Ukraina: Enerhoatom: Personel elektrowni w Czarnobylu i Zaporożu terroryzowany

Na terenie ukraińskich elektrowni atomowych w Czarnobylu i Zaporożu są rosyjskie wojska, a personel jest terroryzowany - powiedział szef koncernu Enerhoatom Petro Kotin, cytowany w niedzielę przez portal Suspilne.

"I na czarnobylskiej, i na zaporoskiej elektrowni atomowej przebywają obecnie rosyjscy najeźdźcy. Zajęli te dwa obiekty" - powiedział Suspilnemu szef ukraińskiego koncernu obejmującego elektrownie jądrowe na Ukrainie.

Jak dodał, okupanci mają na terenie zaporoskiej elektrowni 500 żołnierzy. "Do czarnobylskiej elektrowni według naszych informacji przybyło jeszcze tysiąc. Nie pójdą stamtąd. Bezpośrednio mówią o tym naszemu personelowi: +Róbcie to, co wam mówimy. W innym przypadku pociągniemy was do grobów+" - przekazał Kotin.

"Tym terroryzują nasz personel. Całe kierownictwo elektrowni działa pod kierunkiem rosyjskiego dowódcy, który wydaje im rozkazy" - powiedział szef Enerhoatomu.