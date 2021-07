Ukraina ma atomowe dylematy. Z Polską w tle

Ukraina ciągle żyje traumą Czarnobyla, ale z drugiej strony energetyka atomowa to w tym kraju jedna z podstaw wytwarzania energii elektrycznej. O perspektywach tego działu gospodarki u naszych wschodnich sąsiadów rozmawiamy z analitykiem energetycznym z Kijowa, członkiem zespołu doradców byłego prezydenta Petro Poroszenki, Tetianą Bojko.

- Infrastruktura ukraińskich elektrowni jest przystosowana przede wszystkim do rosyjskich reaktorów WWR. Z racji jednak na złe stosunki ukraińsko-rosyjskie kontynuacja tej współpracy wydaje się mało realna. Głównym kandydatem do współpracy w dziedzinie przebudowy elektrowni pozostaje czeska Skoda JS. Tyle że ta firma również ma kapitałowe związki z Rosją. Obecnie trwają też przygotowania do rozpisania kolejnego przetargu. Będzie on mocno rozpromowany we Francji czy USA. Przy czym strona ukraińska absolutnie nie dopuści do przetargu jakiejkolwiek firmy rosyjskiej. Nieoficjalne zainteresowanie przetargiem przedstawiały też firmy z Chin czy Korei Południowej.Czytaj także: Koreańczycy walczą o atom w Polsce - Plany budowy nowych sieci tranzytowych przedstawiał szef Ukrenergo, Wsewołod Kowalczuk. Ma to dowodzić, że strona ukraińska jest absolutnie zdeterminowana na podłączenie się do europejskiej sieci energetycznej. Największe perspektywy (w związku z planami rozbudowy elektrowni Chmielnicki) daje odbudowa nieużywanej od początku lat 90. linii 750 kV, Rzeszów-Chmielnicki. Międzynarodowe konsorcjum energetyczne, do realizacji projektu mostu energetycznego miałoby być utworzone przez Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International Sarl i brytyjski EDF Trading Limited. Druga trasa wiodłaby przez Węgry.Żadne jednak konkretne decyzje jeszcze nie zapadły. Energo mosty łączące ukraiński system energetyczny z europejskim to podstawowe zabezpieczenie finansowania rozbudowy elektrowni Chmielnicki. Na ich budowę mają być brane kredyty w instytucjach finansowych Europy. Realizacja tych planów jest o tyle istotna, że władze Ukrainy chciałyby rozpocząć stałe dostarczanie energii elektrycznej do krajów Unii już w przyszłym roku. Ukraińscy specjaliści potwierdzają, że budowa kolejnych połączeń energetycznych z krajami Unii Europejskiej i jednocześnie wejście w europejski standard energetyczny jest potrzebne także w celu rzeczywistego ustanowienia rynkowych zasad przy sprzedaży energii elektrycznej.Czytaj także: Polska elektrownia jądrowa w Rosji? Na razie to fikcja, ale za kilka lat może być inaczej