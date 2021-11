KE będzie konsultować się z Ukrainą w sprawie certyfikacji NS2

Komisja Europejska jest gotowa, by konsultować się z Ukrainą podczas przygotowywania wniosku dotyczącego certyfikacji gazociągu Nord Stream 2 - poinformowało w czwartek ukraińskie ministerstwo energetyki.

Komunikat resortu wydano po spotkaniu ministra energetyki Ukrainy Hermana Hałuszczenki z unijną komisarz ds. energii Kadri Simson, podczas którego - jak przekazało ministerstwo - omówiono sprawy dotyczące certyfikacji gazociągu NS2, bezpieczeństwa dostaw gazu do Europy i możliwe warianty zmniejszenia wpływu kryzysu energetycznego na region europejski.



Według ukraińskiego ministerstwa unijna komisarz powiedziała, że KE jest gotowa, by konsultować się z Kijowem podczas przygotowywania wniosku Komisji w sprawie projektu decyzji niemieckiego regulatora Bundesnetzagentur dotyczącej certyfikacji NS2.



W ten sposób Ukraina zostanie aktywnym uczestnikiem procesu certyfikacji nie tylko (w sensie) politycznym, ale też prawnym" - podkreśla ministerstwo.



We wtorek niemiecki regulator BNetzA poinformował o wstrzymaniu procesu certyfikacji NS2. Według rosyjskiego dziennika "Kommiersant" zwłoka oznacza, że uruchomienie Nord Stream 2 może opóźnić się do lata 2022 roku.