków i paneli fotowoltaicznych, aby zaczęły generować energię elektryczną.

Nasz problem polega jednak na tym, że jeśli coś odbudujemy, ten obiekt ponownie może stać się celem ataku, dlatego też możemy jak na razie dokonywać napraw na małą skalę. Działania te nie mają więc wymiaru strategicznego, ale to jedyne, co jest obecnie możliwe.

Czy może pan ocenić, jaka jest skala tych najbardziej pilnych potrzeb Ukrainy?

- Przede wszystkim Ukraińcy potrzebują generatorów prądotwórczych, a także stacji transformatorowych, żeby zastąpić te, które zostały zbombardowane, bojlerów, aby zapewnić ogrzewanie. Potrzebne są narzędzia, ponieważ duża część infrastruktury energetycznej została zniszczona. Ponadto są duże potrzeby, jeśli chodzi o sprzęt medyczny i leki, niektóre szpitale nie funkcjonują w pełni, bo również stały się celem ataku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że około 700 szpitali zostało zniszczonych.

Oczywiście potrzebne są materiały budowlane. Na tym się skupiamy. Między organizacjami odpowiedzialnymi za dostarczanie pomocy jest ścisła koordynacja, poza Ukrainą zajmuje się tym głównie Bank Światowy i Unia Europejska, a na Ukrainie robi to ONZ z Kijowa, oczywiście z rządem ukraińskim.

Ostatni dokument oceniający straty opublikowano w czerwcu, a w ciągu 3-4 miesięcy powinien pojawić się nowy plan, nad którym pracuje Bank Światowy. Stanie się on podstawą decyzji finansowych dotyczących środków uruchomionych w 2023 roku. Będziemy też pracować z władzami lokalnymi nad uruchomieniem miejscowych planów oceniających straty. Potrzeby są bardzo różne w zależności od tego, czy straty są duże czy małe, czy wystąpiły w mieście czy na wsi.

A czy wiadomo, jak dużo środków potrzeba obecnie na odbudowę?

- Nie znamy dokładnych liczb, ale w czerwcu szacowano, że na odbudowę trzeba około 350 miliardów dolarów, co jest ogromną kwotą, a należy się spodziewać, że potrzeby znacznie wrosły, ponieważ Rosja od czerwca zbombardowała bardzo dużo terenów. Jednak trudno to dokładnie ocenić.

Kilka dni temu UE zdecydowała, że będzie wysyłać Ukrainie co miesiąc przez najbliższe 12 miesięcy 2023 roku 1,5 miliarda euro do budżetu, co pomoże Ukrainie zachować funkcjonowanie państwa. Jednak także donatorzy deklarują ogromne wpłaty sięgające miliardów dolarów. Nadal nie jest to jednak 350 miliardów, dlatego trudno będzie odbudować Ukrainę bez wysiłków prywatnego sektora.

Czy jest już gotowy plan odbudowy Ukrainy i czy będzie się on koncentrował również na dekarbonizacji?

- Na razie nie ma takiego planu, ponieważ skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana; najpierw powstanie plan przygotowany przez Bank Światowy, a potem ONZ zacznie robić plan obwód po obwodzie.

Odbudowę Ukrainy poza organizacjami międzynarodowymi będzie musiał wesprzeć też sektor prywatny

Jeśli chodzi o dekarbonizację, to w 2021 r. Ukraina opublikowała taki plan. Moim zdaniem zostanie on zaktualizowany, ponieważ Ukraina oczywiście nie jest krajem zrównoważonego rozwoju, ale to, co zostało zniszczone, może zostać odbudowane w znacznie bardziej "zielony" sposób. Liczyć się będą plany lokalne i ta odbudowa będzie również brała pod uwagę członkostwo w UE, ponieważ Unia ma określone standardy. Jednak pamiętajmy, że to będzie plan Ukrainy, nie ONZ. ONZ będzie go po prostu wspierać.

Staramy się nie tylko dostarczać środki, ale i ściągać je od innych podmiotów. Część pójdzie z UE, a część z Green Climate Fund (Funduszu ONZ na rzecz transformacji energetycznej) i sądzę, że dużo środków zapewni też prywatny sektor.

Na razie jednak, jeśli chodzi o odbudowę, skupimy się na małych miasteczkach i obszarach pozamiejskich, bo one nie są atakowane.

A co z budową czy też odbudową infrastruktury energetycznej, tak aby stać się niezależnym od Rosji?

- Warto zwrócić uwagę, że tuż przed rozpoczęciem konfliktu Ukraina dodała do swojego systemu energetycznego bardzo dużą ilość mocy w wietrze i fotowoltaice i te instalacje stały się celem rosyjskich ataków, dlatego jednym z priorytetów jest naprawa i odbudowa wiatraków i instalacji PV.

Ponadto przekonuję Ukraińców i sądzę, że będą na tak, aby rozwijać biogaz, ponieważ Ukraina jest krajem, który ma dużo biomasy, a ze względu na swoje bezpieczeństwo będzie musiała odciąć się od rosyjskiego gazu, jest to zresztą także wymagane, by wejść do UE. Jednak to także dobry interes.

Odbudowa Ukrainy jest szansą na dokonanie najszybszej transformacji energetycznej w regionie

Sądzę, że Ukraina dokona transformacji energetycznej szybciej niż jakikolwiek inny kraj Europy Wschodniej. Ukraina będzie też patrzeć na Polskę i brać z niej przykład, bo Polska w ciągu ostatnich 30 lat zrobiła ogromny postęp technologiczny. Ukraina posiada również sieć ciepłowniczą, co bardzo pomaga w przypadku instalacji OZE, bo mogą one produkować ciepło przesyłane siecią.

Przewiduję, że w Ukrainie zobaczymy najszybszą transformację w całym regionie ze względu na trzy czynniki: bezpieczeństwo, wysokie ceny energii konwencjonalnej i perspektywę członkostwa w UE.

Wielu ekspertów uważa jednak, że ze względu na bezpieczeństwo i wysokie ceny wojna doprowadzi do znacznego przyspieszenia transformacji w całej Europie; zgadza się pan z tym?

- Tak, to smutne, ale prawdziwe. Wojna już znacznie przyspieszyła inwestycje w OZE. To się już dzieje. I oczywiście niektórzy będą argumentować, że z powodu wojny spalamy bardzo dużą ilość węgla, ale to jest tylko tymczasowe. Zobaczymy zresztą nie tylko transformację, ale również wzrost efektywności energetycznej. Myślę, że już w przyszłym roku znacznie przyspieszy budowa OZE, a w 2025 ilość energii z wiatru przekroczy tę generowaną z węgla.